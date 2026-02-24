Protección Civil alerta por un aumento del 87% en incendios de maleza en El Salvador

Ayer, el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en Punta Remedios, residencial Salinitas, en Sonsonate./(Cuerpo de Bomberos)

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, advirtió hoy en entrevista matutina sobre el incremento alarmante en la cantidad de incendios de maleza registrados en lo que va del año en El Salvador, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el balance de Protección Civil, la mayoría de los incendios están vinculados a la quema de maleza seca, una práctica que ha crecido de forma notable en los últimos meses. “Hemos tenido un aumento del 87% en la atención de incendios en maleza en comparación al año anterior, una cifra realmente alta”, puntualizó Pérez. Hasta el momento, se contabilizan 1,203 incidentes de este tipo, frente a los 638 registrados en el mismo periodo del año anterior. El subdirector explicó que este aumento casi duplica los casos previos y lo atribuyó tanto a factores climáticos como a conductas imprudentes de la población.

Durante la entrevista AM de Canal 10, el subdirector de Protección Civil mencionó que solo en la jornada de ayer el Cuerpo de Bomberos atendió 59 emergencias vinculadas a incendios, la cifra más alta registrada en lo que va del 2026. “Ha sido el día más crítico del año”, afirmó Pérez, señalando que el país se encuentra en alerta amarilla debido a la magnitud del problema.

Las autoridades indican que el incremento de incendios se debe a descuidos e instan a la población a no realizar quemas agrícolas ante la velocidad de los vientos que se registran en el país./(Cuerpo de Bomberos)

Asimismo, explicó que el clima seco y el incremento de los vientos contribuyen al riesgo, pero destacó la responsabilidad ciudadana en la prevención. “Tiene que ver con las condiciones climáticas, pero también con el descuido, el que a veces prendamos fuego a la basura cuando no debería ser, en lugares inapropiados, y esto propicia a que en áreas donde tenemos bastante maleza sea fácil la propagación”, señaló. Agregó que quemar basura o residuos en áreas con vegetación seca incrementa el peligro, por lo que pidió a la población cambiar estos hábitos. “Ya no podemos estar prendiendo fuego y descuidándonos, esto nos ha generado este tipo de problema”, apuntó.

El subdirector relató incidentes recientes, como el incendio urbano-forestal en el kilómetro 3.5 del Bulevar del Ejército, en el límite entre San Salvador y Soyapango. El siniestro afectó vegetación seca y viviendas de construcción sencilla. Gracias a la intervención coordinada de Bomberos, Fuerza Armada, gestores de tránsito y otras instituciones, el fuego se contuvo antes de que escalara. “La intervención fue atendida en horas de la tarde, en plena hora del tráfico, y se logró controlar. Fue parte de los trabajos que el día de ayer, ya por la tarde noche, se atendieron”, comentó Pérez, quien destacó el apoyo de la ciudadanía para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

También hizo referencia a otros eventos, como el incendio en una terminal de autobuses en Santa Ana, donde resultaron dañadas tres unidades, y otro en la carretera Litoral a la altura de La Concordia, Jiquilisco, Usulután. En ambos, la intervención del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones permitió sofocar las llamas sin mayores consecuencias. Insistió en que la mayoría de estos casos podrían evitarse eliminando prácticas de riesgo. “El descuido, el prender fuego a la basura y no poner atención o no estar atentos a esto, nos ha generado hoy esta cantidad de incendios”, sostuvo.

Recientemente, las autoridades también liquidaron un incendio en La Reina, Chalatenango./ (Cuerpo de Bomberos)

Ante la creciente emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil ha reforzado la coordinación entre sus entidades. “Tenemos equipos tácticos de emergencia y delegados territoriales a nivel municipal, departamental y regional para garantizar la coordinación pertinente ante los incendios”, indicó Pérez. Señaló además el papel de la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil y otras instituciones en cada operativo, así como la movilización de recursos para evacuar a personas y animales en peligro.

El subdirector reiteró el llamado a no encender fuego en zonas con maleza seca y a seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir el riesgo de nuevos incendios. “Es recomendable no encender fuego en lugares donde hay bastante maleza, ya que este se propaga más rápido y se incendia con mayor facilidad”, concluyó.