El Salvador promueve exportaciones diversificadas en el mercado argentino

El intercambio comercial entre El Salvador y Argentina se renueva con una oferta exportable enfocada en textil y alimentos. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)

El intercambio económico entre El Salvador y Argentina busca un nuevo impulso tras la presentación formal de la oferta exportable salvadoreña, enfocada en los rubros textil y de alimentos, ante las principales cámaras empresariales de la capital argentina. Esta iniciativa es promovida por la Embajada de El Salvador en Argentina, como parte de la Estrategia de Diplomacia Económica para diversificar el mercado.

La reciente reunión se celebró entre autoridades diplomáticas de El Salvador y representantes de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), agrupación empresarial clave adherida a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En este encuentro, funcionarios de la embajada detallaron la calidad y competitividad de productos textiles salvadoreños así como mercancías del sector alimentos y bebidas, con énfasis en la panificación, incluyendo muestras elaboradas por salvadoreños residentes en el país austral.

Los catálogos digitales de la CONAMYPE presentan a empresarios argentinos una variada oferta de productos salvadoreños para exportación. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

A lo largo de la jornada, la delegación de El Salvador expuso los catálogos digitales suministrados por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), herramienta que permite a compradores argentinos evaluar la variedad, origen y potencial comercial de la oferta exportable salvadoreña.

La embajada remarcó el interés de forjar alianzas estratégicas con empresas argentinas, subrayando la identificación de “oportunidades concretas de negocio”. Entre los resultados inmediatos figura la proyección de nuevos acuerdos comerciales orientados a reducir barreras arancelarias en el marco del Mercosur, bloque al que Argentina pertenece como miembro pleno.

El origen de este acercamiento se remonta a la visita oficial que la viceministra Adriana Mira realizó a Argentina en agosto de 2025. Allí, se consolidaron bases de cooperación con la CAME para impulsar programas de promoción de exportaciones y fortalecer el posicionamiento internacional salvadoreño. Una segunda instancia de diálogo se desarrolló con la participación de Fabián Castillo, presidente de FECOBA, quien reiteró la voluntad de su institución de integrarse en estrategias de intercambio productivo.

Nuevos acuerdos comerciales apuntan a reducir barreras arancelarias para pequeñas y medianas empresas salvadoreñas en el mercado argentino. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)

El comercio bilateral

Según cifras divulgadas por la plataforma internacional OEC, la balanza comercial durante 2024 ilustra el comercio bilateral vigente. Argentina exportó bienes a El Salvador por un valor de $130 millones, situándose como el socio comercial número 59 para la nación centroamericana entre 155 países. El producto argentino más importante fue el de camiones de entrega, que representó $70.9 millones de ese total.

En contraste, las exportaciones de El Salvador hacia Argentina sumaron $3.59 millones en 2024, ocupando el puesto 45 como destino de la oferta salvadoreña entre 142 mercados analizados. El sector farmacéutico lideró estos envíos, con medicamentos envasados por un valor de $3.26 millones, seguido a distancia por textiles, plásticos y productos agrícolas.

El Salvador busca diversificar exportaciones a Argentina, apostando por camisetas, suéteres, café y productos químicos y agrícolas. (Foto archivo)

La diversificación de exportaciones es un objetivo estratégico para El Salvador, que actualmente orienta sus envíos a la Argentina en rubros textil como camisetas y suéteres, café, productos plásticos y manufacturas químicas que incluyen medicamentos. El territorio salvadoreño también aspira a expandir el acceso de pequeñas y medianas empresas a nuevos mercados, aprovechar los acuerdos vigentes y consolidar un flujo comercial que beneficie a ambos socios en una relación que, aunque asimétrica en cifras, muestra señales de dinamismo renovado tras estos encuentros institucionales.