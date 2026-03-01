Pareja es capturada en El Salvador tras confesar asesinato por motivos pasionales

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios, acusados por el homicidio de una mujer en Usulután. (Cortesía: Misión Plural)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó este sábado la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios, ambos de 37 años, quienes fueron señalados como responsables del asesinato de una mujer de 35 años en el oriente del país.

El arresto se realizó tras una investigación exhaustiva, y se produjo en tiempo récord, lo que subrayó el control total del territorio por parte de las autoridades.

De acuerdo con la PNC, la investigación comenzó cuando la víctima, residente de Jiquilisco, se trasladó el 23 de febrero hacia la ciudad de Usulután con su hijo de 16 años para una consulta médica.

Tras cumplir ese compromiso, la mujer realizó tramites sola y ya no regresó a su hogar. La alerta de desaparición activó de inmediato un dispositivo policial; los agentes hallaron la cartera y pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán, lo que permitió enfocar la investigación en su círculo cercano.

Cecilia Elizabeth Palacios confesó que junto a su esposo planearon y ejecutaron el homicidio por motivos pasionales, facilitando la rápida resolución del caso.(Cortesía: PNC)

Confesión y detención de los responsables del crimen

La investigación se centró inicialmente en José Ricardo Romero Chávez, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Al no ser localizado en su domicilio habitual, las autoridades ampliaron el radio de búsqueda hasta ubicar a su esposa, Elizabeth Palacio.

Bajo la presión de las pruebas recabadas por la inteligencia policial, Palacios confesó que, motivados por razones pasionales, ella y su esposo planearon y ejecutaron el crimen. Según las diligencias, tras quitarle la vida a la mujer, Romero Chávez trasladó el cuerpo a una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, Usulután Este, donde procedió a enterrarla en un intento por evadir la acción de la justicia.

No obstante, la capacidad operativa de los equipos policiales no dio tregua, logrando finalmente la captura de Romero Chávez. Ambos sujetos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar los cargos por este homicidio.

Ante la resolución de este caso, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, mencionó de su cuenta de X: “En este país la impunidad se terminó. Estos dos sujetos pagarán ante la verdadera justicia por este homicidio. Nuestra Policía Nacional Civil hoy está al frente, enseñándole al mundo cómo se combate el crimen con determinación, inteligencia y resultados reales. En El Salvador, el Estado manda y tiene el control del territorio, comentó.

El ministro Gustavo Villatoro aseguró que la impunidad ha terminado incluso en zonas rurales, resaltando la labor de la Policía Nacional Civil. (Cortesía: )

El Salvador, de epicentro de la violencia a referente de seguridad continental

Bajo la administración del presidente Nayib Bukele, el país ha pasado de ser la “capital mundial del crimen” a consolidarse como una de las naciónes más segura del Hemisferio Occidental.

El Salvador cerró el año 2025 con una tasa histórica de apenas 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una reducción drástica si se compara con los 106.3 registrados en el año 2015.

Según declaraciones del mandatario salvadoreños, aproximadamente el 90% de los delitos contra la vida que ocurren hoy en el país están relacionados con violencia doméstica o intolerancia social, ya que el crimen organizado y las pandillas han sido desarticulados casi en su totalidad.

El “Pulgarcito de América” suma 50 días con cero homicidios en 2026, una marca histórica respaldada por los 27 días libres de violencia registrados solo en febrero. Estas cifras de la PNC confirman que las estrategias del Ejecutivo mantienen resultados sostenidos en todo el territorio.