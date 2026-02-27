El Salvador

El salvadoreño Arévalo y el croata Pavic logran boleto a semifinales en ATP 500 de Dubái

El avance se concretó al imponerse en un partido de alto ritmo, que marcó el cierre con marcador de 11-9, consolidando su posición como una de las parejas más consistentes del circuito de dobles

Guardar
Marcelo Arévalo y Mate Pavic
Marcelo Arévalo y Mate Pavic se clasifican a semifinales en el ATP 500 de Dubái tras un dramático super tie-break. (Cortesía: Marcelo Arévalo)

La dupla conformada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic aseguró su lugar en las semifinales del ATP 500 de Dubái tras vencer a Lucas Miedler y Francisco Cabral en un partido que se definió en el super tie-break.

El encuentro, disputado en la Cancha 2 del Dubai Duty Free Tennis Stadium, culminó con parciales de 6-4, 3-6 y 11-9 a favor de los segundos sembrados, en una jornada de alto nivel técnico y alternancia en el dominio.

El enfrentamiento tuvo una duración de una hora y veinte minutos. Arévalo y Pavic se adelantaron en el marcador al adjudicarse el primer set 6-4.

La pareja compuesta por Miedler, de Austria, y Cabral, de Portugal, igualó el trámite al imponerse en el segundo parcial 3-6, lo que obligó a la definición en el super tie-break. El desenlace resultó favorable para la dupla salvadoreña-croata, que logró cerrar el partido con un ajustado 11-9.

La victoria confirma la regularidad de Arévalo y Pavic como una de las parejas más sólidas del circuito, manteniéndose firmes como los segundos favoritos.

El torneo, que se desarrolla en la ciudad de Dubái, reúne a las principales figuras del circuito de dobles y representa una de las citas más relevantes del calendario ATP.

En un posteo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), destaca que la dupla “mostró gran capacidad de respuesta bajo presión”, especialmente en los tramos decisivos del partido. El avance a semifinales fortalece la posición de Arévalo y Pavic en la carrera por los principales títulos de la temporada 2026.

Durante la temporada 2025, Arévalo
Durante la temporada 2025, Arévalo y Pavic sumaron títulos en Indian Wells y Miami Open, afianzando su estatus de élite mundial. (Cortesía: Marcelo Arévalo)

Trayectoria de Marcelo Arévalo

Marcelo Arévalo, nacido en 1990, es considerado el mejor tenista en la historia de El Salvador y uno de los referentes del tenis centroamericano. Especialista en la modalidad de dobles, Arévalo ha conquistado Roland Garros en dos ocasiones: en 2022 junto a Jean-Julien Rojer y en 2024 con su actual compañero, Mate Pavic. Estos logros lo convirtieron en el primer centroamericano en adjudicarse un título de Grand Slam.

En 2021 fue subcampeón de dobles mixtos en el US Open, mientras que en noviembre de 2024 alcanzó la cima del ranking ATP de dobles, ubicándose en la posición número uno del mundo. Su palmarés incluye múltiples títulos ATP, entre ellos torneos de la categoría Masters 1000 y una destacada performance en el ATP Finals.

En la temporada 2025, Arévalo y Pavic sumaron los títulos de Indian Wells y Miami Open, consolidando a la dupla en la élite mundial del dobles. A comienzos de 2026, Arévalo continúa su recorrido en el circuito profesional, respaldado por una carrera marcada por la disciplina y su papel pionero para el tenis de la región.

Formado en el tenis universitario estadounidense con la Universidad de Tulsa, Arévalo optó por especializarse en dobles tras sus primeros pasos en individuales. Su trayectoria es reconocida por abrir nuevas oportunidades para el tenis en Centroamérica, inspirando a futuras generaciones.

Infobae seguirá la evolución de Arévalo y Pavic en su camino por el título del ATP 500 de Dubái, en una temporada que mantiene a la dupla como protagonista del circuito internacional.

Temas Relacionados

Marcelo ArévaloDubáiATP 500 DubáiInstituto Nacional de los DeportesDobles MasculinoGrand Slam Tenis

Últimas Noticias

Congreso Nacional en Honduras aprueba moción para que diputados se realicen examen de dopaje

Según Mario Segura, diputado liberal, considerando que los representantes del pueblo en el Congreso Nacional deben ser un ejemplo de integridad, ética y sobriedad, y que la confianza de la ciudadanía es el pilar fundamental de la democracia.

Congreso Nacional en Honduras aprueba

El FMI condiciona su evaluación anual a avances en infraestructura vial en Guatemala

La organización internacional comunicó que será determinante observar resultados verificables en la aplicación de la normativa sobre proyectos viales prioritarios, al tiempo que mantiene diálogo con autoridades y representantes empresariales para examinar el estado de la economía local

El FMI condiciona su evaluación

Nasry Asfura se reúne con autoridades del BCIE y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país

El encuentro se da en un contexto marcado por la necesidad de resultados tangibles en crecimiento económico, generación de empleo y mejora en la calidad de vida.

Nasry Asfura se reúne con

El presidente de Panamá pide a Costa Rica agilizar procesos fronterizos en Paso Canoas

La reunión solicitada para el 24 de abril incluiría a la futura presidenta costarricense con el propósito de acelerar la puesta en marcha de un sistema aduanero conjunto que favorezca el flujo comercial y migratorio en la región centroamericana

El presidente de Panamá pide

Presidente de Honduras Nasry Asfura, promete cambiar la historia del país en cuatro años

En las primeras semanas, el gobierno debió gestionar demandas de pago por casi 4 mil millones de lempiras, situación que obligó a priorizar la estabilidad salarial del Estado y a definir una estrategia con resultados inmediatos.

Presidente de Honduras Nasry Asfura,

TECNO

¿Qué lámparas pueden afectar tu

¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

Japón presenta un robot sacerdote entrenado con las escrituras budistas

Tres inteligencias artificiales jugaron a la guerra: casi todas optaron por ataques nucleares

La escasez de memoria RAM podría provocar la mayor caída en los envíos de smartphones en más de una década

Cada vez más argentinos confían más en creadores de contenido educativo que en otros influencers

ENTRETENIMIENTO

Pink hace frente a los

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

Dos costillas rotas, una cirugía y fractura de rodilla: las graves lesiones que sufrió Nicole Kidman en el set de Moulin Rouge

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial