La alcaldía de San Salvador entrega credenciales a familias beneficiadas en comunidad Nicaragua

La alcaldía de San Salvador y el Ministerio de Vivienda entregan credenciales a familias de la comunidad Nicaragua como parte del proyecto habitacional./(Redes de ministra de Vivienda, Michelle Sol)

La alcaldía de San Salvador Centro, encabezada por el alcalde Mario Durán, realizó la entrega de credenciales a las familias beneficiadas con el proyecto habitacional de la comunidad Nicaragua. El evento, que contó con la participación de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, representa un paso fundamental para la organización comunitaria y la gestión eficiente de los recursos y servicios en la nueva urbanización.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron que estas credenciales habilitan a los representantes de las familias para asumir un rol activo en la administración y el desarrollo de su comunidad. Dichos documentos permitirán a los beneficiarios presentar solicitudes formales ante ministerios, gestionar proyectos de infraestructura y desarrollo social, establecer alianzas con el sector privado y garantizar la continuidad y el orden en la administración comunitaria. Además, se enfatizó la importancia de la organización vecinal para la implementación de normas comunitarias relacionadas con el uso y mantenimiento de espacios públicos, el cuidado de mascotas y el fortalecimiento de la convivencia.

Mario Durán subrayó que este avance es producto del esfuerzo entre la municipalidad y la cartera de Estado presidida por Sol, con el objetivo de impulsar soluciones habitacionales dignas y sostenibles para las familias que forman parte del programa.

Las credenciales permiten a los representantes comunitarios gestionar proyectos de desarrollo social y administrar recursos para la nueva urbanización./(Redes de ministra de Vivienda, Michelle Sol)

“Este logro es resultado de un esfuerzo interinstitucional entre la Alcaldía de San Salvador Centro y el Ministerio de Vivienda, trabajando de manera articulada para impulsar soluciones dignas y sostenibles”, dijo el alcalde.

Por su parte, Michelle Sol explicó que la entrega de credenciales es un paso previo clave, ya que la próxima semana las familias recibirán las llaves de sus nuevas viviendas, motivo por el cual es fundamental que las estructuras comunitarias estén consolidadas y listas para asumir la administración de la nueva infraestructura.

NUEVA ETAPA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD NICARAGUA

La entrega de las nuevas viviendas a las familias de la comunidad Nicaragua marcará el inicio de una nueva etapa en la que la organización y la participación comunitaria serán determinantes para el éxito y la sostenibilidad del proyecto. Las credenciales entregadas por la alcaldía y el Ministerio de Vivienda permitirán a los representantes comunitarios acceder a recursos, gestionar proyectos y velar por el mantenimiento de la infraestructura.

Los beneficiados con las credenciales celebraron la entrega del documento que les permitirá fortalecer la convivencia vecinal y garantizar el mantenimiento de espacios públicos y la legalidad en la urbanización./(Alcaldía de San Salvador)

Las autoridades locales y nacionales reiteraron el compromiso de seguir trabajando de forma articulada para ampliar el alcance de estos programas y ofrecer soluciones habitacionales dignas a más familias salvadoreñas. El modelo impulsado en la comunidad Nicaragua busca convertirse en referencia para futuros proyectos, donde la organización, la legalidad y la participación ciudadana sean los pilares fundamentales para transformar la vida de quienes más lo necesitan.

OTROS PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL

En los últimos días, el Ministerio de Vivienda ha hecho entrega de nuevas viviendas con escrituras de propiedad en la lotificación Estancia del Mar, cantón Las Mesas, en el departamento de La Libertad Costa, como parte del Programa de Reasentamientos impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Vivienda y FONAVIPO. La inversión destinada a este proyecto asciende a $140,000 para la construcción de cuatro viviendas, cada una valorada en $35,000. El monto cubre la adquisición del terreno, la edificación de las casas, la provisión de servicios básicos, el sistema de saneamiento y el proceso de escrituración.

El Ministerio de Vivienda entregó cuatro nuevas casas con escrituras de propiedad en Estancia del Mar, beneficiando principalmente a madres solteras y sus hijos./ (Ministerio de Vivienda)

Entre las beneficiarias destacan madres solteras, quienes recibieron sus viviendas junto a sus hijos, consolidando así la entrega de soluciones habitacionales a familias que han enfrentado condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. Las autoridades remarcaron que la selección de los terrenos y el acompañamiento técnico y social han sido elementos centrales del programa, con el fin de fortalecer el arraigo de las familias en su entorno habitual y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.

Además, desde el inicio de la gestión de Bukele, el Programa de Reasentamientos ha representado una inversión superior a los $56 millones, beneficiando a miles de familias a nivel nacional. Los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda han realizado procesos integrales de censo, evaluación social y acompañamiento permanente para asegurar que las nuevas viviendas respondan a las necesidades específicas de los beneficiarios.