Reforma de la Ley de Aviación Civil en El Salvador: entre la apertura laboral y la armonización internacional

El Gobierno propone reformar la Ley Orgánica de Aviación Civil para permitir que extranjeros integren tripulaciones de aerolíneas salvadoreñas. REUTERS/Jim Young

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Aviación Civil orientada a modificar los criterios para la contratación de tripulación en aerolíneas nacionales. El Gobierno busca que el artículo 140 de la normativa deje de exigir la nacionalidad salvadoreña como condición para formar parte de los equipos de vuelo, según la iniciativa de ley presentada por Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y de Transporte.

El proyecto impulsado por el órgano Ejecutivo fue remitido el martes a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que programó una sesión para el lunes 2 de marzo, a las dos de la tarde, donde la iniciativa será recibida y podrá ampliarse con aportes del Ejecutivo.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 140, las empresas de transporte aéreo certificadas como operadores nacionales “deberán establecer su base de operaciones en El Salvador, y que el personal contratado para conformar sus tripulaciones posea nacionalidad salvadoreña”. La ley actual solo permite la contratación temporal de personal extranjero por hasta seis meses, prorrogables, en casos donde no se logre cubrir las plazas con ciudadanos salvadoreños.

La iniciativa legislativa busca eliminar la obligatoriedad de la nacionalidad salvadoreña en la contratación de equipos de vuelo. (Cortesía: Aviación al día)

La propuesta enviada por el Gobierno mantiene la exigencia de que las aerolíneas establezcan su base de operaciones en territorio nacional, pero introduce un cambio sustancial: el personal podrá ser contratado en función de sus “calificaciones y competencias suficientes, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia, en armonía con lo dispuesto en la presente ley”. Esto elimina la prioridad legal para los nacionales en las tripulaciones y abre la puerta a la incorporación de extranjeros que cumplan los requisitos técnicos.

La Ley Orgánica de Aviación Civil, vigente desde 2001, regula la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo salvadoreño, así como el desarrollo de los servicios de transporte aéreo. Su artículo 41 define como tripulación al comandante o capitán, el copiloto, el ingeniero de vuelo y los auxiliares de cabina. El texto legal ha sido objeto de revisiones parciales desde su promulgación, pero la reserva de plazas para salvadoreños en las tripulaciones se ha mantenido como un principio hasta la fecha.

Actualmente, la ley solo permite la contratación temporal de personal extranjero si no hay salvadoreños disponibles para las plazas. (Cortesía: Arecoa)

De acuerdo con la pieza de correspondencia, la modificación propuesta responde a la necesidad de alinear la regulación con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que priorizan la idoneidad profesional sobre la nacionalidad en la conformación de tripulaciones.

El debate sobre la reforma comenzará formalmente el lunes en la comisión legislativa correspondiente. Según la agenda, los diputados escucharán argumentos del Ejecutivo y podrían requerir información adicional a la Autoridad de Aviación Civil (AAC) y a representantes de sindicatos del sector. El proceso legislativo podría incluir consultas con gremios y organismos internacionales antes de una eventual votación en el pleno.

¿Qué regula la Ley?

La Ley Orgánica de Aviación Civil de El Salvador regula el uso del espacio aéreo y los servicios de transporte aéreo en el país. La Autoridad de Aviación Civil es responsable de supervisar estas actividades. Entre las reformas más recientes destacan la actualización de requisitos para tripulaciones y el fortalecimiento de los procesos de inspección e investigación. Todas las aeronaves civiles están bajo jurisdicción salvadoreña y la información del Registro Aeronáutico es pública.