El Salvador

La cobertura de la educación parvularia alcanza solo al 60% de niños en Centroamérica, según el Banco Mundial

Un informe reciente del Banco Mundial resalta que la expansión de la educación inicial en la región enfrenta desafíos, especialmente en áreas rurales y entre familias con menores ingresos, donde la brecha de acceso y calidad es mayor.

Guardar
El gobierno salvadoreño impulsa una
El gobierno salvadoreño impulsa una nueva forma de aprender y entrega paquetes escolares para estudiantes de parvularia. (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

El acceso temprano a la educación es uno de los factores determinantes para el desarrollo integral de la niñez, pero en América Central, la cobertura de la educación parvularia sigue siendo limitada. Según Isy Faingold Vigil, economista senior de Educación del Banco Mundial, apenas el 60% de los niños en la región logra ingresar a la educación inicial, una cifra que evidencia la magnitud del reto que enfrentan los países centroamericanos para garantizar igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Durante la entrevista en el programa Diálogo 21, de Grupo Megavisión, Faingold Vigil subrayó que el principal desafío para América Latina y, en particular, para Centroamérica, es expandir la cobertura de la educación parvularia, pero sin sacrificar la calidad. “En América Central solo el 60% de los niños accede a la educación parvularia; pero esa expansión debe ir acompañada de calidad, y ese es un desafío aún más complejo que enfrentan los países de la región”, afirmó el economista, citando indicadores que ubican a esta zona del continente por debajo de los niveles recomendados internacionalmente.

El informe más reciente del Banco Mundial sobre desarrollo en la primera infancia respalda esta afirmación y señala que, a nivel global, solo el 60% de los niños de entre tres y seis años accede a la educación preescolar, mientras que en países de bajos ingresos la cifra desciende a uno de cada cinco niños. En América Central, la situación es particularmente preocupante en zonas rurales y entre familias de menores ingresos, donde el acceso y la calidad de los servicios educativos presentan mayores brechas. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte que la desigualdad en la participación persiste, afectando especialmente a la niñez más vulnerable.

Estudiantes de Costa Rica a
Estudiantes de Costa Rica a inicios del año escolar 2026. /(Fuente: MEP)

Faingold Vigil explicó que el Banco Mundial acompaña los esfuerzos de los gobiernos de la región para fortalecer políticas públicas que permitan expandir la cobertura de la educación inicial bajo altos estándares pedagógicos. “El nuevo currículo desarrollado cumple con estándares internacionales y cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, en coordinación con el Gobierno y otras organizaciones”, aseguró el funcionario, al destacar que el caso de El Salvador es ejemplo de un enfoque que prioriza la calidad junto con la ampliación del acceso.

Alexandra Posada, jefa de Primera Infancia del Gabinete de la Primera Dama de El Salvador, quien también participó en la entrevista matutina, coincidió en que el fortalecimiento del sistema educativo debe contemplar no solo la matrícula, sino también la formación de directores y docentes, la dotación de materiales educativos y la inversión en infraestructura escolar.

“El desarrollo infantil puede tener algunos impactos a corto plazo, pero en su mayoría son a largo plazo; por eso debemos garantizar que estas acciones sean permanentes”, explicó Posada, subrayando la importancia de la sostenibilidad y la articulación institucional para que la política pública en primera infancia genere resultados duraderos.

La apuesta en El Salvador,
La apuesta en El Salvador, incluye la dotación de tablets para los niños de parvularia.(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

Posada también enfatizó el cambio de paradigma que implica el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, que deja atrás un modelo centrado en la memorización y promueve el desarrollo integral de la niñez. “La presidencia lidera estratégicamente este proceso, pero ha sido una construcción con distintas instituciones del Estado. Para que una política pública sea sostenible debe generarse apropiación desde el inicio, ya que es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad”, afirmó.

El Banco Mundial recomienda a los países centroamericanos avanzar hacia modelos de expansión que combinen cobertura y calidad, invirtiendo en formación docente, monitoreo de estándares y participación familiar. La evidencia internacional demuestra que la educación inicial de calidad contribuye no solo al aprendizaje futuro, sino también a la reducción de la pobreza y la desigualdad, un objetivo aún pendiente para millones de niños en la región.

Temas Relacionados

Banco MundialEl SalvadorUNESCOPrimera InfanciaEducación ParvulariaDesigualdad Educativa

Últimas Noticias

COE reduce a alerta amarilla el nivel de riesgo en Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata en República Dominicana

Las autoridades decidieron bajar el grado de advertencia tras varios días de intensas lluvias, aunque advierten sobre la posibilidad de episodios aislados de viento fuerte y reiteran las restricciones para la población

COE reduce a alerta amarilla

Universidad costarricense fue galardonada en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo por su liderazgo en educación a distancia

La Universidad Estatal a Distancia recibió el reconocimiento de la OEI en la categoría de educación superior. El premio destaca su papel en la innovación, la internacionalización y la ampliación del acceso académico en Iberoamérica

Universidad costarricense fue galardonada en

El nuevo radar meteorológico Banda C fortalece la vigilancia climática en República Dominicana

La reciente incorporación de tecnología Doppler permite completar el monitoreo nacional ante fenómenos naturales, optimizando la respuesta de autoridades y mejorando los sistemas de alerta temprana durante temporadas de ciclones y tormentas

El nuevo radar meteorológico Banda

Autoridades de Guatemala mantienen alerta naranja por actividad explosiva del volcán de Fuego

La constante emisión de columnas de gas y ceniza alcanza hasta cinco mil metros sobre el nivel del mar, mientras las autoridades mantienen la alerta anaranjada en Sacatepéquez y despliegan protocolos de prevención en la zona

Autoridades de Guatemala mantienen alerta

La Policía Nacional Civil y el Ejército inician segunda fase del Plan Centinela en Escuintla, Guatemala

El acto oficial se realizó en la sede de la Gobernación Departamental, donde autoridades dieron a conocer el aumento de patrullajes y acciones coordinadas para fortalecer la protección de los habitantes del lugar

La Policía Nacional Civil y

TECNO

Así es una electrolinera 100%

Así es una electrolinera 100% con recargas ultrarrápidas para coches eléctricos

WhatsApp para iOS podría incorporar mensajes programados: esto es lo que se sabe

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Tras más de 35 años, extraen del océano el cable que marcó el inicio de la era digital

Qué es la tecnología OpenSound y por qué dicen que es el fin de los auriculares que tapan el oído

ENTRETENIMIENTO

Un histórico récord televisivo cayó

Un histórico récord televisivo cayó tras la guerra entre fans de ‘Breaking Bad’ y ‘Game of Thrones’

"Bridgerton": ¿quién será la protagonista de la temporada 5?

Selena Gomez reafirma su amor por Benny Blanco tras polémica por la higiene del productor musical

Una llamada inesperada, una líder revolucionaria y Leonardo DiCaprio: así fue el casting que enfrentó Teyana Taylor para Una batalla tras otra

El final de Bridgerton 4, parte 2: la trágica muerte que prepara el escenario para la temporada 5

MUNDO

Ucrania y Estados Unidos concluyeron

Ucrania y Estados Unidos concluyeron el diálogo en Ginebra mientras Rusia dice que no hay fecha límite para un acuerdo

El gobierno sirio y milicianos drusos completaron un inédito intercambio de prisioneros en Sweida

Ucrania implementará una reforma en el sistema de movilización militar ante la escasez de tropas

Estados Unidos amenazó con aislar a un banco suizo por relación comercial con Irán y Rusia

Estados Unidos e Irán registraron un “avance significativo” en las negociaciones nucleares en Ginebra