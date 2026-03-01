Samuel Alfaro conquista el oro en el Campeonato Centroamericano de Marcha

Samuel Alexander Alfaro Morales conquista la medalla de oro para El Salvador en el Campeonato Centroamericano de Marcha 2025. (Foto cortesía INDES)

En el Campeonato Centroamericano de Marcha celebrado este domingo en un circuito instalado sobre el bulevar Los Héroes de San Salvador, el joven Samuel Alexander Alfaro Morales se consagró como nuevo campeón en la prueba de 5 kilómetros marcha de la categoría U-15 masculino, cruzando la meta con un tiempo oficial de 25:28.00. Este triunfo no solo representa un logro personal para Alfaro Morales, sino que también consolida el desempeño del atletismo de base en El Salvador, destacó la Federación de Atletismo El Salvador.

Según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, la edición de este año reunió a cerca de 25 atletas de toda la región participantes de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Participaron deportistas en las categorías U-13, U-15, U-18, U-20 y mayor, en una jornada que puso a prueba tanto el talento emergente como la preparación de las delegaciones centroamericanas en la especialidad de marcha.

El joven salvadoreño Alfaro Morales se impone en la categoría U-15 masculino, completando los 5 kilómetros marcha en 25:28.00. (Foto cortesía INDES)

Samuel Alfaro suma otra medalla de oro para El Salvador y consolida su ascenso

El rendimiento de Samuel Alfaro Morales en la prueba central reafirma la progresión del atleta salvadoreño. En octubre de 2025, Alfaro había logrado ya una medalla de oro en los 5,000 metros caminata, convirtiéndose en el primer integrante de la delegación nacional en alcanzar la presea dorada en esa edición del torneo. Su capacidad fue nuevamente confirmada este fin de semana en el exigente circuito capitalino.

No es el único antecedente sobresaliente en el historial de Alfaro. En septiembre de 2025, el atleta salvadoreño también destacó en pruebas combinadas, acumulando 1,000 metros y 4,000 metros con registros de 4:19.79 y 19:41.16, respectivamente. Estas marcas lo ubicaron como figura ascendente en la categoría U-15 y ampliaron las expectativas sobre su proyección en la marcha atlética nacional e internacional.

Atletas de categorías U-13, U-15, U-18, U-20 y mayor protagonizan una jornada de alto nivel en el circuito del bulevar Los Héroes de San Salvador. (Foto cortesía INDES)

Participación femenina salvadoreña en la categoría U-13

El Campeonato Centroamericano de Marcha también tuvo representación destacada entre las atletas juveniles salvadoreñas en la categoría U-13 femenino. Liciana Monterrosa, Darling Calles y Katherine Mendoza ocuparon los puestos cuarto, quinto y sexto en la prueba de 2 kilómetros marcha. Monterrosa cronometró 13:10.00, Calles llegó a los 14:30.00 y Mendoza detuvo el reloj en 14:47.00, según comunicó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

Liciana Monterrosa, Darling Calles y Katherine Mendoza destacaron en la categoría U-13 femenino con tiempos competitivos en los 2 kilómetros marcha. (Foto cortesía INDES)

Estos registros reflejan el trabajo sistemático de las categorías formativas del país. La medalla de oro obtenida por Samuel Alfaro Morales y la participación competitiva de las jóvenes marchistas permiten al atletismo salvadoreño consolidar plazas en escenarios regionales y proyectar futuras actuaciones de alto nivel.