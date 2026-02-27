El salvadoreño Arévalo y el croata Pavic logran boleto a semifinales en ATP 500 de Dubái

Marcelo Arévalo y Mate Pavic se clasifican a semifinales en el ATP 500 de Dubái tras un dramático super tie-break. (Cortesía: Marcelo Arévalo)

La dupla conformada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic aseguró su lugar en las semifinales del ATP 500 de Dubái tras vencer a Lucas Miedler y Francisco Cabral en un partido que se definió en el super tie-break.

El encuentro, disputado en la Cancha 2 del Dubai Duty Free Tennis Stadium, culminó con parciales de 6-4, 3-6 y 11-9 a favor de los segundos sembrados, en una jornada de alto nivel técnico y alternancia en el dominio.

El enfrentamiento tuvo una duración de una hora y veinte minutos. Arévalo y Pavic se adelantaron en el marcador al adjudicarse el primer set 6-4.

La pareja compuesta por Miedler, de Austria, y Cabral, de Portugal, igualó el trámite al imponerse en el segundo parcial 3-6, lo que obligó a la definición en el super tie-break. El desenlace resultó favorable para la dupla salvadoreña-croata, que logró cerrar el partido con un ajustado 11-9.

La victoria confirma la regularidad de Arévalo y Pavic como una de las parejas más sólidas del circuito, manteniéndose firmes como los segundos favoritos.

El torneo, que se desarrolla en la ciudad de Dubái, reúne a las principales figuras del circuito de dobles y representa una de las citas más relevantes del calendario ATP.

En un posteo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), destaca que la dupla “mostró gran capacidad de respuesta bajo presión”, especialmente en los tramos decisivos del partido. El avance a semifinales fortalece la posición de Arévalo y Pavic en la carrera por los principales títulos de la temporada 2026.

Durante la temporada 2025, Arévalo y Pavic sumaron títulos en Indian Wells y Miami Open, afianzando su estatus de élite mundial. (Cortesía: Marcelo Arévalo)

Trayectoria de Marcelo Arévalo

Marcelo Arévalo, nacido en 1990, es considerado el mejor tenista en la historia de El Salvador y uno de los referentes del tenis centroamericano. Especialista en la modalidad de dobles, Arévalo ha conquistado Roland Garros en dos ocasiones: en 2022 junto a Jean-Julien Rojer y en 2024 con su actual compañero, Mate Pavic. Estos logros lo convirtieron en el primer centroamericano en adjudicarse un título de Grand Slam.

En 2021 fue subcampeón de dobles mixtos en el US Open, mientras que en noviembre de 2024 alcanzó la cima del ranking ATP de dobles, ubicándose en la posición número uno del mundo. Su palmarés incluye múltiples títulos ATP, entre ellos torneos de la categoría Masters 1000 y una destacada performance en el ATP Finals.

En la temporada 2025, Arévalo y Pavic sumaron los títulos de Indian Wells y Miami Open, consolidando a la dupla en la élite mundial del dobles. A comienzos de 2026, Arévalo continúa su recorrido en el circuito profesional, respaldado por una carrera marcada por la disciplina y su papel pionero para el tenis de la región.

Formado en el tenis universitario estadounidense con la Universidad de Tulsa, Arévalo optó por especializarse en dobles tras sus primeros pasos en individuales. Su trayectoria es reconocida por abrir nuevas oportunidades para el tenis en Centroamérica, inspirando a futuras generaciones.

Infobae seguirá la evolución de Arévalo y Pavic en su camino por el título del ATP 500 de Dubái, en una temporada que mantiene a la dupla como protagonista del circuito internacional.