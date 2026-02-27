El Salvador

Reforma de la Ley de Aviación Civil en El Salvador: entre la apertura laboral y la armonización internacional

La iniciativa para cambiar el criterio de nacionalidad por competencia técnica en tripulaciones aéreas introduce un debate sobre competitividad, oportunidades y adaptación del país a regulaciones globales en el transporte aéreo

Guardar
El Gobierno propone reformar la
El Gobierno propone reformar la Ley Orgánica de Aviación Civil para permitir que extranjeros integren tripulaciones de aerolíneas salvadoreñas. REUTERS/Jim Young

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Aviación Civil orientada a modificar los criterios para la contratación de tripulación en aerolíneas nacionales. El Gobierno busca que el artículo 140 de la normativa deje de exigir la nacionalidad salvadoreña como condición para formar parte de los equipos de vuelo, según la iniciativa de ley presentada por Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y de Transporte.

El proyecto impulsado por el órgano Ejecutivo fue remitido el martes a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que programó una sesión para el lunes 2 de marzo, a las dos de la tarde, donde la iniciativa será recibida y podrá ampliarse con aportes del Ejecutivo.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 140, las empresas de transporte aéreo certificadas como operadores nacionales “deberán establecer su base de operaciones en El Salvador, y que el personal contratado para conformar sus tripulaciones posea nacionalidad salvadoreña”. La ley actual solo permite la contratación temporal de personal extranjero por hasta seis meses, prorrogables, en casos donde no se logre cubrir las plazas con ciudadanos salvadoreños.

La iniciativa legislativa busca eliminar
La iniciativa legislativa busca eliminar la obligatoriedad de la nacionalidad salvadoreña en la contratación de equipos de vuelo. (Cortesía: Aviación al día)

La propuesta enviada por el Gobierno mantiene la exigencia de que las aerolíneas establezcan su base de operaciones en territorio nacional, pero introduce un cambio sustancial: el personal podrá ser contratado en función de sus “calificaciones y competencias suficientes, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia, en armonía con lo dispuesto en la presente ley”. Esto elimina la prioridad legal para los nacionales en las tripulaciones y abre la puerta a la incorporación de extranjeros que cumplan los requisitos técnicos.

La Ley Orgánica de Aviación Civil, vigente desde 2001, regula la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo salvadoreño, así como el desarrollo de los servicios de transporte aéreo. Su artículo 41 define como tripulación al comandante o capitán, el copiloto, el ingeniero de vuelo y los auxiliares de cabina. El texto legal ha sido objeto de revisiones parciales desde su promulgación, pero la reserva de plazas para salvadoreños en las tripulaciones se ha mantenido como un principio hasta la fecha.

Actualmente, la ley solo permite
Actualmente, la ley solo permite la contratación temporal de personal extranjero si no hay salvadoreños disponibles para las plazas. (Cortesía: Arecoa)

De acuerdo con la pieza de correspondencia, la modificación propuesta responde a la necesidad de alinear la regulación con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que priorizan la idoneidad profesional sobre la nacionalidad en la conformación de tripulaciones.

El debate sobre la reforma comenzará formalmente el lunes en la comisión legislativa correspondiente. Según la agenda, los diputados escucharán argumentos del Ejecutivo y podrían requerir información adicional a la Autoridad de Aviación Civil (AAC) y a representantes de sindicatos del sector. El proceso legislativo podría incluir consultas con gremios y organismos internacionales antes de una eventual votación en el pleno.

¿Qué regula la Ley?

La Ley Orgánica de Aviación Civil de El Salvador regula el uso del espacio aéreo y los servicios de transporte aéreo en el país. La Autoridad de Aviación Civil es responsable de supervisar estas actividades. Entre las reformas más recientes destacan la actualización de requisitos para tripulaciones y el fortalecimiento de los procesos de inspección e investigación. Todas las aeronaves civiles están bajo jurisdicción salvadoreña y la información del Registro Aeronáutico es pública.

Temas Relacionados

Asamblea Legislativa de El SalvadorEl SalvadorLey Orgánica de Aviación CivilOrganización de Aviación Civil InternacionalContratación de TripulaciónReforma Aeronáutica

Últimas Noticias

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Las pesquisas identificaron un patrón de acercamiento virtual a menores que derivó en investigaciones simultáneas en dos países.

Detienen a panameño por explotación

Encargado de negocios John Barrett se reúne en Guatemala con autoridades judiciales para abordar temas de seguridad y extradición

El diálogo permitió abordar el impacto de las políticas exteriores de Estados Unidos sobre la relación entre ambos países y reafirmó la disposición de continuar fortaleciendo los acuerdos existentes en materia legal y de desarrollo económico

Encargado de negocios John Barrett

Hospital Nacional de Niños de Costa Rica realizó simulacro de emergencia en caso de incidentes masivos

La jornada tuvo como objetivo fortalecer la preparación institucional frente a incidentes masivos, al tiempo que mantiene sus servicios médicos habituales y restringe el acceso vehicular en calles aledañas

Hospital Nacional de Niños de

Congreso Nacional en Honduras aprueba moción para que diputados se realicen examen de dopaje

Según Mario Segura, diputado liberal, considerando que los representantes del pueblo en el Congreso Nacional deben ser un ejemplo de integridad, ética y sobriedad, y que la confianza de la ciudadanía es el pilar fundamental de la democracia.

Congreso Nacional en Honduras aprueba

El FMI condiciona su evaluación anual a avances en infraestructura vial en Guatemala

La organización internacional comunicó que será determinante observar resultados verificables en la aplicación de la normativa sobre proyectos viales prioritarios, al tiempo que mantiene diálogo con autoridades y representantes empresariales para examinar el estado de la economía local

El FMI condiciona su evaluación

TECNO

Cómo transformar tu celular viejo

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

ENTRETENIMIENTO

Pink hace frente a los

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

Dos costillas rotas, una cirugía y fractura de rodilla: las graves lesiones que sufrió Nicole Kidman en el set de Moulin Rouge

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial