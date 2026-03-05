El Salvador

El Salvador se suma a ofensiva regional tras declaración de guerra militar a cárteles

La presencia de altos funcionarios salvadoreños en la Conferencia Anti Cárteles de Las Américas confirmó el respaldo a un modelo promovido por Estados Unidos, que busca frenar la expansión de organizaciones criminales mediante acciones coordinadas y uso de fuerza letal

Guardar
Americas Counter Cartel Conference
Americas Counter Cartel Conference se realizó este jueves en Florida. Foto Cortesía.

La culminación de la Americas Counter Cartel Conference en Doral, Florida, realizada este jueves dejó un mensaje inequívoco: la cooperación hemisférica contra el narcotráfico entra en una fase de máxima confrontación militar.

Las autoridades estadounidenses y delegaciones latinoamericanas, entre ellas la de El Salvador, con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, y el ministro de Justicia y Seguridad, Villatoro, coincidieron en que los cárteles de droga serán considerados enemigos equiparables a organizaciones terroristas internacionales.

El evento, encabezado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Francis Donovan, reunió a altos funcionarios de defensa y seguridad de la región.

Desde el inicio, los organizadores subrayaron la urgencia de responder al narcotráfico como a una campaña de terror y violencia con efectos letales semejantes a los de una guerra convencional.

La nueva estrategia, delineada bajo la administración de Donald Trump, supone abandonar la vía judicial tradicional. Según el asesor presidencial Stephen Miller, “la única manera de aniquilar a los cárteles en Occidente es con muerte y destrucción masiva”.

Miller remarcó que la justicia penal resulta insuficiente y que solo la intervención militar directa puede erradicar a estos grupos.

El mensaje central de la conferencia fue categórico: Estados Unidos y sus aliados tratarán a los cárteles como organizaciones terroristas, usando toda la fuerza militar necesaria para impedir que controlen territorios en el hemisferio.

Stephen Miller, asesor clave de Donald Trump, habla sobre el cambio de paradigma en la política estadounidense contra los cárteles de droga bajo la administración Trump. " Los cárteles serán tratados como organizaciones terroristas equivalentes a ISIS o Al Qaeda", enfatizó.

Miller insistió en que “las organizaciones narco-terroristas no se rinden ante un juez. Se destruyen con poderío militar abrumador”.

Esta declaración, respaldada por la presencia de ministros y delegados de países como El Salvador, marca una ruptura con los enfoques previos centrados en sanciones económicas o cooperación policial.

Estrategia militar y coordinación hemisférica

La conferencia estableció el principio de “paz mediante la seguridad” como eje de la lucha regional. Los participantes coincidieron en que solo una respuesta coordinada y ofensiva puede frenar la capacidad destructiva de los cárteles y las redes criminales transnacionales.

Durante las sesiones, se presentaron operaciones concretas como Southern Spear y Absolute Resolve, enfocadas en acciones ofensivas y conjuntas para combatir el narcoterrorismo. El control efectivo de las fronteras y la soberanía nacional se plantearon como condiciones imprescindibles para la seguridad de los países del hemisferio.

En palabras del Departamento de Guerra estadounidense, la amenaza del narcotráfico exige fortalecer la vigilancia regional, la interoperabilidad de las fuerzas armadas y la capacidad de respuesta conjunta.

Las acciones dialogantes o meramente judiciales fueron descartadas como insuficientes frente a la magnitud de la amenaza.

El papel de El Salvador y la convergencia regional

La delegación salvadoreña, integrada por el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, participó activamente en la cumbre. Su presencia fue interpretada como un respaldo explícito a la nueva doctrina militar promovida por Estados Unidos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU. firma la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia Anticartel de las Américas. A la derecha el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy. Foto cortesía.

El encuentro evidenció una alineación inédita entre los países presentes. Los ministros de defensa y seguridad de la región coincidieron en que la erradicación de los cárteles exige medidas extraordinarias y una coordinación multinacional.

El Salvador, junto con otros gobiernos latinoamericanos, manifestó su disposición a intensificar la cooperación militar y a sumarse a operaciones conjuntas bajo este nuevo paradigma.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto inmediato del evento, la conferencia en Florida marca el arranque de una fase en la que la lucha contra el narcotráfico se define en términos de despliegue militar, dejando atrás la primacía de la justicia penal.

Los compromisos asumidos preparan el terreno para que países como El Salvador incrementen su papel en acciones regionales dirigidas a eliminar las organizaciones criminales con todos los recursos disponibles.

Prioridades estratégicas y mensaje final

América Latina y el Caribe fueron definidos por los organizadores como una prioridad geopolítica para la defensa hemisférica. Las autoridades estadounidenses recalcaron que la seguridad y la protección del territorio comienzan en casa, y que no se tolerará la presencia de enemigos ni organizaciones criminales en ningún centímetro del hemisferio occidental.

El ministro de la Defensa
El ministro de la Defensa Nacional de Guatemala Henry Sáenz también participa en la "Conferencia de las Américas contra los Cárteles", realizada en Doral, Florida, por invitación del Secretario de Guerra de EEUU. Foto Cortesía.

El mensaje más enfático del evento fue que la tolerancia cero ante la pérdida de control territorial se convierte en política oficial. Los cárteles, equiparados a amenazas globales como ISIS o Al Qaeda, serán enfrentados con fuerza letal y sin concesiones jurídicas.

En síntesis, la Americas Counter Cartel Conference dejó sentado un nuevo estándar en la lucha regional contra el narcotráfico: una alianza militar hemisférica que prioriza la acción ofensiva y la coordinación multinacional, desplazando definitivamente los viejos esquemas de la “guerra judicial” para dar paso a una estrategia de confrontación total.

Temas Relacionados

Americas Counter Cartel ConferenceDoral FloridaDepartamento de Guerra de Estados UnidosEl Salvador Defensa NacionalEstrategia Militar AntinarcóticosNarcoterrorismo HemisféricoEl Salvador

Últimas Noticias

La salida del último grupo de médicos cubanos marca el cierre de una etapa en la atención sanitaria hondureña

Una nueva estrategia oficial contempla la incorporación paulatina de especialistas locales, tras dos años en que los colaboradores foráneos realizaron miles de consultas y cirugías en zonas con recursos limitados

La salida del último grupo

María Escoté y su travesía por El Salvador: volcanes, artesanía salvadoreña y los secretos detrás de una colección que aspira a sorprender

Inspirada por paisajes e historias únicas, la diseñadora española se sumerge en técnicas locales. Su próxima propuesta busca romper las fronteras tradicionales de la moda contemporánea

María Escoté y su travesía

República Dominicana iguala ante los Tigres y rinde tributo a sus leyendas rumbo al Clásico Mundial 2026

Con un cuadrangular de Juan Soto y un hit decisivo de Carlos Santana en la novena, el conjunto quisqueyano selló un 4-4 en Santo Domingo. Ahora, la delegación viaja a Miami para iniciar el sueño del título

República Dominicana iguala ante los

El Salvador: Expertos advierten alza en precios de petróleo y productos básicos tras el conflicto en el Medio Oriente

La crisis en el Estrecho de Ormuz ya elevó el barril de crudo a 77 dólares. El sector empresarial salvadoreño alerta sobre el encarecimiento de fletes, seguros y fertilizantes clave para la canasta básica

El Salvador: Expertos advierten alza

Las autoridades identifican a víctimas de deslizamiento en zona 14 en ciudad de Guatemala

El personal de rescate ubicó los cuerpos de varios trabajadores tras el colapso de tierra en una obra en Las Américas, mientras la investigación oficial permanece activa para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido el miércoles 4 de marzo

Las autoridades identifican a víctimas

TECNO

Nueva función de Cinematic Video

Nueva función de Cinematic Video Overviews de NotebookLM funciona con Gemini 3, Veo 3 y Nano Banana

PlayStation hace anuncio histórico: nuevos lanzamientos serán exclusivos para PS5

Amazon reporta daños en centros de datos de Oriente Medio y avanza en su recuperación

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

La fintech DolarApp se transforma en ARQ: qué viene en América Latina

ENTRETENIMIENTO

Así nació la dupla Ben

Así nació la dupla Ben Affleck y Jesse Eisenberg: la verdad detrás del giro inesperado en la rivalidad entre Batman y Lex Luthor

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

MUNDO

“Estados Unidos quiere que quede

“Estados Unidos quiere que quede claro que Trump resolvió el conflicto con Irán”: el análisis de Álvaro Zicarelli sobre la escalada de tensión en Medio Oriente

Israel anunció una nueva etapa en la ofensiva contra Irán tras destruir el 80% de sus defensas aéreas: “Tenemos sorpresas”

El impacto de un misil iraní provocó un incendio en la principal refinería de Baréin

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Medio Oriente tras el ataque con un dron en una base en Chipre

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet