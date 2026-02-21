¿Cómo nació el Ironman? El triatlón que se realizará mañana en El Salvador

En El Salvador, el Ironman 70.3 se realizará mañana y 1,200 atletas competirán en tres disciplinas: natación, ciclismo y atletismo, según las autoridades locales./ (Foto cortesía VMT)

El triatlón Ironman, considerada una de las pruebas más exigentes del deporte mundial, tuvo su origen en 1978, cuando un grupo de 15 personas aceptó el reto propuesto por el comandante de la Marina de Estados Unidos, John Collins, en Hawái. Según Trigloberos (revista para aficionados del triatlón), la competencia nació tras un debate sobre cuál de las tres disciplinas —natación, ciclismo o maratón— suponía el mayor desafío físico, lo que motivó a Collins a sugerir que se combinaran en una sola carrera, otorgando el título de “Ironman” a quien lograra terminarla.

El primer Ironman, realizado en febrero de 1978, consistió en 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y un maratón de 42.2 kilómetros. Gordon Haller fue el primer ganador al cruzar la meta en 11 horas y 46 minutos. Desde entonces, la prueba se ha transformado en un evento anual de referencia, ampliando la convocatoria y llevando al límite la resistencia de los atletas.

En 1981, bajo la dirección de Valerie Silk, el certamen fue trasladado a la isla de Kona, en Hawái, incrementando el prestigio de la carrera debido a las condiciones climáticas extremas y el fuerte viento. Un año después, la actuación de Julie Moss, quien llegó arrastrándose para ocupar el segundo puesto, inspiró a miles de deportistas y consolidó el espíritu de superación personal ligado a la marca.

La década del 80 fue escenario de rivalidades históricas, como la protagonizada por Dave Scott y Mark Allen, cuyo duelo en 1989, conocido como ‘Iron War’, definió una época del triatlón mundial.

Para el triatlón en El Salvador, las autoridades y los organizadores informaron que el Lago de Ilopango será el escenario donde los atletas realizarán la prueba de natación. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Durante los años 90, el Ironman expandió su presencia internacional con la creación, en 1991, de la serie Ironman World Series y, en 2006, del “medio Ironman” o Ironman 70.3, que con distancias menores redujo la exigencia física y el costo de participación, lo que facilitó la llegada de más atletas amateurs y diversificó la competencia profesional, según Trigloberos. La competencia evolucionó con la llegada de figuras internacionales como Greg Welch, Norman Stadler y Sebastian Kienle, quienes promovieron innovaciones en equipos y estrategias de carrera.

Nombres como Chrissie Wellington y Daniela Ryf han marcado la última década en la categoría femenina. Wellington fue la primera en completar la maratón de Kona en menos de tres horas, mientras que Ryf suma cinco títulos mundiales. Jan Frodeno logró establecer un récord de tiempo en Kona con 7 horas y 51 minutos en 2019, de acuerdo con Trigloberos.

La pandemia de Covid-19 provocó la suspensión del evento en 2020 y 2021. En 2022, la competencia se trasladó a St. George, Utah, y por primera vez se celebró en dos jornadas separadas para hombres y mujeres. Debido a la saturación de Kona, se organizaron eventos en diferentes sedes: en 2023, los hombres compitieron en Niza, Francia, mientras que las mujeres continuaron en Hawái.

El mismo reportaje señala que el récord mundial lo tiene el australiano Craig Alexander, quien completó la prueba en Hawái en 8 horas, 3 minutos y 56 segundos.

La carretera Panamericana fue renovada recientemente en el tramo donde los atletas realizarán otra parte del triatlón en El Salvador. (Foto: FOVIAL)

España cuenta con triatletas destacados como Javier Gómez Noya, ganador del Premio Princesa de Asturias y pentacampeón mundial de medio Ironman, e Iván Raña, primer español en participar en Hawái.

El Salvador recibirá mañana la primera edición del Ironman 70.3 San Salvador. El evento, que se llevará a cabo en conjunto con Latam Sports y el Ministerio de Turismo salvadoreño, ofrecerá a los deportistas un trayecto que inicia con 1.9 kilómetros de natación en el Lago Ilopango, sigue con 90 kilómetros de ciclismo por la carretera Panamericana y concluye con 21.1 kilómetros de carrera cruzando el Centro Histórico de San Salvador hasta la Plaza Gerardo Barrios. La llegada de la franquicia al país supone un punto de inflexión para el deporte y el turismo local, con plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 en Niza, Francia.

La organización remarcó en un comunicado que el evento será una vitrina para mostrar la diversidad natural y cultural de El Salvador, así como su hospitalidad. Las autoridades esperan que la competencia motive la participación de atletas profesionales y amateurs de todo el mundo y que impulse la imagen internacional del país como destino de turismo deportivo.