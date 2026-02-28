El Salvador

Exposición impulsa la resiliencia de quienes perdieron la voz tras el cáncer de laringe en El Salvador

Una iniciativa apoyada por testimonios documenta el proceso de recuperación de quienes han padecido cáncer de laringe, mediante programas de acompañamiento profesional y la integración social impulsada por la organización, según datos recientes

Guardar
A sus 86 años, Danilo
A sus 86 años, Danilo Alvarado recibió su diagnóstico de cáncer de laringe el 8 de diciembre de 2023, fue sometido a una laringectomía total. La noticia fue inesperada, pero decidió asumirla con serenidad. No se permitió quedarse en el miedo. Optó por enfrentar el proceso con actitud positiva y la convicción de que debía seguir adelante.

El proceso de reconstrucción vocal en pacientes que han perdido la laringe por cáncer se ha convertido en un símbolo de resiliencia colectiva en El Salvador. Esta realidad queda reflejada en la exposición fotográfica Voces Silenciadas: Historias de Resiliencia, presentada por la Fundación en pro de las Personas Laringectomizadas de El Salvador (FUNDAHABLA). La muestra reúne ocho historias de vida en el marco del Día de la Persona Laringectomizada, celebrado el 1° de marzo, y tiene como objetivo visibilizar los desafíos físicos y emocionales de quienes enfrentan esta condición y promover su reintegración social, según informa FUNDAHABLA.

Entre 2022 y 2024, en El Salvador se registraron 189 casos de cáncer de laringe, de acuerdo con datos de FUNDAHABLA. Actualmente, la organización brinda atención gratuita a aproximadamente 20 personas laringectomizadas a través de programas de rehabilitación vocal, apoyo psicológico y acompañamiento social.

La exposición fotográfica marca la primera iniciativa pública de carácter artístico sobre el proceso de reinvención tras la laringectomía. El recorrido comienza con imágenes en blanco y negro que muestran el golpe del diagnóstico y la pérdida de la voz; después, la presencia del color en las fotografías acompaña la reconstrucción de la comunicación, el restablecimiento de la autoestima y la reanudación del proyecto de vida. Cada retrato incorpora un código QR que remite al testimonio completo de vida de cada paciente, lo que permite conocer en profundidad su proceso individual como sobreviviente de cáncer de laringe.

En El Salvador, entre 2022
En El Salvador, entre 2022 y 2024 se diagnosticaron al menos 189 casos de cáncer de laringe. Actualmente, FUNDAHABLA atiende a un estimado de 20 personas laringectomizadas, brindándoles rehabilitación vocal, terapias psicológicas y acompañamiento integral de manera gratuita. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Testimonios y avances en rehabilitación vocal

Durante la jornada inaugural, pacientes y familiares relataron cómo la laringectomía afectó sus vidas. Violeta de Palomo, fundadora de FUNDAHABLA y sobreviviente de cáncer de laringe, definió así la misión de la organización: “El silencio no tiene la última palabra y FUNDAHABLA nació para devolver la esperanza, nacimos para demostrar que se puede volver a vivir, a integrarnos y a soñar. Nuestra misión es que cada persona laringectomizada de El Salvador tenga una vida digna. Pero no podemos hacer solos, queremos que la sociedad entera nos vea, nos compresa y se solidarice.

En la muestra se realizó una charla educativa sobre técnicas actuales de recuperación vocal y tratamiento integral. Erick Rivas, fisioterapista de la fundación, enfatizó la importancia de la voz esofágica: “Perder la voz es perder una parte de nuestra identidad, no solo un sentido. Por eso, la rehabilitación vocal es fundamental para que los pacientes recuperen su autoestima, se reintegren a la sociedad y puedan comunicarse, defenderse y desenvolverse con autonomía. Esto se logra mediante distintas técnicas; una de ellas es la voz esofágica, que es la que trabajamos en FUNDAHABLA”.

Antes del diagnóstico de cáncer
Antes del diagnóstico de cáncer de laringe, era ama de casa, pero nunca se quedaba quieta. Entre telas, hilos y hornos encendidos, cosía y preparaba pan para vender. Le gustaba mantenerse activa, sentirse útil, aportar a su hogar. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Familiares de pacientes también participaron compartiendo su experiencia. Abigail Navas Pacheco, hija de una paciente laringectomizada, narró el momento clave en la rehabilitación de su madre: “Cuando dijo sus primeras palabras, fue realmente un milagro y una enorme alegría para toda nuestra familia”.

Elvia Pacheco, paciente de la organización, alentó a otras personas a buscar asistencia especializada: “A las personas que han padecido este cáncer, quiero enviarles un mensaje: acérquense a la fundación para recibir rehabilitación vocal y apoyo psicológico de forma gratuita”.

Acompañamiento multidisciplinario

Aracely Aquino asistió a terapias
Aracely Aquino asistió a terapias cada semana. Dos meses después, pronunció sus primeras palabras. No solo recuperó la capacidad de hablar; recuperó confianza, autonomía y esperanza (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Desde su fundación, FUNDAHABLA desarrolla intervenciones gratuitas para que personas laringectomizadas recuperen la capacidad de comunicarse y mejoren su calidad de vida. El trabajo abarca programas de prevención de cáncer de laringe y acciones dirigidas a combatir el consumo de tabaco, con la meta de contribuir a la salud pública.

La fundación sostiene que la integración social, la atención psicológica y la detección temprana son aspectos centrales para abordar los retos de la laringectomía. “Nuestra labor es que la sociedad vea y comprenda a quienes han pasado por este proceso”, afirmó De Palomo en FUNDAHABLA.

Temas Relacionados

FUNDAHABLAEl SalvadorDía de la Persona LaringectomizadaRehabilitación VocalCáncer de LaringeIntegración Social

Últimas Noticias

Las empresas españolas estrechan vínculos comerciales en Guatemala y El Salvador

Un grupo de compañías andaluzas ha participado en una serie de encuentros organizados por Andalucía TRADE, buscando ampliar su presencia en el mercado centroamericano a través de reuniones con operadores locales de sectores estratégicos

Las empresas españolas estrechan vínculos

El TSE inicia campaña de promoción del voto en el exterior para elecciones 2027 en El Salvador

El organismo electoral desarrolla campañas informativas enfocadas en difundir los mecanismos de sufragio y la importancia de la participación de salvadoreños radicados fuera del país en los próximos comicios.

El TSE inicia campaña de

Sala Constitucional anula licitaciones de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica

La decisión emitida por el tribunal responde a denuncias sobre exclusión de operadores pequeños y obliga a diseñar mecanismos que resguarden la diversidad y el acceso plural a los servicios de radiodifusión.

Sala Constitucional anula licitaciones de

El gobierno de Guatemala intensifica operativos frente al contrabando transfronterizo de cigarrillos y alcohol

La reciente incautación en la frontera con El Salvador evidencia la aplicación de nuevas disposiciones de seguridad que buscan frenar el ingreso de mercancía ilícita y robustecer la recaudación tributaria del país

El gobierno de Guatemala intensifica

Canciller Mireya Agüero juramenta a Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos

Esta designación, que se concretó durante una ceremonia encabezada por la canciller Mireya Agüero, ratifica la intención del Ejecutivo de impulsar una política exterior más activa y enfocada en resultados, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores

Canciller Mireya Agüero juramenta a

TECNO

Cómo detectar si una canción

Cómo detectar si una canción en Spotify o Apple Music fue creada por un artista real o la IA

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

Por qué el CEO de Anthropic cree que la IA acabará con el 50% de los abogados, consultores y analistas financieros

Pasos para recuperar una contraseña perdida en tu iPhone

Qué celulares llegan en marzo de 2026: lanzamientos confirmados y rumores

ENTRETENIMIENTO

Hailee Steinfeld se prepara para

Hailee Steinfeld se prepara para la llegada de su primer hijo

Chris Hemsworth revela cómo sus hijos conviven con la fama entre orgullo, ironía y mucha naturalidad

Paul Bettany recuerda a Heath Ledger y revela cómo transformó el rodaje de “A Knight’s Tale”

Los hábitos matutinos de Kris Jenner que están avalados por la ciencia y conquistan a sus seguidores

30 años de Pokémon: convulsiones, censura, acusaciones de satanismo y los momentos clave de la serie que marcó a toda una generación

MUNDO

Operación “Rugido del León”: Israel

Operación “Rugido del León”: Israel atacó cientos de objetivos militares del régimen de Irán, incluidos lanzamisiles

El discurso completo de Donald Trump al anunciar los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán

El régimen de Irán suspende servicios de internet y telefonía a nivel nacional

Quién es el Ayatollah Khamenei, uno de los objetivos del bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán

Tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait