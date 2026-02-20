La científica salvadoreña Victoria Deneke es reconocida en Austria por aportes a la medicina reproductiva

Un hallazgo que reescribe los mecanismos de la vida y eleva el prestigio de la ciencia latinoamericana. El orgullo de un país y el futuro de la investigación en biología celular (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La científica salvadoreña Victoria Deneke recibió el Life Sciences Research Award Austria 2025 en la categoría de Investigación Básica, uno de los reconocimientos más relevantes en el campo de las ciencias de la vida en Austria.

El estudio premiado fue publicado en la revista internacional Cell y permitió identificar nuevas moléculas clave que facilitan la interacción entre el espermatozoide y el óvulo, aportando datos inéditos sobre los mecanismos de fertilización en vertebrados. El trabajo integra herramientas de inteligencia artificial con experimentos de laboratorio y brinda aportes fundamentales para el avance de la medicina reproductiva y el análisis de la infertilidad.

La Sociedad Austriaca de Biociencias Moleculares y Biotecnología (ÖGMBT) es la organización que concede este galardón a investigaciones con impacto internacional. Desde la Embajada de El Salvador en Austria, el embajador Kennedy Reyes resaltó: “El reconocimiento otorgado a la doctora Victoria Deneke constituye un motivo de profundo orgullo para El Salvador. Su trayectoria y sus aportes científicos reflejan el talento, la capacidad y el compromiso de nuestra diáspora que contribuyen al avance del conocimiento a nivel internacional. Este logro no solo pone en alto el nombre de nuestro país en Austria, sino que también inspira a las nuevas generaciones a apostar por la educación, la ciencia y la innovación como motores de desarrollo”.

La doctora Deneke expresó su satisfacción por el galardón: “Es un honor recibir este premio como científica salvadoreña en el exterior. Es un privilegio llevar a cabo investigaciones para comprender cómo funciona nuestro mundo y espero que estos descubrimientos puedan algún día ayudar a la humanidad.”

Un estudio abre puertas en el mundo de la reproducción y trasciende fronteras científicas. El impacto de su investigación desafía paradigmas y motiva nuevas vocaciones (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El reconocimiento a Victoria Deneke sitúa a El Salvador en una posición destacada dentro de la comunidad científica internacional, especialmente en áreas de ciencia, innovación y conocimiento.

<b>Otros reconocimientos</b>

El Life Sciences Research Award Austria ha distinguido en 2025 a Victoria Deneke, Rémi Hocq y Eugenia Pankevich en las categorías de Investigación Básica, Investigación Aplicada y Excelencia e Impacto Social, respectivamente. Considerado uno de los reconocimientos más relevantes para jóvenes científicos en Austria, este premio es otorgado cada año por la ÖGMBT (Sociedad Austriaca de Biociencias Moleculares y Biotecnología).

Varias de las figuras galardonadas en años recientes provienen de centros de referencia como el Vienna BioCenter, confirmando la centralidad de estas instituciones en la investigación biomédica austriaca. Entre 2020 y 2025, los registros muestran la distinción de investigadores como Chiara Herzog, Cathrine Hellerschmied, David Hoi, Charlotte Zajc, Benjamin Salzer, Domen Kampjut y Klemens Kremser. En 2025, la categoría de tesis doctorales, conocida como Life Sciences PhD Awards Austria, fue otorgada a Yannick Weyer y Max Josef Kellner.

En la edición de 2022, parte de los reconocimientos permanece sin información pública. Para 2021, únicamente Charlotte Zajc aparece como premiada en la categoría de Excelencia e Impacto Social. Los datos de años anteriores señalan premiaciones relevantes, como la de Jörg Renkawitz en 2019 por su estudio sobre migración celular, así como referencias a trabajos en las áreas de proteómica y biología estructural.

Deneke aparece en su graduación de la universidad en la primera fila, es la cuarta de izquierda a derecha (Foto cortesía Victoria Deneke)

Los premios se dividen tradicionalmente en tres apartados: Investigación Básica, Investigación Aplicada y un reconocimiento especial a Excelencia e Impacto Social