Centroamérica enfrenta altos niveles de pobreza y vulnerabilidad climática, según la CEPAL

Rescuers help a family to evacuate in a neighborhood where a woman identified as Nancy Veronica Mejia, 32, died following a landslide due to heavy rains, in Ciudad Delgado, El Salvador October 7, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025, publicado por la CEPAL (organismo regional de Naciones Unidas), revela que más de la mitad de la población en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador vive en condiciones de pobreza multidimensional, una brecha significativa frente a los países del Cono Sur, donde la incidencia es inferior al 6 %. Este indicador, que incluye carencias en educación, salud, vivienda y empleo, muestra una realidad contrastante en la región. De acuerdo con la CEPAL, “las diferencias entre países son profundas y reflejan desigualdades históricas y estructurales que limitan el desarrollo social”.

Esta es la primera vez que el capítulo social del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 incorpora los resultados del índice de Pobreza Multidimensional para América Latina. Este análisis evidencia que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

En áreas urbanas, las mujeres de entre 20 y 59 años enfrentan una tasa de pobreza 1.28 veces mayor que la de los hombres del mismo grupo etario; en zonas rurales, la diferencia es de 1.15 veces. Las desigualdades de género se expresan en acceso a educación, empleo y servicios básicos, afirma la CEPAL en el documento.

“En su conjunto, los resultados confirman que la pobreza multidimensional continúa siendo un desafío estructural en la región y subrayan la necesidad de políticas públicas diferenciadas y sostenidas”, dice en el documento oficial.

De acuerdo al informe, también la vulnerabilidad ante desastres naturales amplifica estas brechas sociales. En 2024, Centroamérica experimentó más de 12 millones de personas afectadas por 82 episodios peligrosos, tales como inundaciones, tormentas y deslizamientos de tierra.

La Cepal plantea que el costo total de los daños y las pérdidas económicas relacionadas con estos desastres, de manera directa o indirecta, ascendió a 21,777 millones de dólares en la región. (Foto cortesía Protección Civil/archivo)

Según la CEPAL, estas emergencias provocaron la pérdida de más de 800 vidas y daños económicos estimados en USD 21,777 millones. El organismo señala que el cambio climático intensifica la frecuencia y el impacto de estos fenómenos, ubicando a la región entre las más expuestas del continente.

En ese sentido, el informe también alerta sobre la pérdida de cobertura boscosa en la región, que ha perdido 160 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Esto equivale a una reducción del área forestal regional del 53 % al 46 % en 2023. A pesar de esta merma, América Latina y el Caribe conservan una quinta parte de los bosques del mundo, aunque la deforestación sigue afectando la calidad ambiental y la biodiversidad.

Desaceleración económica y comercio regional

En el plano económico, Centroamérica muestra signos de desaceleración. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 proyecta que Centroamérica y México ha tenido un crecimiento modesto en 2025, influido por la baja expansión de la economía mexicana, que apenas llegaría al 1.0 %.

El comportamiento contrasta con el 2.9 % esperado en América del Sur y el promedio del 2.4 % para el producto regional. Las exportaciones e importaciones de bienes aumentaron en 2024, aunque la recuperación fue desigual entre países y el balance de la cuenta corriente permaneció negativo, con un resultado de -2.8 %.

Vista aérea de un gran buque portacontenedores cargado de mercancías, navegando hacia mar abierto tras salir de un puerto industrial. La imagen resalta la magnitud del comercio marítimo y la logística global en el transporte de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos de salud pública: contaminación e instituciones

En materia de salud y ambiente, la contaminación del aire se perfila como un desafío urgente. Ningún país de la región cumple con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (agencia de la ONU) sobre material particulado (PM2.5), lo que implica riesgos para la salud pública, según la CEPAL.

La entidad recomienda atender a las consideraciones técnicas, ya que la mayoría de los datos proviene de organismos nacionales ajustados a estándares internacionales para garantizar la comparabilidad.