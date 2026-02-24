El Salvador

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

La reciente iniciativa, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional, busca acercar servicios esenciales a la población migrante e impulsar la modernización en la atención a la diáspora

Guardar
Salvadoreños podrán tramitar y recibir
Salvadoreños podrán tramitar y recibir su DUI el mismo día en el Consulado de Barcelona. (RNPN)

La comunidad salvadoreña residente en Barcelona cuenta, desde el 23 de febrero de este año, con un nuevo servicio consular: la emisión y entrega inmediata del Documento único de Identidad (DUI) directamente en el Consulado General de El Salvador en la ciudad. Esta medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), tiene como objetivo acercar trámites esenciales a la diáspora salvadoreña y fortalecer su vínculo con el país de origen.

El anuncio oficial de la entrega del DUI In Situ estuvo a cargo de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, quien destacó la relevancia histórica de la iniciativa a través de sus redes sociales.

“Hoy hemos inaugurado, en la ciudad de Barcelona, España, el servicio de entrega del DUI in situ, cumpliendo así con el mandato del presidente Nayib Bukele de acercar este importante servicio a nuestra comunidad en el exterior”, expresa en el audiovisual compartido en X. Además, explica que la jornada incluye reuniones con la Asociación de Salvadoreños en Cataluña y emprendedores de la comunidad, enfocadas en fortalecer la agenda cultural y económica de los connacionales.

El gobierno de El Salvador
El gobierno de El Salvador acerca servicios de identidad a su comunidad en Cataluña./(Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)

El nuevo sistema permite que los salvadoreños residentes en Barcelona gestionen su DUI en el consulado y lo reciban en el mismo día, eliminando la espera de días o semanas que antes implicaba este trámite. Según datos oficiales, más de 20,000 salvadoreños viven actualmente en la ciudad y podrán beneficiarse de esta modalidad, que ya está en marcha en Madrid y Milán.

Para la emisión del DUI fuera del país, los solicitantes deben presentar documentos como partida de nacimiento original, pasaporte salvadoreño vigente, carné electoral o licencia de conducir de El Salvador o del país de residencia. En caso de no contar con alguno de estos documentos, el trámite se puede realizar con el acompañamiento de dos testigos salvadoreños con DUI vigente, o uno de los padres. El costo es de $35, que se paga directamente en el consulado el día de la cita. También se puede solicitar cita en línea para agilizar la atención y evitar aglomeraciones.

Modernización consular y respaldo tecnológico

La implementación del DUI in situ forma parte del proceso de modernización tecnológica en la red consular salvadoreña, desarrollado en coordinación con el RNPN. El equipo instalado posibilita la captura de datos biométricos, la verificación electrónica de la identidad y la impresión del documento en cuestión de minutos, un avance que reduce significativamente los tiempos de espera y los desplazamientos de los usuarios.

El sistema moderno del consulado
El sistema moderno del consulado permite la captura de datos biométricos y la impresión del documento en minutos, mejorando la atención al usuario./(Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)

Godínez resaltó que este servicio integra un esfuerzo amplio orientado a la atención de la diáspora y el acceso a servicios estatales. “Sabemos que su visita a los consulados será muy productiva, ya que el documento será emitido al momento”, puntualizó en el video. También invitó a la comunidad a aprovechar otros trámites disponibles, como la inscripción de nacimientos, matrimonios o la gestión de poderes notariales.

Impacto en la comunidad y nuevos proyectos

La viceministra Godínez participó en la inauguración del servicio de enrolamiento in situ de Documento Único de Identidad (DUI) en Representación Diplomática y Consular en Suecia, donde miembros de la comunidad salvadoreña expresaron su agradecimiento por el inicio del servicio, según publicación de Diario La Huella.

“Estoy contento porque ahora nos van a entregar el DUI aquí en Barcelona. Esto nos beneficia porque es un documento importante para nosotros”, consignó el mismo medio.

Durante el evento, se anunció la creación de una red de emprendedores a nivel europeo y la realización de actividades de codesarrollo en beneficio de la comunidad en el exterior y de las localidades de origen en El Salvador.

Temas Relacionados

Consulado General de El SalvadorBarcelonaMinisterio de Relaciones ExterioresRegistro Nacional de las Personas NaturalesDUI In SituModernización Consular

Últimas Noticias

Evalúan cambios a la ley de granos para impulsar seguridad alimentaria en Panamá

La iniciativa incluye incentivos por productividad, ajustes técnicos y la incorporación efectiva del guandú al programa nacional.

Evalúan cambios a la ley

Polémica en Honduras por casi 100 nombramientos con supuestas irregularidades “de última hora” en el Poder Judicial tras reformas

El Congreso Nacional aprobó un decreto transitorio que limita las facultades de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para realizar nombramientos y traslada esta facultad al pleno del Poder Judicial conformado por 15 magistrados.

Polémica en Honduras por casi

Inversión privada de USD 160 millones impulsa renovación del transporte colectivo de San Salvador

La conformación de una nueva sociedad empresarial permitirá la modernización de miles de unidades de transporte colectivo, con respaldo financiero y formalización del sector por parte de autoridades y representantes del gremio

Inversión privada de USD 160

El ministro de Defensa de El Salvador confirma que buque con droga incautada tenía bandera de Tanzania

La embarcación, que portaba matrícula extranjera, fue identificada durante patrullajes preventivos y su detención se inscribe en los procedimientos establecidos por protocolos de seguridad internacionales implementados en el país

El ministro de Defensa de

La eliminación del requisito de apostilla en trámites comerciales busca dinamizar la economía salvadoreña

La modificación incorpora alternativas modernas para validar documentos foráneos, lo que facilitará procesos administrativos y reducirá los costos asociados a formalidades requeridas por leyes previas

La eliminación del requisito de

TECNO

Gracias a la IA, hoy

Gracias a la IA, hoy es posible lograr embarazos que antes resultaban inalcanzables detectando embriones viables

Cómo ocultar los resúmenes de IA de Google en los resultados de búsqueda

Cómo solucionar problemas con la conexión a internet del televisor en pocos pasos

Por qué todo el mundo habla de los therians: la nueva cultura popular en redes sociales

La IA que promete mantener tu perfil de Facebook activo luego de tu muerte

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert sorprendió en redes

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Sorpresa entre el reparto de ‘Miércoles’ para su tercera temporada: esta es la lista de nuevos actores

MUNDO

Espionaje y sabotaje remoto: la

Espionaje y sabotaje remoto: la tecnología de los autos chinos enciende alarmas en Europa y Estados Unidos

Cómo la purga militar en China está afectando a su estructura de mando

Imágenes satelitales muestran cómo Estados Unidos aumentó su presencia militar cerca de Irán

La oscura historia detrás de esta paradisíaca isla australiana

Por qué Putin no deja de atacar a Ucrania y no se llega a un acuerdo de paz