La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

Salvadoreños podrán tramitar y recibir su DUI el mismo día en el Consulado de Barcelona. (RNPN)

La comunidad salvadoreña residente en Barcelona cuenta, desde el 23 de febrero de este año, con un nuevo servicio consular: la emisión y entrega inmediata del Documento único de Identidad (DUI) directamente en el Consulado General de El Salvador en la ciudad. Esta medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), tiene como objetivo acercar trámites esenciales a la diáspora salvadoreña y fortalecer su vínculo con el país de origen.

El anuncio oficial de la entrega del DUI In Situ estuvo a cargo de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, quien destacó la relevancia histórica de la iniciativa a través de sus redes sociales.

“Hoy hemos inaugurado, en la ciudad de Barcelona, España, el servicio de entrega del DUI in situ, cumpliendo así con el mandato del presidente Nayib Bukele de acercar este importante servicio a nuestra comunidad en el exterior”, expresa en el audiovisual compartido en X. Además, explica que la jornada incluye reuniones con la Asociación de Salvadoreños en Cataluña y emprendedores de la comunidad, enfocadas en fortalecer la agenda cultural y económica de los connacionales.

El gobierno de El Salvador acerca servicios de identidad a su comunidad en Cataluña./(Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)

El nuevo sistema permite que los salvadoreños residentes en Barcelona gestionen su DUI en el consulado y lo reciban en el mismo día, eliminando la espera de días o semanas que antes implicaba este trámite. Según datos oficiales, más de 20,000 salvadoreños viven actualmente en la ciudad y podrán beneficiarse de esta modalidad, que ya está en marcha en Madrid y Milán.

Para la emisión del DUI fuera del país, los solicitantes deben presentar documentos como partida de nacimiento original, pasaporte salvadoreño vigente, carné electoral o licencia de conducir de El Salvador o del país de residencia. En caso de no contar con alguno de estos documentos, el trámite se puede realizar con el acompañamiento de dos testigos salvadoreños con DUI vigente, o uno de los padres. El costo es de $35, que se paga directamente en el consulado el día de la cita. También se puede solicitar cita en línea para agilizar la atención y evitar aglomeraciones.

Modernización consular y respaldo tecnológico

La implementación del DUI in situ forma parte del proceso de modernización tecnológica en la red consular salvadoreña, desarrollado en coordinación con el RNPN. El equipo instalado posibilita la captura de datos biométricos, la verificación electrónica de la identidad y la impresión del documento en cuestión de minutos, un avance que reduce significativamente los tiempos de espera y los desplazamientos de los usuarios.

El sistema moderno del consulado permite la captura de datos biométricos y la impresión del documento en minutos, mejorando la atención al usuario./(Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)

Godínez resaltó que este servicio integra un esfuerzo amplio orientado a la atención de la diáspora y el acceso a servicios estatales. “Sabemos que su visita a los consulados será muy productiva, ya que el documento será emitido al momento”, puntualizó en el video. También invitó a la comunidad a aprovechar otros trámites disponibles, como la inscripción de nacimientos, matrimonios o la gestión de poderes notariales.

Impacto en la comunidad y nuevos proyectos

La viceministra Godínez participó en la inauguración del servicio de enrolamiento in situ de Documento Único de Identidad (DUI) en Representación Diplomática y Consular en Suecia, donde miembros de la comunidad salvadoreña expresaron su agradecimiento por el inicio del servicio, según publicación de Diario La Huella.

“Estoy contento porque ahora nos van a entregar el DUI aquí en Barcelona. Esto nos beneficia porque es un documento importante para nosotros”, consignó el mismo medio.

Durante el evento, se anunció la creación de una red de emprendedores a nivel europeo y la realización de actividades de codesarrollo en beneficio de la comunidad en el exterior y de las localidades de origen en El Salvador.