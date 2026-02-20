Avanza la instalación eléctrica en la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango en El Salvador

Un técnico trabaja en la conexión eléctrica que dará vida a la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango./(Redes de Anda)

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) avanza con paso firme en la construcción de la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango, uno de los proyectos de infraestructura hídrica más relevantes para la zona metropolitana de San Salvador. En este momento, los trabajos se enfocan en la instalación eléctrica, que resulta fundamental para asegurar el funcionamiento óptimo de la planta.

Las tareas eléctricas consideran la conexión y distribución de energía, aspectos esenciales para el control y operación de los sistemas de potabilización, bombeo y monitoreo. El equipo técnico instala nuevas líneas eléctricas y sistemas de protección, permitiendo que la infraestructura opere de manera segura y continua. El progreso se evidencia en la labor de brigadas especializadas, encargadas de la colocación de postes, tendido de cables y adecuación de subestaciones, así como en la integración de tecnología moderna para la gestión eficiente del flujo eléctrico.

Además, la Anda también ha informado sobre la finalización del asfaltado de la calle hacia Ilopango, tras instalar más de 1,600 metros de nueva tubería de hierro fundido diseñada para transportar el agua potable que producirá la planta. Esta tubería es parte de un tendido mayor, que suma seis kilómetros y conecta la planta con la red de distribución existente. La obra, dirigida por personal técnico y maquinaria especializada, incluyó excavación, colocación de tubería, pruebas de presión y posterior rehabilitación vial, con lo que se restableció la circulación en la ruta de acceso a uno de los sitios turísticos de Ilopango.

El personal de Anda se ha encargado de la movilización e instalación de los postes que forman parte de la red eléctrica./(Redes de Anda)

Datos oficiales indican que la nueva Planta Potabilizadora de beneficiará directamente a más de 250,000 habitantes de los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín, Santiago Texacuangos, Santo Tomás, San Marcos y San Francisco Chinameca. Estos municipios, históricamente afectados por la escasez e irregularidad en el suministro de agua, recibirán una mejora sustancial en la calidad y continuidad del servicio. El proyecto prevé la perforación de ocho pozos profundos, cada uno con capacidad de extracción superior a 300 litros por segundo, lo que permitirá reforzar el abastecimiento y atender el crecimiento poblacional de la zona.

La construcción de la planta comenzó en diciembre de 2023 y, de acuerdo con lo informado anteriormente por autoridades de Anda, el avance de la obra supera el 70% en la infraestructura física. Está previsto que la planta entre en operación a finales de 2026, una vez completadas las tareas electromecánicas y la etapa de pruebas operativas. La fase final implicará la importación e instalación de equipos especializados para el tratamiento y bombeo de agua, así como la integración de sistemas automatizados para el control de calidad, sedimentación, filtración y desinfección.

Durante el proceso constructivo, Anda ha priorizado la modernización de la red de distribución sustituyendo tuberías antiguas por materiales de alta durabilidad, como el polietileno de alta densidad y el PVC.

Nuevas líneas eléctricas reforzarán el suministro de agua en la región metropolitana de San Salvador./ (Redes de Anda)

La coordinación técnica ha permitido a la institución avanzar conforme al cronograma, pese a los retos logísticos y operativos de una obra de esta escala.

La planta de Ilopango constituye un hito en la gestión hídrica de El Salvador al incorporar tecnología de última generación y ampliar la cobertura a sectores tradicionalmente vulnerables. La obra incluye la capacitación de personal local en la operación y mantenimiento de los sistemas para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio.

Con la conclusión del asfaltado en la vía principal y la instalación de la nueva tubería, sumados al avance en la infraestructura eléctrica, el proyecto de la Planta Potabilizadora de Ilopango se consolida como una de las apuestas estratégicas de la autónoma para transformar la gestión del agua potable en el área Metropolitana de San Salvador.