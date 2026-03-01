La ciudad de San Salvador Centro celebra este domingo el aniversario del Parque Cuscatlán

El aniversario comenzará en el área llamada Bebeteca, donde de 10:00 a 14:00 los niños podrán participar en un taller de creación de Tlali, la ardilla mascota del parque. (Parque Cuscatlán)

La ciudad de San Salvador Centro se prepara para conmemorar los 87 años del Parque Cuscatlán, uno de los espacios más reconocidos de la capital.

La agenda de festejos, organizada por el alcalde Mario Durán junto a la Fundación Parque Cuscatlán, ofrecerá una programación cargada de actividades culturales y recreativas que tendrá lugar el domingo 1 de marzo.

El aniversario comenzará en el área llamada Bebeteca, donde de 10:00 a 14:00 los niños podrán participar en un taller de creación de Tlali, la ardilla mascota del parque.

El Parque Cuscatlán está localizado en la ciudad de San Salvador, el área comprende sitios de interés como el Museo Tin Marín, la Sala Nacional de Exposiciones "Salarrue" y el Monumento a la Memoria y la Verdad.

Se habilitarán 50 personas para este taller, asignadas por orden de llegada, lo que apunta a una convocatoria numerosa de familias.

A partir de la tarde, el Trébol Cultural será el epicentro de nuevas experiencias. En el Mezzanine de este sector, una master class especial de macetas con el diseño de Tlali convocará a 40 participantes, quienes habrán debido inscribirse previamente a través de redes sociales.

Simultáneamente, en la fuente, 15 personas preseleccionadas podrán sumergirse en un taller de vitrales y figuras, una propuesta artística en el contexto de actividades en parques públicos.

Programación de actividades del aniversario

Los organizadores han dispuesto también una estación de pintacaritas en Plataforma 7 para continuar entreteniendo a los más pequeños a lo largo de la jornada.

El Anfiteatro del parque se transformará de 14:30 a 16:30 en el corazón del festejo. Durante ese horario, el Payaso Simoon ofrecerá un espectáculo de malabares y globoflexia, pensado para cautivar a todo el público familiar.

Para quienes deseen un recuerdo tangible, habrá servicio de fotografías impresas de 15:00 a 17:00; además, la mascota Tlali circulará por los alrededores del Anfiteatro, disponible para selfies y abrazos con los visitantes.

Opciones de entretenimiento y servicios para la familia

La propuesta se completa con una degustación de sorbetes artesanales, hechos especialmente para la temporada previa a la Semana Santa, y un taller de galletas decoradas que busca sumar un toque creativo al encuentro colectivo. La entrega de juguetes durante el show principal sellará el cierre de la jornada de aniversario.

La alcaldía de San Salvador realizará diversas actividades para chicos y grandes.

Durante el resto del año, el Parque Cuscatlán mantiene una agenda continua con clases de yoga, talleres para infantes y presentaciones escénicas, todas de acceso libre, pensadas para fortalecer el sentido de comunidad.

El horario para visitantes es de martes a domingo, entre las 5:00 y las 00:00, asegurando así un espacio de convivencia y recreación en el corazón de San Salvador.

Un recinto de naturaleza en la capital

Las autoridades de San Salvador han convertido al Parque Cuscatlán en uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la capital salvadoreña.

Este parque, que abrió sus puertas oficialmente el 1 de marzo de 1939, abarca una extensión significativa y alberga sitios de interés como el Museo Tin Marín, la Sala Nacional de Exposiciones “Salarrué” y el Monumento a la Memoria y la Verdad.

La historia del parque se remonta a 1935. En ese año, las autoridades planificaron el desarrollo de un área al sur del Hospital Rosales, inicialmente concebida como la futura sede de un Jardín Botánico.

Sin embargo, la idea evolucionó y el proyecto quedó bajo la responsabilidad de la Junta de Fomento de San Salvador. Uno de los primeros desafíos fue el saneamiento del terreno, ya que la zona había servido durante años como área de atención para pacientes de hospitales cercanos.

En el avance de las obras, las memorias anuales del gobierno detallan que para 1937 se habían incorporado barandas de cemento, jardines, sistemas de drenaje y alcantarillado.

El parque celebra este domingo 87 años de haber abierto sus puertas para las familias salvadoreñas.

Este lento progreso cambió de ritmo cuando, en febrero de 1939, el entonces presidente anunció oficialmente el nombre del nuevo espacio: Parque Infantil Cuscatlán. El propio mandatario presentó la iniciativa durante su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Salón Azul del Palacio Nacional.

La inauguración marcó el inicio de una tradición de esparcimiento y cultura en San Salvador. Con el tiempo, el parque ha diversificado su oferta, integrando actividades como exposiciones y conciertos musicales, especialmente durante las festividades patronales de la ciudad.

Además, el recinto sirve de sede al Grupo Scout 51 “Huellas de Cuscatlán”, reforzando su rol como punto de encuentro para la comunidad.

La palabra Cuscatlán tiene raíces profundas en la cultura local. En lengua náhuat, significa “Tierra de Collares”, resultado de la unión de “Kuskat” (collar) y “Tan” (tierra). Esta denominación conecta el parque con la identidad ancestral de la región y refuerza su valor como patrimonio colectivo.