El Salvador conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger con llamados a la inclusión

Las normas sociales y el exceso de estímulos dificultan la adaptación plena para niños, jóvenes y adultos con este diagnóstico, quienes cuentan con habilidades particulares y requieren apoyos continuos desde el entorno familiar y comunitario

Las barreras en interacción social
Las barreras en interacción social y la dificultad para interpretar señales no verbales agravan los desafíos diarios de las personas con Asperger en la cultura salvadoreña. (Cortesía: EducarChile)

El Salvador y el mundo conmemoran este 18 de febrero el Día Mundial del Síndrome de Asperger. En un país que lucha por la inclusión, esta jornada no es solo un recordatorio clínico, sino una celebración de la diversidad del pensamiento humano.

El diagnóstico e integración del Síndrome de Asperger en El Salvador tiene raíces recientes, impulsadas, en su mayoría, por el trabajo de la Asociación Salvadoreña de Autismo (ASA). Según este colectivo, el Asperger afecta entre tres y siete personas por cada mil nacidos, lo que significa que miles de salvadoreños viven la neurodiversidad en carne propia.

Si bien esta condición se encuentra dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), las particularidades de la cultura local, que privilegia la calidez y la interacción social, multiplican los desafíos para la inclusión plena.

Barreras cotidianas y desafíos en la interacción social

En la sociedad salvadoreña, la interacción social no es solo un valor; es una expectativa diaria. Para quienes viven con Síndrome de Asperger, mantener amistades, interpretar el humor o la ironía, o simplemente sostener contacto visual resulta un obstáculo significativo, de acuerdo con la asociación.

ASA subrayó la particular dificultad que enfrentan al descifrar señales sociales y comunicación no verbal. Elementos recurrentes en las grandes ciudades de El Salvador, como los ruidos intensos, el bullicio y el exceso de estímulos sensoriales, agravan la hipersensibilidad que experimenta parte de esta población, explicó la organización.

En el día a día, estas personas, niños, jóvenes y adulto, a menudo optan por el aislamiento ante la presión implícita de adaptarse a normas sociales no escritas. Esta brecha en la comprensión mutua alimenta un círculo de exclusión que ASA busca romper.

Quienes tienen Asperger frecuentemente enfrentan
Quienes tienen Asperger frecuentemente enfrentan aislamiento por la presión social, perpetuando un ciclo de exclusión que ASA busca eliminar. (Cortesía: ASA)

Habilidades extraordinarias y oportunidades emergentes

Lejos de centrarse únicamente en los desafíos, ASA y colectivos internacionales han insistido en la importancia de reconocer los talentos únicos que suelen acompañar a este diagnóstico. La organización reportó que muchos salvadoreños con Asperger presentan coeficiente intelectual normal o superior, junto a una memoria destacada y una atención al detalle que puede enriquecer sectores clave de la economía.

En los ámbitos tecnológico y creativo, perfiles con Asperger empiezan a hacerse notar gracias a su capacidad de profundizar en temas específicos y convertirse en expertos altamente valorados.

Al mismo tiempo, el diagnóstico temprano es fundamental para potenciar estas habilidades y favorecer el desarrollo de trayectorias académicas y laborales sólidas.

El papel de ASA en El Salvador

Con una estrategia integral, la Asociación Salvadoreña de Autismo ha evolucionado como referente, brindando apoyo a familias, promoviendo la sensibilización social y facilitando canales de comunicación directa para orientar a quienes enfrentan el proceso de diagnóstico o adaptación.

En este escenario, la laboral resulta vital. La institución no solo funciona como un faro de concientización, sino que ofrece una red de servicios profesionales orientados de forma integral. Su programa estrella está diseñado para atender las necesidades de niños y niñas de entre 2 y 10 años de edad con diagnóstico de TEA.

ASA impulsa la creación de
ASA impulsa la creación de espacios inclusivos en educación y trabajo, viendo la neurodiversidad. (Cortesía: ASA)

La intervención de ASA destaca por su rigor técnico:

  • Se interviene con más de 12 especialidades clínicas y pedagógicas, adaptadas al grado de afección de cada infante.
  • Se brinda un acompañamiento constante y asesoría personalizada a las familias, entendiendo que el entorno del hogar es clave para el progreso del niño.
  • Promueven el reconocimiento de signos de alerta, como la preferencia por rutinas estrictas o la hipersensibilidad a estímulos sensoriales como luces y sonidos.

Con el apoyo de ASA y la esperanza puesta en una nueva gestión gubernamental, El Salvador camina hacia un futuro donde ser “diferente” sea sinónimo de valor y orgullo nacional.

