¡El salvadoreño Marcelo Arévalo es finalista! Junto a Mate Pavić vencieron a los italianos en el ATP 500 de Dubái

Durante la temporada 2025, Arévalo y Pavic sumaron títulos en Indian Wells y Miami Open, afianzando su estatus de élite mundial. (Cortesía: Marcelo Arévalo)

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavić aseguraron su pase a la definición del ATP 500 de Dubái tras superar a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en las semifinales disputadas en el Dubai Duty Free Tennis Stadium. Los tenistas se impusieron con parciales de 7-6(5), 6-3, consolidando su posición como una de las duplas más sólidas de la temporada, según informó el ATP Tour.

La victoria de Arévalo y Pavić se completó en 1 hora y 26 minutos. El primer set requirió un tiebreak, que los ganadores dominaron por 7-5. El segundo set mostró mayor control por parte de la dupla europea, cerrando el partido por 6-3, de acuerdo con un reporte del ATP Tour. Con este resultado, se preparan para enfrentar en la final a Harri Heliövaara y Henry Patten, representantes de Finlandia y Reino Unido, respectivamente.

La definición del título tendrá lugar el día de mañana, sábado 28 de febrero de 2026 en el mismo escenario de Dubái. El encuentro promete un nivel de competencia elevado, ya que ambos equipos llegan como campeones vigentes de Grand Slam: Heliövaara y Patten ostentan el título de Wimbledon, mientras que Arévalo y Pavić son los campeones actuales de Roland Garros. Este enfrentamiento es catalogado por el ATP Tour como un auténtico “duelo de campeones de Grand Slam”.

Marcelo Arévalo y Mate Pavić avanzaron a la final del ATP 500 de Dubái tras vencer en semifinales a Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6(5), 6-3 (Foto cortesía APT Tour).

En la otra semifinal, Heliövaara y Patten avanzaron tras vencer a la dupla formada por Aleksandr Búblik y Shang Juncheng. Ambos equipos conocen bien el juego de sus rivales, lo que anticipa un partido estratégico y de alta exigencia. Según el ATP Tour, el trofeo de Dubái no es el único incentivo: el equipo ganador recibirá un premio económico de 174,050 dólares y sumará 500 puntos determinantes para el ranking ATP de dobles.

El partido final entre Arévalo/Pavić y Heliövaara/Patten definirá al nuevo campeón del ATP 500 de Dubái y podría alterar la dinámica del circuito de dobles en la temporada actual.

Encuentro especial con Roger Federer en Dubái

Durante su estadía en Dubái, Marcelo Arévalo tuvo la oportunidad de conversar con Roger Federer, quien se encontraba en la ciudad disfrutando del torneo.

Arévalo compartió una imagen junto al ex número uno del mundo y destacó la charla que mantuvieron sobre los logros del suizo a lo largo de su carrera, así como el crecimiento que el propio “Chelo” ha tenido en el circuito de dobles. El encuentro representó un momento destacado para el tenista salvadoreño en la antesala de la final del torneo.

«Las leyendas no solo ganan títulos, inspiran generaciones… Entendido Federer», fue el texto con el que acompañó la fotografía el tenista salvadoreño.

Marcelo Arévalo compartió un encuentro con Roger Federer durante el Abierto de Dubái, resaltando la inspiración que el suizo representa para nuevas generaciones de tenistas (Foto cortesía Marcelo Arévalo).

El mensaje cobra relevancia porque Roger Federer ha sido considerado uno de los mejores tenistas de la historia y una referencia clave que ha impulsado la trayectoria de numerosos jugadores en el circuito mundial.

Marcelo Arévalo: el embajador que puso a El Salvador en el olimpo del tenis mundial

La figura de Marcelo “Chelo” Arévalo ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad dominante en el circuito ATP. Su presencia en la final de Dubái no es solo un logro individual, sino un hito que redefine el deporte para toda una región.

Pionero centroamericano: Arévalo ha roto el techo de cristal para el tenis de Centroamérica. Al consolidarse en el Top 10 del ranking mundial de dobles y conquistar títulos de Grand Slam, demostró que un atleta salvadoreño puede competir y triunfar al más alto nivel.

Orgullo para El Salvador: En un país donde el fútbol suele acaparar los reflectores, el “Chelo” se ha convertido en el máximo referente deportivo de la historia reciente. Sus victorias en las pistas más prestigiosas del mundo, como Roland Garros, son celebradas como triunfos nacionales y unen al país bajo una bandera de éxito y disciplina.

Inspiración para nuevas generaciones: Su éxito ha impulsado el interés por el tenis en El Salvador y motiva a los jóvenes atletas a perseguir el profesionalismo. Arévalo representa la prueba de que el talento salvadoreño puede alcanzar estándares de élite internacional.