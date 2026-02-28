Exposición impulsa la resiliencia de quienes perdieron la voz tras el cáncer de laringe en El Salvador

A sus 86 años, Danilo Alvarado recibió su diagnóstico de cáncer de laringe el 8 de diciembre de 2023, fue sometido a una laringectomía total. La noticia fue inesperada, pero decidió asumirla con serenidad. No se permitió quedarse en el miedo. Optó por enfrentar el proceso con actitud positiva y la convicción de que debía seguir adelante.

El proceso de reconstrucción vocal en pacientes que han perdido la laringe por cáncer se ha convertido en un símbolo de resiliencia colectiva en El Salvador. Esta realidad queda reflejada en la exposición fotográfica Voces Silenciadas: Historias de Resiliencia, presentada por la Fundación en pro de las Personas Laringectomizadas de El Salvador (FUNDAHABLA). La muestra reúne ocho historias de vida en el marco del Día de la Persona Laringectomizada, celebrado el 1° de marzo, y tiene como objetivo visibilizar los desafíos físicos y emocionales de quienes enfrentan esta condición y promover su reintegración social, según informa FUNDAHABLA.

Entre 2022 y 2024, en El Salvador se registraron 189 casos de cáncer de laringe, de acuerdo con datos de FUNDAHABLA. Actualmente, la organización brinda atención gratuita a aproximadamente 20 personas laringectomizadas a través de programas de rehabilitación vocal, apoyo psicológico y acompañamiento social.

La exposición fotográfica marca la primera iniciativa pública de carácter artístico sobre el proceso de reinvención tras la laringectomía. El recorrido comienza con imágenes en blanco y negro que muestran el golpe del diagnóstico y la pérdida de la voz; después, la presencia del color en las fotografías acompaña la reconstrucción de la comunicación, el restablecimiento de la autoestima y la reanudación del proyecto de vida. Cada retrato incorpora un código QR que remite al testimonio completo de vida de cada paciente, lo que permite conocer en profundidad su proceso individual como sobreviviente de cáncer de laringe.

En El Salvador, entre 2022 y 2024 se diagnosticaron al menos 189 casos de cáncer de laringe. Actualmente, FUNDAHABLA atiende a un estimado de 20 personas laringectomizadas, brindándoles rehabilitación vocal, terapias psicológicas y acompañamiento integral de manera gratuita. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Testimonios y avances en rehabilitación vocal

Durante la jornada inaugural, pacientes y familiares relataron cómo la laringectomía afectó sus vidas. Violeta de Palomo, fundadora de FUNDAHABLA y sobreviviente de cáncer de laringe, definió así la misión de la organización: “El silencio no tiene la última palabra y FUNDAHABLA nació para devolver la esperanza, nacimos para demostrar que se puede volver a vivir, a integrarnos y a soñar. Nuestra misión es que cada persona laringectomizada de El Salvador tenga una vida digna. Pero no podemos hacer solos, queremos que la sociedad entera nos vea, nos compresa y se solidarice.”

En la muestra se realizó una charla educativa sobre técnicas actuales de recuperación vocal y tratamiento integral. Erick Rivas, fisioterapista de la fundación, enfatizó la importancia de la voz esofágica: “Perder la voz es perder una parte de nuestra identidad, no solo un sentido. Por eso, la rehabilitación vocal es fundamental para que los pacientes recuperen su autoestima, se reintegren a la sociedad y puedan comunicarse, defenderse y desenvolverse con autonomía. Esto se logra mediante distintas técnicas; una de ellas es la voz esofágica, que es la que trabajamos en FUNDAHABLA”.

Antes del diagnóstico de cáncer de laringe, era ama de casa, pero nunca se quedaba quieta. Entre telas, hilos y hornos encendidos, cosía y preparaba pan para vender. Le gustaba mantenerse activa, sentirse útil, aportar a su hogar. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Familiares de pacientes también participaron compartiendo su experiencia. Abigail Navas Pacheco, hija de una paciente laringectomizada, narró el momento clave en la rehabilitación de su madre: “Cuando dijo sus primeras palabras, fue realmente un milagro y una enorme alegría para toda nuestra familia”.

Elvia Pacheco, paciente de la organización, alentó a otras personas a buscar asistencia especializada: “A las personas que han padecido este cáncer, quiero enviarles un mensaje: acérquense a la fundación para recibir rehabilitación vocal y apoyo psicológico de forma gratuita”.

Acompañamiento multidisciplinario

Aracely Aquino asistió a terapias cada semana. Dos meses después, pronunció sus primeras palabras. No solo recuperó la capacidad de hablar; recuperó confianza, autonomía y esperanza (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Desde su fundación, FUNDAHABLA desarrolla intervenciones gratuitas para que personas laringectomizadas recuperen la capacidad de comunicarse y mejoren su calidad de vida. El trabajo abarca programas de prevención de cáncer de laringe y acciones dirigidas a combatir el consumo de tabaco, con la meta de contribuir a la salud pública.

La fundación sostiene que la integración social, la atención psicológica y la detección temprana son aspectos centrales para abordar los retos de la laringectomía. “Nuestra labor es que la sociedad vea y comprenda a quienes han pasado por este proceso”, afirmó De Palomo en FUNDAHABLA.