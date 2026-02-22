El Salvador

La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala visita El Salvador para conocer sistemas de inspección laboral

Durante la estadía, las autoridades guatemaltecas analizaron herramientas tecnológicas salvadoreñas que permiten mejorar la transparencia y la gestión digital en la supervisión de normas relacionadas con los derechos laborales

Guardar
La delegación del Ministerio de
La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala intercambia buenas prácticas laborales durante su visita oficial a El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

Una delegación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de Guatemala, liderada por la viceministra de Administración de Trabajo, Damarys Oliva García, realizó una visita oficial a la sede central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de El Salvador con el propósito de conocer e intercambiar buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales y modernización de la inspección de trabajo.

Según fuentes oficiales, el encuentro se orientó a la transferencia de experiencias y herramientas digitales que buscan fortalecer la gestión pública laboral guatemalteca.

Durante la visita, la delegación guatemalteca tuvo acceso a la presentación de diversas plataformas tecnológicas implementadas por el MTPS salvadoreño, entre ellas el Observatorio de Accidentes Laborales Prevención 360, el Sistema de Notificación de Accidentes Laborales (SNNAT) y el Sistema Nacional de Inspección Técnica (SINTEC).

Estas herramientas permiten monitorear en tiempo real los accidentes laborales, automatizar procesos de inspección y garantizar mayor trazabilidad y transparencia en la gestión de expedientes, de acuerdo con las autoridades salvadoreñas.

El Observatorio de Accidentes Laborales
El Observatorio de Accidentes Laborales analiza tendencias y sectores de riesgo, articulando esfuerzos del gobierno, empleadores y trabajadores para fortalecer la prevención. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

El proceso de modernización y digitalización del MTPS responde a una visión impulsada por el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, quien ha reiterado su compromiso con los derechos de la clase trabajadora y la alineación con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con las directrices del presidente Nayib Bukele.

“Nuestro enfoque prioriza la vida y la dignidad humana por encima de cualquier interés económico”, manifestó Castro en reiteradas ocasiones, de acuerdo con reportes del ministerio.

La agenda de la delegación incluyó la exposición detallada del funcionamiento del SINTEC, que abarca desde el registro digital de solicitudes, la generación automática de órdenes de inspección, la emisión y validación técnica de actas, el uso de firma electrónica, hasta el archivo digital de los expedientes. El sistema también incorpora mecanismos de control y trazabilidad de las etapas procesales, permitiendo remitir expedientes a trámite sancionatorio cuando corresponde.

En el ámbito de la prevención social, los representantes guatemaltecos participaron en una sesión con la Dirección General de Previsión Social de El Salvador, donde se les presentó el trabajo del Observatorio de Accidentes Laborales: Prevención 360°.

Esta plataforma recopila y analiza información sobre tendencias, sectores de mayor riesgo, franjas etarias más expuestas y zonas geográficas vulnerables. Además, funciona como un espacio tripartito que articula esfuerzos entre gobierno, empleadores y trabajadores a fin de fortalecer la cultura preventiva.

La delegación también conoció el Sistema de Notificación de Accidente de Trabajo (SNNAT), un sistema disponible de forma permanente que facilita a las empresas la notificación de accidentes laborales desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El SNNAT ofrece a las
El SNNAT ofrece a las empresas la notificación permanente de accidentes laborales desde cualquier ubicación y dispositivo digital. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

La agenda técnica contempló la asistencia a una audiencia virtual de conciliación colectiva, donde los visitantes observaron el desarrollo procedimental, el uso de herramientas tecnológicas y el registro digital de actuaciones en la Dirección General de Trabajo. El recorrido incluyó la explicación de controles de legalidad y lineamientos operativos vigentes en el proceso de conciliación.

El intercambio concluyó con visitas de campo a empresas salvadoreñas, en las que la delegación de Guatemala pudo presenciar directamente las inspecciones laborales y el proceso de tutelaje de la normativa vigente. Las autoridades de ambos países destacaron que estas experiencias replicables pueden contribuir a la mejora continua de los sistemas laborales en la región.

Temas Relacionados

Ministerio de Trabajo y Previsión SocialEl SalvadorGuatemalaOrganización Internacional del TrabajoPrevención de Riesgos LaboralesDigitalización de Inspección Laboral

Últimas Noticias

La Oficina Nacional del Bitcóin inaugura una nueva Zona Bitcóin en Panchimalco, El Salvador

El más reciente espacio inaugurado ofrece a jóvenes acceso a educación digital y literatura especializada sobre criptomonedas, impulsando la inclusión tecnológica en una comunidad reconocida por su transformación y arraigo cultural

La Oficina Nacional del Bitcóin

Clínica, viveros escolares y arrecifes: el impacto silencioso del turismo en una comunidad guanacasteca de Costa Rica

Un modelo de intervención comunitaria en Guanacaste demuestra cómo la actividad turística puede convertirse en motor de bienestar social y restauración ambiental en el país centroamericano

Clínica, viveros escolares y arrecifes:

Tres escuelas nuevas impulsan la educación en Guatemala, con respaldo de Estados Unidos y Taiwán

El proyecto tuvo una inversión de más de dos millones de dólares, donde se atenderán a más de 275 niños, como parte de una estrategia para promover prosperidad y frenar la migración

Tres escuelas nuevas impulsan la

Magistrados de la Corte Suprema debaten solicitar una auditoría sobre nombramientos judiciales en Honduras

La discusión surge ante denuncias de designaciones de personal sin cumplir los requisitos establecidos, situación que ha generado inquietud en sectores judiciales y jurídicos por el impacto en la transparencia institucional

Magistrados de la Corte Suprema

La Policía Nacional Civil captura a presunto miembro de pandillas en San Salvador

Un operativo desarrollado en el municipio de Ayutuxtepeque concluyó con la aprehensión de un individuo señalado por su participación en varios delitos graves y quien será presentado ante los tribunales para continuar las diligencias correspondientes

La Policía Nacional Civil captura

TECNO

Cómo limpiar la lavadora correctamente

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

Meta cierra Messenger en versión web y de escritorio: cómo seguir usando el chat

¿Sin planes para el fin de semana? estos son 10 animes que no te puedes perder en Crunchyroll

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried defendió su nuevo

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

MUNDO

Francia convocará al embajador de

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno

Un hombre de Ohio ganó 50.000 dólares por error en la lotería