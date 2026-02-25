ETESAL mantiene expansión y modernización eléctrica para sostener el histórico auge turístico en El Salvador

El plan de ETESAL responde al crecimiento del turismo y la demanda de energía en zonas antes marginadas del país. (Cortesía: Surf City)

Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) resaltó que el Estado salvadoreño se mantiene en plena expansión de la red eléctrica. El plan busca fortalecer el suministro tanto en el occidente y al oriente como a los nuevos proyectos turísticos, como Surf City 2.

Núñez explicó en una entrevista para Noticiero El Salvador que los avances en la industria eléctrica responden a una creciente demanda de infraestructura en zonas que atraviesan por un crecimiento turístico sin precedentes.

En occidente, la estrategia ha fortalecido la red eléctrica para soportar la expansión hotelera y comercial, además de respaldar proyectos de desarrollo portuario. Para la región oriente, la inversión se ha dirigido a dotar de potencia a nuevas apuestas turísticas y logísticas. Al mismo tiempo destacó que la descentralización del desarrollo es la meta principal y que estas áreas, antes desatendidas, serán provistas de energía de alta calidad para sustentar el auge de inversiones en hotelería, comercio y logística

“En oriente, una zona históricamente olvidada, hemos trabajado en el plan de expansión, que incluye la creación de nuevas subestaciones y el fortalecimiento del servicio hacia el área turística”, expresó el presidente.

Edwin Núñez, presidente de ETESAL, explica los detalles del plan de expansión eléctrica que busca fortalecer el suministro en el país. (Cortesía: Noticiero de El Salvador)

La actual fase de expansión representa una inversión de USD 120 millones, enfocada específicamente en la modernización de circuitos y la eliminación de “cuellos de botella” que podrían limitar el flujo constante de visitantes y la operatividad de los grandes inversionistas.

Núñez también resaltó que el plan de expansión contempla una inversión total de USD 1,000 millones, destinada a completar todos los anillos de transmisión eléctrica en el territorio salvadoreño. Este proyecto integral pretende garantizar la cobertura y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, permitiendo una mejor distribución de la energía dentro de 15 años.

Liderazgo tecnológico

Uno de los puntos más innovadores en la industria eléctrica salvadoreña es la implementación de la tecnología Smart Valve. Este sistema, considerado pionero a nivel internacional, permite controlar y redireccionar el flujo de energía en tiempo real, evitando sobrecargas en las líneas de transmisión sin la necesidad inmediata de construir nueva infraestructura física pesada.

Con este avance, El Salvador se posiciona como el segundo país en América Latina (después de Colombia) y el primero en Centroamérica en utilizarlo. “Estamos optimizando lo que tenemos con inteligencia, haciendo que nuestra red sea más ágil y resiliente”, detalló el titular de ETESAL.

Sumado a esto, el país ha integrado la Inteligencia Artificial (IA) en su planificación estratégica. A través de algoritmos avanzados y el análisis de grandes volúmenes de datos, ETESAL puede prever escenarios de crecimiento de la demanda con una precisión casi milimétrica. Esto permite que la toma de decisiones sobre dónde y cuándo ampliar la red esté basada en proyecciones reales de consumo futuro, garantizando que cada dólar invertido genere el máximo impacto social y económico.

Mediante el uso de IA, ETESAL analiza grandes volúmenes de datos para prever la demanda futura y diseñar una red de transmisión más eficiente y resiliente. (Cortesía: ETESAL)

El Salvador en el centro del sector energético regional: CECACIER

Como resultado de estos avances, Núñez resaltó que El Salvador ha sido elegido como sede de la reunión de CECACIER (Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe), un evento de alto nivel que congregará a las principales empresas de generación, transmisión y distribución de energía de toda la región.

El encuentro regional, que iniciará el próximo 2 de marzo, tendrá una apertura de gala en el Palacio Nacional, un recinto que simboliza la soberanía y el renacimiento del país. Posteriormente, el martes 3, la agenda técnica se trasladará a un hotel capitalino, donde los líderes del sector abordarán los retos de la integración energética regional.

Entre los temas principales de la cumbre destaca el uso de la inteligencia artificial aplicada al sector eléctrico, un campo donde El Salvador ya está marcando el paso. El intercambio de experiencias en CECACIER no solo validará el modelo salvadoreño, sino que fomentará la cooperación para enfrentar los desafíos de la modernización de infraestructura en todo el istmo centroamericano.

“Se realizarán reuniones e intercambios de experiencia. Vienen expositores de empresas líderes a nivel mundial. Vienen de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana”, apuntó Núñez.