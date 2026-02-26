El Salvador registra alza en exportaciones de azúcar en enero de 2026, según el BCR

Las exportaciones de azúcar de El Salvador en enero de 2026 alcanzaron USD 44,6 millones, según datos del Banco Central de Reserva. (Foto AP/Jae C. Hong)

El Salvador experimentó un marcado incremento en las exportaciones de azúcar durante enero de 2026, impulsado principalmente por la demanda del mercado estadounidense. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), las ventas de este producto agroindustrial sumaron $44.6 millones, frente a los $26.2 millones registrados en el mismo período de 2025. Este aumento en el valor exportado representa una variación interanual del 69.9% y consolida al azúcar como uno de los principales rubros de exportación salvadoreños.

Según datos del BCR, Estados Unidos se mantuvo como el destino predominante de las exportaciones de azúcar procedentes de El Salvador. Solo en enero de 2026, se enviaron a ese país $85.5 mil toneladas que representan un valor de $40.8 millones. El mercado estadounidense absorbió así la mayor proporción del volumen total exportado, lo que confirma su posición como comprador estratégico de la producción nacional.

España fue el segundo destino en importancia comercial, con importaciones equivalentes a $2 millones y 4.6 mil toneladas de azúcar salvadoreña. En tercer lugar se ubicó México, que adquirió $1 millón y 2.1 mil toneladas. Otros mercados presentes en el listado de socios comerciales incluyeron Chile, Taiwán, Irlanda y Reino Unido aunque con cifras considerablemente menores tanto en volumen como en valor monetario.

España y México figuraron como segundo y tercer destino de las exportaciones de azúcar de El Salvador, con cifras muy inferiores a las de Estados Unidos. (Cortesía)

Concentración en el mercado estadounidense

Durante 2025, la tendencia de concentración en el mercado norteamericano también fue evidente. Estados Unidos adquirió azúcar salvadoreña por un monto cercano a los $100.7 millones, cifra que duplicó la alcanzada por el segundo socio comercial más relevante en ese año China, que importó $37.2 millones.

Este patrón persistente de concentración geográfica en torno a Estados Unidos pone de manifiesto la fuerte dependencia estructural de la agroindustria azucarera de El Salvador respecto al mercado estadounidense, una característica que puede influir en la volatilidad de los ingresos de este sector. Cambios en la demanda o alteraciones en la política comercial de Estados Unidos incidirían de manera directa en el desempeño de las exportaciones salvadoreñas.

Investigadores prueban drones e inteligencia artificial para detectar fallas en la siembra y optimizar la producción cañera (inta)

El azúcar entre los principales productos agroindustriales

La información oficial del Banco Central de Reserva resalta que el azúcar se mantiene como uno de los principales productos agroindustriales dentro de la oferta exportable de El Salvador. El destacado resultado de enero, tanto en volumen como en valor, confirma su papel esencial en el inicio de 2026.

El aumento en las exportaciones y el valor total registrado durante el primer mes del año han repercutido directamente en la recuperación del comercio exterior salvadoreño. Con ello, el azúcar consolida su perfil competitivo en los mercados internacionales y refuerza la importancia de su aporte a la balanza de pagos.

La diversificación de destinos comerciales todavía aparece limitada, dado que la excesiva concentración hacia el mercado estadounidense aún caracteriza las ventas externas de este producto. España y México, aunque relevantes, se mantienen muy por debajo de los volúmenes comprados por Estados Unidos; otros compradores como Chile, Taiwán, Irlanda y Reino Unido continúan absorbiendo cantidades marginales.