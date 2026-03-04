El BID prevé un crecimiento cercano al 3% para Centroamérica y el Caribe en 2026

El crecimiento económico en Centroamérica y el Caribe mantiene expectativas de avance para el año 2026, de acuerdo con las proyecciones difundidas este martes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el organismo, la región apunta a un incremento superior al observado en economías como Brasil y México, dentro de América Latina.

En el gráfico publicado por el BID, la previsión de crecimiento para 2026 en Centroamérica y el Caribe se ubica cerca del 3 %, superando la media de expansión proyectada, por ejemplo, para la Zona Euro y alineándose con el promedio global. De acuerdo con los datos, la región mantiene una tendencia positiva en las estimaciones, con expectativas mayores para 2026 respecto a 2025.

Esta mejora refleja la confianza de los analistas en la recuperación de sectores clave como el turismo, las remesas y las exportaciones de bienes y servicios.

Gráfico publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la previsión de crecimiento para 2026 en Centroamérica y el Caribe. (Captura de imagen del informe del BID)

Proyecciones de crecimiento regional para 2026

El BID resalta que la proyección para Centroamérica y el Caribe en 2026 es una de las más altas dentro de la región latinoamericana, solo superada por la estimación para Argentina en ese mismo año.

De acuerdo con los datos, América Latina y el Caribe muestran un comportamiento heterogéneo. El informe subraya que, a diferencia de Argentina o Brasil, los países centroamericanos presentan mejores perspectivas macroeconómicas, con tasas de crecimiento que podrían superar el 2.5 % durante el periodo analizado.

El organismo atribuye este resultado a la diversificación de las economías y la recuperación de flujos turísticos, factores que impulsan la demanda agregada y la generación de empleo.

En el mismo análisis, la entidad advierte que el desempeño económico de la región estará sujeto a factores como la evolución de la economía global, el comportamiento de los precios de las materias primas y la estabilidad política interna. Los riesgos asociados a tensiones comerciales internacionales o a la volatilidad de los mercados financieros podrían modificar estas proyecciones en los próximos trimestres.

El BID concluye que Centroamérica y el Caribe se mantienen como áreas de interés para los inversores internacionales por su potencial de crecimiento, aunque recalca la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la cooperación regional para sostener este dinamismo en el mediano plazo.

Proyecciones del Banco Mundial para Centroamérica

Por su parte, las proyecciones del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana señalan una estabilidad en las tasas de crecimiento económico para 2026 y 2027, según datos publicados recientemente. Los países de la región mantienen estimaciones superiores al promedio latinoamericano en varios casos, lo que refleja un panorama de moderado optimismo.

Para Guatemala, las previsiones indican un crecimiento del 3.7% tanto en 2026 como en 2027, según el informe del Banco Mundial. Este comportamiento refleja una continuidad respecto a los años anteriores, con una economía que conserva su dinamismo en la región.

Honduras presenta estimaciones del 3.5% para 2026 y 3.7% para 2027, cifras que sugieren una tendencia moderadamente ascendente. El organismo internacional destaca la resiliencia de la economía hondureña frente a los retos globales recientes.

El Salvador muestra una proyección de 3.0% en ambos años, lo que representa una consolidación tras el crecimiento observado en el periodo anterior. Según el Banco Mundial, la economía salvadoreña se mantiene estable, favorecida por factores como las remesas y el comercio regional.

En el caso de Costa Rica, la estimación para 2026 es de 3.6% y para 2027 de 3.7%. El país centroamericano continúa mostrando señales de expansión sostenida, impulsada por su sector de servicios y tecnología.

Nicaragua mantiene una proyección de 3.0% para 2026 y 3.0% para 2027, según los datos oficiales recogidos por Infobae. Se trata de uno de los crecimientos más consistentes en la región, a pesar de los desafíos macroeconómicos.

Panamá destaca como el país con mayores expectativas, con una proyección de 4.1% tanto en 2026 como en 2027. El informe del Banco Mundial ubica a la economía panameña entre las más dinámicas, impulsada por el comercio, la logística y la inversión extranjera.

En cuanto a República Dominicana, el crecimiento estimado es de 4.0% para 2026 y 3.9% para 2027. Según el organismo internacional, el país caribeño se consolida como uno de los líderes en crecimiento económico de la región, gracias a su diversificación productiva y el turismo.

Estas proyecciones del Banco Mundial permiten observar un escenario de continuidad en el ritmo de crecimiento para América Central y República Dominicana en el mediano plazo, con Panamá y República Dominicana a la cabeza en términos de expansión económica.