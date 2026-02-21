El mercado estadounidense concentra la mayor parte de las compras de azúcar salvadoreña en 2025

Durante 2025, Estados Unidos se consolidó como el socio comercial más importante para el azúcar de El Salvador. (Cortesía)

Durante 2025, Estados Unidos se consolidó como el socio comercial más importante para el azúcar de El Salvador, con compras cercanas a los USD 100.7 millones. La magnitud de esta cifra duplica la registrada por el segundo mayor comprador, la República Popular China, que importó USD 37.2 millones.

En el ranking de compras también destacan Taiwán (USD 21.9 millones), España (USD 11.9 millones) y Haití (USD 11.5 millones). Otros destinos relevantes, aunque con montos menores, incluyen Corea del Sur, Perú, México, Italia y Chile, cuyas adquisiciones oscilaron entre USD 6.4 y USD 1.5 millones.

Este patrón de concentración geográfica resalta la dependencia estructural de la agroindustria azucarera salvadoreña respecto al mercado estadounidense, un factor que puede incidir en la volatilidad de los ingresos del sector frente a cambios en la demanda o las políticas comerciales de ese país.

Leve caída de exportaciones en este 2025

El comercio exterior de azúcar salvadoreño ha mantenido una trayectoria ascendente en los últimos años, según los datos publicados por el Banco Central de Reserva. Entre 2022 y 2024, las exportaciones totales de azúcar de caña, remolacha y sacarosa sólida mostraron incrementos constantes.

En 2022, el sector exportó USD 229.3 millones; en 2023, la cifra creció a USD 235.7 millones y, en 2024, alcanzó USD 241.3 millones.

Sin embargo, para 2025, las ventas externas experimentaron una disminución significativa, cerrando el año en USD 207.8 millones. Esta caída de casi USD 33,5 millones respecto al pico del año anterior refleja un cambio relevante en la dinámica del sector exportador, tras tres años consecutivos de crecimiento.

En El Salvador la temporada de zafra inicia la primera quincena de noviembre y concluye entre abril y mayo del año siguiente, marcando el periodo de corte de caña y producción azucarera. REUTERS/Rajendra Jadhav/File Photo

Composición de la oferta exportable

La tabla de subpartidas para 2025 revela que la mayor parte de los ingresos por exportación proviene de la categoría “los demás azúcares de caña”, con USD 159.5 millones y un volumen de 331.7 millones de kilogramos.

Este rubro supera ampliamente a las demás subpartidas, lo que evidencia la especialización del país en este tipo de producto.

La mayor parte de los ingresos por exportación proviene de la categoría “los demás azúcares de caña”, con USD 159.5 millones y un volumen de 331.7 millones de kilogramos. Foto: Calidra

En segundo lugar, la subpartida genérica “los demás” reportó USD 46,8 millones y 82,2 millones de kilogramos.

El tercer lugar lo ocupa el azúcar de caña específico con USD 1.5 millones y apenas 0-9 millones de kilogramos. La estructura de la oferta exportable muestra una clara especialización, pero también deja en evidencia la limitada diversificación en otros tipos de azúcares procesados o refinados.

Contexto internacional y perspectivas

El retroceso en el valor total de las exportaciones en 2025 podría estar vinculado a fluctuaciones en los precios internacionales, cambios en la demanda global o ajustes en los cupos de importación de los principales destinos.

La fuerte preponderancia de Estados Unidos como mercado central puede amplificar los efectos de cualquier variación en sus políticas comerciales.

A pesar de la reducción registrada en 2025, la agroindustria azucarera salvadoreña sigue posicionándose como un actor relevante en el comercio internacional, con una base productiva sólida y una red de destinos diversificada en términos regionales, aunque aún concentrada en grandes mercados tradicionales.