Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reelige a Leticia Escobar como presidenta con junta directiva paritaria

Leticia Escobar fue reelegida como presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador para el período 2026–2027, consolidando su tercer mandato consecutivo. (Cortesía: CAMARASAL)

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró la Asamblea General de socios 2026 y reeligió por unanimidad a la empresaria Leticia Escobar como presidenta de la Junta Directiva para el período 2026–2027. Por primera vez en la historia gremial del país centroamericano, una organización empresarial ha establecido una Junta Directiva paritaria, marcando un precedente en la gobernanza corporativa regional.

Según un comunicado de prensa de Camarasal, esta reelección supuso el inicio del tercer período consecutivo de Escobar al frente de la organización, consolidando una visión estratégica iniciada en 2024.

La institución, con más de 110 años de historia, anunció que la integración paritaria entre mujeres y hombres en la cúpula directiva representa un hito sin precedentes para las gremiales empresariales de El Salvador. En la asamblea, celebrada ante más de doscientos asistentes, la presidenta reafirmó el compromiso con el desarrollo económico y social del país a través de la representatividad e inclusión.

La tendencia hacia la equidad de género en la dirección gremial no tiene precedentes en la historia de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que desde 1914 ha sido liderada principalmente por hombres, con solo dos mujeres presidentas en más de un siglo.

Durante la asamblea de Camarasal, se juramentó a 72 nuevas empresas y se reconoció la fidelidad de más de 100 compañías con hasta 85 años de membresía. (Cortesía: Camarasal)

El año 2019 marcó un cambio relevante, cuando Leticia Escobar encabezó por primera vez el Comité de Empresarias dentro de la organización, sembrando el antecedente para la actual apuesta por una gobernanza igualitaria. Conforme a los datos presentados durante la asamblea, se reconoció la fidelidad de más de 100 empresas con entre cinco y ochenta y cinco años de membresía, y se juramentó a 72 nuevas empresas este año, elevando el número total de agremiados a más de 2.000 en todo el país.

Integración de nuevas empresas y reconocimiento a la trayectoria

Durante la Asamblea General, la directiva de Camarasal juramentó a 72 nuevas compañías como miembros y reconoció a más de cien empresas por su prolongada permanencia, con casos documentados de fideicomiso empresarial que superan los 85 años.

La institución informó que la suma de más de dos mil agremiados apunta al fortalecimiento del sistema de libre iniciativa en el país. La participación diplomática y gubernamental en la asamblea confirmó el peso de la organización en el tejido económico nacional.

Liderazgo femenino con proyección

Leticia Escobar, quien fundó su propia empresa de automatización a los 21 años y es gerente general desde 2010, se ha posicionado además como vicepresidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) y presidenta de la Alianza Regional de Empresarias (ARE). Su ascenso gremial comenzó en 2015, y la proyección internacional de su liderazgo se ha reflejado en la defensa activa de la incorporación y visibilidad de la mujer en el sector privado de Centroamérica.

Leticia Escobar, fundadora de una empresa de automatización y líder regional en defensa de la equidad de género empresarial, preside también la Alianza Regional de Empresarias (Cortesía: Camarasal)

La Junta Directiva 2026-2027 ha quedado integrada por los siguientes profesionales:

Presidencia: Sra. Leticia Concepción Escobar Reyes.

Primera Vicepresidencia: Sr. Carlos Guillermo Chávez Díaz.

Segunda Vicepresidencia: Sra. Rossana de Los Ángeles Calderón.

Secretaría: Sr. Luis Ernesto Guandique Chávez.

Prosecretaría: Sra. Patricia Lorena Mónico de Soriano.

Tesorería: Sra. Ángela Guadalupe Escobar Platero.

Protesorería: Sr. Ricardo Antonio Villeda Flores.

El equipo se complementa con un cuerpo de directores que refleja la diversidad y especialización del sector productivo nacional:

Directores: Lic. Walter Alexander López Navas, Lic. Joaquín Reynaldo Gutiérrez Esquivel, Lic. Carlos Ramón Dávila Dada y Lic. Roberto Armando Siegrist.

Directoras: Lic. Cinddy Lizbeth Fernández Barahona, Lic. Claudia María de los Ángeles Gazzolo de Munguía e Ing. Juan Pablo Ardón Maldonado.

Este equipo ha asumido el reto explícito de modernizar la gobernanza y acompañar a los socios empresariales bajo parámetros equitativos, en un entorno de mayor representación y participación.

La asamblea reconoció el balance positivo de 2025, reafirmando el foco en la equidad y la modernización gremial. Más de doscientos asistentes, entre ellos representantes diplomáticos y de gobierno, presenciaron la juramentación de la nueva Junta Directiva.