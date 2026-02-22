La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala visita El Salvador para conocer sistemas de inspección laboral

La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala intercambia buenas prácticas laborales durante su visita oficial a El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

Una delegación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de Guatemala, liderada por la viceministra de Administración de Trabajo, Damarys Oliva García, realizó una visita oficial a la sede central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de El Salvador con el propósito de conocer e intercambiar buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales y modernización de la inspección de trabajo.

Según fuentes oficiales, el encuentro se orientó a la transferencia de experiencias y herramientas digitales que buscan fortalecer la gestión pública laboral guatemalteca.

Durante la visita, la delegación guatemalteca tuvo acceso a la presentación de diversas plataformas tecnológicas implementadas por el MTPS salvadoreño, entre ellas el Observatorio de Accidentes Laborales Prevención 360, el Sistema de Notificación de Accidentes Laborales (SNNAT) y el Sistema Nacional de Inspección Técnica (SINTEC).

Estas herramientas permiten monitorear en tiempo real los accidentes laborales, automatizar procesos de inspección y garantizar mayor trazabilidad y transparencia en la gestión de expedientes, de acuerdo con las autoridades salvadoreñas.

El Observatorio de Accidentes Laborales analiza tendencias y sectores de riesgo, articulando esfuerzos del gobierno, empleadores y trabajadores para fortalecer la prevención. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

El proceso de modernización y digitalización del MTPS responde a una visión impulsada por el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, quien ha reiterado su compromiso con los derechos de la clase trabajadora y la alineación con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con las directrices del presidente Nayib Bukele.

“Nuestro enfoque prioriza la vida y la dignidad humana por encima de cualquier interés económico”, manifestó Castro en reiteradas ocasiones, de acuerdo con reportes del ministerio.

La agenda de la delegación incluyó la exposición detallada del funcionamiento del SINTEC, que abarca desde el registro digital de solicitudes, la generación automática de órdenes de inspección, la emisión y validación técnica de actas, el uso de firma electrónica, hasta el archivo digital de los expedientes. El sistema también incorpora mecanismos de control y trazabilidad de las etapas procesales, permitiendo remitir expedientes a trámite sancionatorio cuando corresponde.

En el ámbito de la prevención social, los representantes guatemaltecos participaron en una sesión con la Dirección General de Previsión Social de El Salvador, donde se les presentó el trabajo del Observatorio de Accidentes Laborales: Prevención 360°.

Esta plataforma recopila y analiza información sobre tendencias, sectores de mayor riesgo, franjas etarias más expuestas y zonas geográficas vulnerables. Además, funciona como un espacio tripartito que articula esfuerzos entre gobierno, empleadores y trabajadores a fin de fortalecer la cultura preventiva.

La delegación también conoció el Sistema de Notificación de Accidente de Trabajo (SNNAT), un sistema disponible de forma permanente que facilita a las empresas la notificación de accidentes laborales desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El SNNAT ofrece a las empresas la notificación permanente de accidentes laborales desde cualquier ubicación y dispositivo digital. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

La agenda técnica contempló la asistencia a una audiencia virtual de conciliación colectiva, donde los visitantes observaron el desarrollo procedimental, el uso de herramientas tecnológicas y el registro digital de actuaciones en la Dirección General de Trabajo. El recorrido incluyó la explicación de controles de legalidad y lineamientos operativos vigentes en el proceso de conciliación.

El intercambio concluyó con visitas de campo a empresas salvadoreñas, en las que la delegación de Guatemala pudo presenciar directamente las inspecciones laborales y el proceso de tutelaje de la normativa vigente. Las autoridades de ambos países destacaron que estas experiencias replicables pueden contribuir a la mejora continua de los sistemas laborales en la región.