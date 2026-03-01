El Salvador

Pareja es capturada en El Salvador tras confesar asesinato por motivos pasionales

La captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios tras la confesión de la mujer sobre el asesinato de una víctima de 35 años por motivos pasionales ha permitido a las autoridades localizar el cuerpo enterrado en una zona de difícil acceso

Guardar
La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios, acusados por el homicidio de una mujer en Usulután. (Cortesía: Misión Plural)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó este sábado la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios, ambos de 37 años, quienes fueron señalados como responsables del asesinato de una mujer de 35 años en el oriente del país.

El arresto se realizó tras una investigación exhaustiva, y se produjo en tiempo récord, lo que subrayó el control total del territorio por parte de las autoridades.

De acuerdo con la PNC, la investigación comenzó cuando la víctima, residente de Jiquilisco, se trasladó el 23 de febrero hacia la ciudad de Usulután con su hijo de 16 años para una consulta médica.

Tras cumplir ese compromiso, la mujer realizó tramites sola y ya no regresó a su hogar. La alerta de desaparición activó de inmediato un dispositivo policial; los agentes hallaron la cartera y pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán, lo que permitió enfocar la investigación en su círculo cercano.

Cecilia Elizabeth Palacios confesó que
Cecilia Elizabeth Palacios confesó que junto a su esposo planearon y ejecutaron el homicidio por motivos pasionales, facilitando la rápida resolución del caso.(Cortesía: PNC)

Confesión y detención de los responsables del crimen

La investigación se centró inicialmente en José Ricardo Romero Chávez, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Al no ser localizado en su domicilio habitual, las autoridades ampliaron el radio de búsqueda hasta ubicar a su esposa, Elizabeth Palacio.

Bajo la presión de las pruebas recabadas por la inteligencia policial, Palacios confesó que, motivados por razones pasionales, ella y su esposo planearon y ejecutaron el crimen. Según las diligencias, tras quitarle la vida a la mujer, Romero Chávez trasladó el cuerpo a una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, Usulután Este, donde procedió a enterrarla en un intento por evadir la acción de la justicia.

No obstante, la capacidad operativa de los equipos policiales no dio tregua, logrando finalmente la captura de Romero Chávez. Ambos sujetos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar los cargos por este homicidio.

Ante la resolución de este caso, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, mencionó de su cuenta de X: “En este país la impunidad se terminó. Estos dos sujetos pagarán ante la verdadera justicia por este homicidio. Nuestra Policía Nacional Civil hoy está al frente, enseñándole al mundo cómo se combate el crimen con determinación, inteligencia y resultados reales. En El Salvador, el Estado manda y tiene el control del territorio, comentó.

El ministro Gustavo Villatoro aseguró
El ministro Gustavo Villatoro aseguró que la impunidad ha terminado incluso en zonas rurales, resaltando la labor de la Policía Nacional Civil. (Cortesía: )

El Salvador, de epicentro de la violencia a referente de seguridad continental

Bajo la administración del presidente Nayib Bukele, el país ha pasado de ser la “capital mundial del crimen” a consolidarse como una de las naciónes más segura del Hemisferio Occidental.

El Salvador cerró el año 2025 con una tasa histórica de apenas 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una reducción drástica si se compara con los 106.3 registrados en el año 2015.

Según declaraciones del mandatario salvadoreños, aproximadamente el 90% de los delitos contra la vida que ocurren hoy en el país están relacionados con violencia doméstica o intolerancia social, ya que el crimen organizado y las pandillas han sido desarticulados casi en su totalidad.

El “Pulgarcito de América” suma 50 días con cero homicidios en 2026, una marca histórica respaldada por los 27 días libres de violencia registrados solo en febrero. Estas cifras de la PNC confirman que las estrategias del Ejecutivo mantienen resultados sostenidos en todo el territorio.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilEl SalvadorMinisterio de Justicia y Seguridad PúblicaGustavo VillatoroHomicidioControl Territorial

Últimas Noticias

El gobierno dominicano condena los ataques de Irán en Medio Oriente

La administración nacional expresó inquietud por el aumento de la violencia, instando a la comunidad internacional a buscar salidas pacíficas, fortalecer la mediación y proteger a los ciudadanos dominicanos en la región afectada

El gobierno dominicano condena los

Guatemala: Capturan a presunto cabecilla del millonario desfalco al Crédito Hipotecario Nacional

La detención fue realizada por las autoridades tras una operación coordinada, concluyendo meses de seguimiento y localización de uno de los prófugos más buscados por el desvío de fondos en la banca estatal guatemalteca

Guatemala: Capturan a presunto cabecilla

La embajada dominicana en Israel emite alerta a sus ciudadanos por crisis en Medio Oriente

Un comunicado oficial solicita a la comunidad seguir instrucciones de las autoridades locales y restringir desplazamientos, en medio del creciente riesgo por ataques e incremento de la tensión militar y diplomática en Medio Oriente

La embajada dominicana en Israel

Gobierno de Costa Rica hace un llamado al diálogo ante tensión en Medio Oriente

La cancillería costarricense emitió un comunicado en el que condenó los nuevos ataques entre potencias regionales, hizo un llamado urgente al respeto al derecho internacional y exigió proteger a la población civil frente al conflicto

Gobierno de Costa Rica hace

Embajada salvadoreña en Emiratos Árabes Unidos activa números de emergencia ante tensión en Medio Oriente

Las personas salvadoreñas que residen o pasan por la región cuentan con nuevos canales de ayuda inmediata, una respuesta a la actual situación y a la instrucción nacional de priorizar el resguardo ciudadano fuera del país

Embajada salvadoreña en Emiratos Árabes

TECNO

Lista de los artistas más

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Cómo configurar tu celular para mejorar los selfies nocturnos

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Beso de

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

MUNDO

El gobierno dominicano condena los

El gobierno dominicano condena los ataques de Irán en Medio Oriente

Irán lanzó ataques con drones contra los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái: al menos un muerto y 11 heridos

La Guardia Revolucionaria iraní cerró “de facto” el Estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU e Israel

Decenas de iraníes se movilizaron en Teherán para volver a exigir libertad tras la muerte de Khamenei

Trump mantuvo contactos directos con líderes de Medio Oriente y la OTAN tras los ataques contra el régimen de Irán