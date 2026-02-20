La Oficina Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos refuerza cooperación con El Salvador

La directora Carter fue recibida por la embajadora Milena Mayorga y los embajadores latinoamericanos en la Embajada de El Salvador (Foto cortesía ONDCP)

La Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) reafirmó la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en la lucha contra el narcotráfico. La directora Sara Carter encabezó una reunión en la Embajada de El Salvador, donde fue recibida por la embajadora Milena Mayorga y representantes diplomáticos latinoamericanos, con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas.

Durante el encuentro, la ONDCP subrayó que la colaboración con El Salvador representa el compromiso de Estados Unidos para fomentar la seguridad y la prosperidad compartidas en el hemisferio occidental, basado en la cooperación policial. "Nuestra asociación con El Salvador es solo un ejemplo de cómo Estados Unidos está comprometido a construir seguridad y prosperidad mutuas con nuestros vecinos en el hemisferio occidental a través de la cooperación en materia de aplicación de la ley“, afirmó Sara Carter.

La embajada de Estados Unidos resaltó el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del presidente salvadoreño Nayib Bukele como pilares centrales de la alianza con El Salvador. Las declaraciones y el acto diplomático subrayaron la relevancia estratégica de este vínculo para la región.

En enero, Mayorga mantuvo un encuentro con Sara Carter centrado en los resultados del presidente salvadoreño Nayib Bukele en la lucha antidrogas, reconociendo los avances como “una batalla que afecta al hemisferio y en la que El Salvador actúa como aliado de Estados Unidos”.

El acto protocolario sirvió para subrayar el rol central de los presidentes de ambos países en el fortalecimiento del vínculo estratégico, esencial para la prosperidad compartida y la cooperación policial en América Latina (Captura de pantalla de embajada de EE.UU. en El Salvador)

Estados Unidos, a través de la ONDCP, supervisa e impulsa la estrategia nacional para controlar el tráfico y consumo de drogas, articulando esfuerzos conjuntos con diversos países de la región.

La ONDCP gestiona la coordinación de 19 agencias federales y administra un presupuesto de USD44.000 millones en Estados Unidos, como parte de una estrategia nacional destinada a enfrentar la adicción y la epidemia de sobredosis. El organismo otorga cientos de millones de dólares mediante el Programa de Zonas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas y el Programa de Comunidades Libres de Drogas, enfocados en mantener seguras y saludables a las comunidades.

La ONDCP asume el diseño y la puesta en práctica tanto de la Estrategia como del Presupuesto Nacional para el Control de Drogas para mejorar la salud y la calidad de vida de la población estadounidense.

“Principales productores o rutas de tránsito de drogas”

Estados Unidos identificó a 23 países como productores principales de drogas o rutas de tránsito relevantes, en una lista presentada al Congreso en septiembre de 2025, destacando la presión internacional y nuevas medidas enfocadas en el control del fentanilo y otras sustancias que impactan la salud pública en el país. Esta determinación se acompaña de advertencias explícitas sobre la posibilidad de sanciones y acciones unilaterales si los países señalados no cumplen con los compromisos internacionales en la lucha antidrogas.

Intercambios recientes delinean las prioridades de cooperación y ponen sobre la mesa desafíos que influirán en el futuro inmediato de la región (Foto cortesía ONDCP)

Entre los datos más recientes, el memorando presidencial presentado por la administración estadounidense dedica especial atención a la crisis derivada del fentanilo, considerada una emergencia nacional por su letalidad. Solo en 2024, Estados Unidos registró más de 200 muertes diarias por sobredosis, lo que convirtió a esta sustancia en la causa principal de muerte entre personas de 18 a 44 años. La Casa Blanca indicó que el refuerzo de la seguridad en las fronteras nacionales permitió, por primera vez en más de una década, una tendencia descendente en los fallecimientos por sobredosis.

El documento identifica a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela como los países señalados, aclarando que esta inclusión no necesariamente refleja la colaboración de sus gobiernos. Tres de estos, Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, fueron descritos como naciones que incumplieron sus compromisos internacionales contra el narcotráfico en los últimos doce meses, aunque la asistencia a cuatro de ellos, excepto Afganistán, seguirá considerándose por interés nacional estadounidense.