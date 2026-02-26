La cobertura de la educación parvularia alcanza solo al 60% de niños en Centroamérica, según el Banco Mundial

El gobierno salvadoreño impulsa una nueva forma de aprender y entrega paquetes escolares para estudiantes de parvularia. (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

El acceso temprano a la educación es uno de los factores determinantes para el desarrollo integral de la niñez, pero en América Central, la cobertura de la educación parvularia sigue siendo limitada. Según Isy Faingold Vigil, economista senior de Educación del Banco Mundial, apenas el 60% de los niños en la región logra ingresar a la educación inicial, una cifra que evidencia la magnitud del reto que enfrentan los países centroamericanos para garantizar igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Durante la entrevista en el programa Diálogo 21, de Grupo Megavisión, Faingold Vigil subrayó que el principal desafío para América Latina y, en particular, para Centroamérica, es expandir la cobertura de la educación parvularia, pero sin sacrificar la calidad. “En América Central solo el 60% de los niños accede a la educación parvularia; pero esa expansión debe ir acompañada de calidad, y ese es un desafío aún más complejo que enfrentan los países de la región”, afirmó el economista, citando indicadores que ubican a esta zona del continente por debajo de los niveles recomendados internacionalmente.

El informe más reciente del Banco Mundial sobre desarrollo en la primera infancia respalda esta afirmación y señala que, a nivel global, solo el 60% de los niños de entre tres y seis años accede a la educación preescolar, mientras que en países de bajos ingresos la cifra desciende a uno de cada cinco niños. En América Central, la situación es particularmente preocupante en zonas rurales y entre familias de menores ingresos, donde el acceso y la calidad de los servicios educativos presentan mayores brechas. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte que la desigualdad en la participación persiste, afectando especialmente a la niñez más vulnerable.

Estudiantes de Costa Rica a inicios del año escolar 2026. /(Fuente: MEP)

Faingold Vigil explicó que el Banco Mundial acompaña los esfuerzos de los gobiernos de la región para fortalecer políticas públicas que permitan expandir la cobertura de la educación inicial bajo altos estándares pedagógicos. “El nuevo currículo desarrollado cumple con estándares internacionales y cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, en coordinación con el Gobierno y otras organizaciones”, aseguró el funcionario, al destacar que el caso de El Salvador es ejemplo de un enfoque que prioriza la calidad junto con la ampliación del acceso.

Alexandra Posada, jefa de Primera Infancia del Gabinete de la Primera Dama de El Salvador, quien también participó en la entrevista matutina, coincidió en que el fortalecimiento del sistema educativo debe contemplar no solo la matrícula, sino también la formación de directores y docentes, la dotación de materiales educativos y la inversión en infraestructura escolar.

“El desarrollo infantil puede tener algunos impactos a corto plazo, pero en su mayoría son a largo plazo; por eso debemos garantizar que estas acciones sean permanentes”, explicó Posada, subrayando la importancia de la sostenibilidad y la articulación institucional para que la política pública en primera infancia genere resultados duraderos.

La apuesta en El Salvador, incluye la dotación de tablets para los niños de parvularia.(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

Posada también enfatizó el cambio de paradigma que implica el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, que deja atrás un modelo centrado en la memorización y promueve el desarrollo integral de la niñez. “La presidencia lidera estratégicamente este proceso, pero ha sido una construcción con distintas instituciones del Estado. Para que una política pública sea sostenible debe generarse apropiación desde el inicio, ya que es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad”, afirmó.

El Banco Mundial recomienda a los países centroamericanos avanzar hacia modelos de expansión que combinen cobertura y calidad, invirtiendo en formación docente, monitoreo de estándares y participación familiar. La evidencia internacional demuestra que la educación inicial de calidad contribuye no solo al aprendizaje futuro, sino también a la reducción de la pobreza y la desigualdad, un objetivo aún pendiente para millones de niños en la región.