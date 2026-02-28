El Salvador abre convocatorias de inversión social y educativa con el respaldo de la Fundación Gloria Kriete

La Fundación Gloria Kriete ha puesto en marcha un ambicioso plan para impulsar el desarrollo sostenible en El Salvador durante 2026, integrando a comunidades rurales, organizaciones no gubernamentales, jóvenes emprendedores y estudiantes.

Esta estrategia, presentada como cinco motores de desarrollo, pretende multiplicar el impacto social y económico del país mediante mecanismos interconectados.

El lanzamiento de las cinco convocatorias estratégicas fue encabezado por la directiva de la Fundación. Según Fernando Kriete, vicepresidente de la Junta Directiva, el objetivo es articular iniciativas para que dejen de ser esfuerzos aislados y se conviertan en “motores de desarrollo nacional”.

Financiamiento social: comunidades y ONGs en el centro

Uno de los pilares históricos de la Fundación, el programa Ayudando a Quienes Ayudan, abre nuevamente dos categorías de apoyo financiero. La primera, dirigida a organizaciones comunitarias como ADESCOS, juntas de agua, cooperativas y escuelas rurales, otorga fondos que oscilan entre USD 5,000 y 15,000 para proyectos de infraestructura, agua potable, salud y educación.

La segunda categoría está destinada a ONGs con trayectoria comprobada, que podrán acceder a financiamiento de hasta USD 100,000 para escalar proyectos con resultados medibles.

El periodo de inscripción para ambas categorías comenzó el 27 de febrero y finaliza el 22 de mayo, abriendo así una ventana de oportunidades para el fortalecimiento territorial.

Emprendimiento, educación y acceso a becas: el talento joven como prioridad

La apuesta por el talento salvadoreño se traduce en tres ejes innovadores. Por un lado, la Incubadora FGK 2026 convoca a emprendedores con productos activos, ofreciendo formación híbrida en finanzas y estrategia empresarial. Las postulaciones cierran el 27 de marzo, marcando una fecha clave para quienes desean potenciar sus iniciativas.

En paralelo, el Programa Oportunidades plantea una intervención a largo plazo, de cinco a ocho años, que combina formación en inglés, programación y acompañamiento para la empleabilidad. Los interesados tienen plazo hasta el 4 de septiembre para aplicar.

La plataforma digital Tu Chance completa el espectro educativo, facilitando el acceso a becas nacionales e internacionales en alianza con instituciones como la ESEN, la Universidad Don Bosco y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, más de 42.000 usuarios aprovechan estos recursos, consolidando a la Fundación como un enlace clave entre la educación superior y las oportunidades de crecimiento.

Inversión estratégica y visión de futuro para El Salvador

Roberto Kriete, presidente de la Fundación, sintetizó la visión institucional: “El desarrollo sostenible se construye fortaleciendo comunidades organizadas, instituciones sólidas, talento en formación y emprendimientos”. La directora ejecutiva, Juana Jule, subrayó que cada uno de los programas responde a necesidades específicas del país, con el propósito común de generar capacidades y un impacto medible.

La trayectoria de la Fundación queda reflejada en cifras: más de 1,000 inserciones laborales y 5,000 participantes acompañados a lo largo de su historia. Este compromiso se renueva en 2026 con la apertura de convocatorias y la focalización en sectores estratégicos como agua, salud, tecnología, educación y agroindustria.

Oportunidades abiertas para el desarrollo nacional

Las inscripciones a los programas de la Fundación Gloria Kriete ya están abiertas, consolidando un ecosistema que busca articular soluciones de largo plazo.

Con una plataforma de becas robusta y canales de financiamiento dirigidos a quienes generan impacto, la organización aspira a transformar el potencial del país y abrir nuevas puertas para miles de salvadoreños en los próximos años.