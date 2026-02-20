El Salvador

La científica salvadoreña Victoria Deneke es reconocida en Austria por aportes a la medicina reproductiva

El prestigioso galardón Life Sciences Research Award Austria 2025 fue entregado a la especialista salvadoreña por su trabajo sobre nuevas moléculas involucradas en la fertilización en vertebrados mediante inteligencia artificial y experimentos de laboratorio

Guardar
Un hallazgo que reescribe los
Un hallazgo que reescribe los mecanismos de la vida y eleva el prestigio de la ciencia latinoamericana. El orgullo de un país y el futuro de la investigación en biología celular (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La científica salvadoreña Victoria Deneke recibió el Life Sciences Research Award Austria 2025 en la categoría de Investigación Básica, uno de los reconocimientos más relevantes en el campo de las ciencias de la vida en Austria.

El estudio premiado fue publicado en la revista internacional Cell y permitió identificar nuevas moléculas clave que facilitan la interacción entre el espermatozoide y el óvulo, aportando datos inéditos sobre los mecanismos de fertilización en vertebrados. El trabajo integra herramientas de inteligencia artificial con experimentos de laboratorio y brinda aportes fundamentales para el avance de la medicina reproductiva y el análisis de la infertilidad.

La Sociedad Austriaca de Biociencias Moleculares y Biotecnología (ÖGMBT) es la organización que concede este galardón a investigaciones con impacto internacional. Desde la Embajada de El Salvador en Austria, el embajador Kennedy Reyes resaltó: El reconocimiento otorgado a la doctora Victoria Deneke constituye un motivo de profundo orgullo para El Salvador. Su trayectoria y sus aportes científicos reflejan el talento, la capacidad y el compromiso de nuestra diáspora que contribuyen al avance del conocimiento a nivel internacional. Este logro no solo pone en alto el nombre de nuestro país en Austria, sino que también inspira a las nuevas generaciones a apostar por la educación, la ciencia y la innovación como motores de desarrollo”.

La doctora Deneke expresó su satisfacción por el galardón: “Es un honor recibir este premio como científica salvadoreña en el exterior. Es un privilegio llevar a cabo investigaciones para comprender cómo funciona nuestro mundo y espero que estos descubrimientos puedan algún día ayudar a la humanidad.”

Un estudio abre puertas en
Un estudio abre puertas en el mundo de la reproducción y trasciende fronteras científicas. El impacto de su investigación desafía paradigmas y motiva nuevas vocaciones (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El reconocimiento a Victoria Deneke sitúa a El Salvador en una posición destacada dentro de la comunidad científica internacional, especialmente en áreas de ciencia, innovación y conocimiento.

<b>Otros reconocimientos</b>

El Life Sciences Research Award Austria ha distinguido en 2025 a Victoria Deneke, Rémi Hocq y Eugenia Pankevich en las categorías de Investigación Básica, Investigación Aplicada y Excelencia e Impacto Social, respectivamente. Considerado uno de los reconocimientos más relevantes para jóvenes científicos en Austria, este premio es otorgado cada año por la ÖGMBT (Sociedad Austriaca de Biociencias Moleculares y Biotecnología).

Varias de las figuras galardonadas en años recientes provienen de centros de referencia como el Vienna BioCenter, confirmando la centralidad de estas instituciones en la investigación biomédica austriaca. Entre 2020 y 2025, los registros muestran la distinción de investigadores como Chiara Herzog, Cathrine Hellerschmied, David Hoi, Charlotte Zajc, Benjamin Salzer, Domen Kampjut y Klemens Kremser. En 2025, la categoría de tesis doctorales, conocida como Life Sciences PhD Awards Austria, fue otorgada a Yannick Weyer y Max Josef Kellner.

En la edición de 2022, parte de los reconocimientos permanece sin información pública. Para 2021, únicamente Charlotte Zajc aparece como premiada en la categoría de Excelencia e Impacto Social. Los datos de años anteriores señalan premiaciones relevantes, como la de Jörg Renkawitz en 2019 por su estudio sobre migración celular, así como referencias a trabajos en las áreas de proteómica y biología estructural.

Deneke aparece en su graduación
Deneke aparece en su graduación de la universidad en la primera fila, es la cuarta de izquierda a derecha (Foto cortesía Victoria Deneke)

Los premios se dividen tradicionalmente en tres apartados: Investigación Básica, Investigación Aplicada y un reconocimiento especial a Excelencia e Impacto Social

Temas Relacionados

Victoria DenekeAustriaÖGMBTEmbajada de El SalvadorCiencias de la VidaInteligencia Artificial

Últimas Noticias

Funcionarios judiciales interinos pasan a permanentes por decisión de la Corte Suprema panameña

La presidenta María Cristina Chen Stanziola destacó que la decisión busca fortalecer la institucionalidad y reconocer la experiencia acumulada

Funcionarios judiciales interinos pasan a

La presidenta electa de Costa Rica presenta agenda legislativa con énfasis en el tren eléctrico y minería de oro

La mandataria dio a conocer ante líderes opositores propuestas para desarrollar un corredor ferroviario y regular la explotación aurífera en Las Crucitas, buscando avanzar estas iniciativas antes del cierre del periodo legislativo

La presidenta electa de Costa

El gobierno de Estados Unidos destaca presencia de El Salvador en evento internacional por la paz en Gaza

El reconocimiento fue emitido tras la intervención de la ministra Alexandra Hill Tinoco en la jornada inaugural de una plataforma internacional que busca abordar la situación en la zona de conflicto con apoyo de más de 20 delegaciones internacionales

El gobierno de Estados Unidos

Honduras oficializará su retorno al CIADI el 6 de marzo y refuerza agenda estratégica con EE.UU.

Esta medida, confirmada por la canciller Mireya Agüero, refuerza la estrategia hondureña de proyectar confianza institucional y fortalecer garantías para capitales internacionales tras años de volatilidad y competencia regional por nuevos inversores

Honduras oficializará su retorno al

El Salvador abre debate sobre el arbitraje, en medio de reformas regionales para elevar el nivel del fútbol

Tras reclamos de clubes y aficionados, la federación de fútbol salvadoreña inicia un proceso de evaluación similar al que ya implementan países como México y Ecuador para elevar la calidad y la confianza en los torneos

El Salvador abre debate sobre

TECNO

Estudio revela que los CEO

Estudio revela que los CEO perciben poco impacto real de la IA en sus operaciones empresariales

IA y redes eléctricas en Estados Unidos: desafíos y soluciones frente al crecimiento sostenido del consumo digital

Jensen Huang, CEO de Nvidia, compara el futuro de la IA con los pilares fundamentales de la vida moderna

Starlink sin celular en desarrollo: esto dijo Elon Musk sobre su supuesta llegada

Así funciona el nuevo ‘modo spoiler’ de WhatsApp para esconder mensajes en grupos

ENTRETENIMIENTO

‘Baywatch’: Miles de aspirantes se

‘Baywatch’: Miles de aspirantes se presentan en trajes de baño rojo para la audición abierta del reboot

Eddie Van Halen y el misterio de “Learning to See”: la canción que nunca pudo tocar en vivo

Giselle Blondet anuncia su despedida de Telemundo tras enfrentar varios problemas de salud

Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Final explicado de ‘El arte de Sarah’: ¿Sarah Kim realmente murió?

MUNDO

La ira persiste en Irán

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

UNICEF exigió la liberación de los menores detenidos en Irán y alertó por el impacto de la represión tras las protestas

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

La Unión Europea expresó su voluntad de iniciar negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque

El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar