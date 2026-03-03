El Salvador

El foro Logística 2026 reúne a empresarios y expertos salvadoreños para debatir retos logísticos del país

Un centenar de dirigentes empresariales asistieron al encuentro Logística 2026, donde se analizaron tendencias globales y estrategias para fortalecer la gestión logística salvadoreña ante exigencias del comercio internacional

La Cámara de Comercio de
La Cámara de Comercio de El Salvador realizó el foro de logística 2026 sobre las "Estrategias para competir en una nueva realidad global”. (Foto: Camarasal)

Más de 200 empresarios y altos ejecutivos del sector participaron en el foro Logística 2026 organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la principal gremial empresarial del país, una iniciativa destinada a potenciar la competitividad logística ante los retos del mercado internacional, según informó la propia gremial.

Durante la jornada, se presentó un análisis sobre el entorno global y su repercusión en la gestión logística. Entre los expositores destacó el economista Claudio M. de Rosa, quien abordó los desafíos y oportunidades para el sector empresarial de la región.

En otra ponencia, José Fabricio Morataya, vicepresidente de finanzas y administración de Almacenes Simán, expuso herramientas de gestión orientadas a fortalecer la capacidad de adaptación y financiera.

El evento también contó con un conversatorio sobre la toma de decisiones para incrementar la competitividad hacia 2026, liderado por el especialista salvadoreño en transporte internacional Fernando Romero, y un panel de expertos en comercio exterior, normativa aduanera y logística electrónica, enfocado en estrategias de adaptación al nuevo contexto global.

Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, afirmó: “La logística ya no es únicamente un componente operativo dentro de las empresas. Hoy es un eje estratégico que define la capacidad de un país para insertarse en los mercados internacionales, atraer inversión, reducir costos y generar empleo”.

Para los expertos, contar con
Para los expertos, contar con una red de confianza facilita la expansión de mercados y la resolución de desafíos logísticos. (Imagen: Shutterstock)

Expositores y temas centrales

En su análisis, el economista Claudio M. de Rosa se refirió a los contextos y oportunidades del sector empresarial salvadoreño. Además, José Fabricio Morataya presentó herramientas para aumentar la capacidad de adaptación y la solidez financiera de las empresas.

El conversatorio moderado por el especialista salvadoreño en transporte internacional Fernando Romero permitió discutir estrategias prácticas frente a desafíos del mercado global, apoyados por un panel que trató comercio exterior, normas aduaneras y tendencias en logística electrónica.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador suma más de 2,000 miembros y cuenta con 110 años de experiencia como la principal organización del sector empresarial en el país.

El tema de logística en la región se vuelve relevante en momentos en los que países como Panamá sigue de cerca los acontecimientos en Medio Oriente por la incidencia que puedan tener en el paso de mercancías a través del Canal de Panamá.

Gobierno lanzó un plan de logística hacia 2035

Hace casi un año y medio, el Gobierno de El Salvador presentó el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035. Este proyecto, respaldado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), tiene como objetivo articular inversiones en infraestructura en los seis países de Centroamérica para mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad regional. La iniciativa busca favorecer tanto el comercio dentro y fuera de la región como el desarrollo económico y social, delineando una nueva etapa en la integración centroamericana.

La SIECA subrayó que el Plan 2035 incorporaría los planes nacionales de inversión en infraestructura y tendría una orientación estratégica hacia mejorar la circulación de personas, bienes y servicios. La participación de organismos internacionales y socios estratégicos fue uno de los datos relevantes: la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron recursos comprometidos para robustecer los corredores logísticos y aumentar la competitividad regional.

