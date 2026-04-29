Honduras

Honduras se alista para afrontar varios meses de sequía y prevé inversión de 44 mil millones de lempiras

El Gobierno proyecta millonaria inversión para proteger a campesinos y garantizar la producción nacional.

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FOTO DE ARCHIVO. Autoridades buscan garantizar la seguridad alimentaria ante el impacto del fenómeno El Niño. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)
FOTO DE ARCHIVO. Autoridades buscan garantizar la seguridad alimentaria ante el impacto del fenómeno El Niño. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)

El Gobierno de Honduras ha comenzado a tomar previsiones ante un escenario climático complejo que podría afectar de forma directa la producción agrícola en los próximos meses.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que la administración se prepara para enfrentar un período prolongado de sequía, con una estrategia que contempla una inversión estimada en 44 mil millones de lempiras destinada principalmente al fortalecimiento del sector agroalimentario.

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De acuerdo con el funcionario, desde la Presidencia de la República se desarrollan reuniones al más alto nivel con el objetivo de definir acciones concretas que permitan mitigar los efectos del fenómeno climático y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Estas reuniones incluyen la coordinación con diversas instituciones estatales y actores del sector productivo, en un esfuerzo por anticiparse a los impactos que podría generar la reducción de lluvias.

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Hércules detalló que el plan financiero contempla la obtención de recursos tanto a nivel interno como externo. En ese sentido, explicó que se prevé adquirir alrededor de 14 mil millones de lempiras mediante financiamiento interno, mientras que hasta 30 mil millones podrían provenir de fuentes internacionales.

Estos fondos estarán orientados a respaldar a los productores agrícolas, especialmente en lo relacionado con el acceso a semillas, insumos y mecanismos de financiamiento que les permitan mantener la actividad productiva en condiciones adversas.

“El Gobierno va a respaldar el agro y atender las necesidades de los campesinos”, expresó el titular de Finanzas, quien subrayó que el apoyo al sector rural es una prioridad en el contexto actual.

La transición de La Niña a El Niño podría provocar altas temperaturas y escasez de lluvias. (Foto: Archivo/ EFE/Gustavo Amador)
La transición de La Niña a El Niño podría provocar altas temperaturas y escasez de lluvias. (Foto: Archivo/ EFE/Gustavo Amador)

Asimismo, destacó que se trabaja en la implementación de mecanismos financieros sostenibles que no comprometan la estabilidad económica del país a largo plazo.

El ministro también hizo referencia a la carga fiscal que enfrenta el Estado, señalando que actualmente se atiende una deuda de aproximadamente 69 mil millones de lempiras.

Según indicó, estos compromisos deberán ser honrados durante el año 2026 con recursos provenientes del erario público. No obstante, fue enfático al asegurar que el Gobierno no recurrirá a la adquisición de nueva deuda para cubrir obligaciones existentes.

“Estos 69 mil millones de lempiras se deberán pagar sí o sí este 2026 de los recursos del pueblo hondureño, pero tengan claridad que no vamos a adquirir deuda para pagar deuda”, afirmó.

En esa línea, explicó que se utilizarán recursos del tesoro nacional, así como reservas nacionales e internacionales, como parte de una estrategia orientada a sanear las finanzas públicas y mantener la sostenibilidad fiscal.

El panorama climático que enfrenta Honduras también ha sido objeto de análisis por parte de las autoridades especializadas. Actualmente, el país se encuentra bajo la influencia del fenómeno conocido como La Niña, el cual se caracteriza por el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este fenómeno suele generar condiciones más frescas y, en algunos casos, un incremento en las precipitaciones.

Sin embargo, diversos indicadores han mostrado recientemente un aumento en las temperaturas, situándose alrededor de medio grado por encima del promedio.

Esta tendencia ha encendido las alertas, ya que podría marcar el inicio de una transición hacia el fenómeno de El Niño, que tiene efectos opuestos y suele asociarse con condiciones más cálidas y secas.

Instituciones del Estado coordinan acciones para mitigar los efectos de una posible sequía. (Foto: Cortesía)
Instituciones del Estado coordinan acciones para mitigar los efectos de una posible sequía. (Foto: Cortesía)

Según las proyecciones, Honduras podría entrar en una fase dominada por El Niño a partir del mes de junio, lo que implicaría una disminución significativa de las lluvias y, en consecuencia, un aumento en el riesgo de sequías prolongadas.

Este escenario representa una amenaza directa para la producción agrícola, especialmente en regiones altamente dependientes de las condiciones climáticas.

El director de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias, Juan José Reyes, confirmó que el país se encuentra en una fase de transición climática.

No obstante, aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de que se trate de un evento extremo, conocido comúnmente como “super Niño”.

Reyes explicó que las evaluaciones realizadas por agencias internacionales especializadas en monitoreo climático respaldan esta proyección, por lo que las autoridades hondureñas ya han comenzado a coordinar acciones preventivas.

Estas incluyen la articulación de esfuerzos con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el objetivo de compartir información climática y definir estrategias que permitan orientar al sector agrícola.

En ese sentido, el funcionario destacó la importancia de anticiparse a los posibles impactos del fenómeno, mediante la elaboración de proyecciones y la implementación de medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los productores.

Entre estas acciones se encuentran programas de asistencia técnica, distribución de insumos y fortalecimiento de capacidades en las comunidades rurales.

“Lo que visualizamos por ahora es una transición hacia un fenómeno que podría generar cierto nivel de sequía, pero no estamos hablando de una condición extrema”, señaló Reyes, quien insistió en la necesidad de mantener un monitoreo constante de las condiciones climáticas.

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