El Salvador

Centroamérica enfrenta altos niveles de pobreza y vulnerabilidad climática, según la CEPAL

El último Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destaca profundas desigualdades en el acceso a educación, salud y vivienda en la región

Guardar
Rescuers help a family to
Rescuers help a family to evacuate in a neighborhood where a woman identified as Nancy Veronica Mejia, 32, died following a landslide due to heavy rains, in Ciudad Delgado, El Salvador October 7, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025, publicado por la CEPAL (organismo regional de Naciones Unidas), revela que más de la mitad de la población en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador vive en condiciones de pobreza multidimensional, una brecha significativa frente a los países del Cono Sur, donde la incidencia es inferior al 6 %. Este indicador, que incluye carencias en educación, salud, vivienda y empleo, muestra una realidad contrastante en la región. De acuerdo con la CEPAL, “las diferencias entre países son profundas y reflejan desigualdades históricas y estructurales que limitan el desarrollo social”.

Esta es la primera vez que el capítulo social del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 incorpora los resultados del índice de Pobreza Multidimensional para América Latina. Este análisis evidencia que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

En áreas urbanas, las mujeres de entre 20 y 59 años enfrentan una tasa de pobreza 1.28 veces mayor que la de los hombres del mismo grupo etario; en zonas rurales, la diferencia es de 1.15 veces. Las desigualdades de género se expresan en acceso a educación, empleo y servicios básicos, afirma la CEPAL en el documento.

“En su conjunto, los resultados confirman que la pobreza multidimensional continúa siendo un desafío estructural en la región y subrayan la necesidad de políticas públicas diferenciadas y sostenidas”, dice en el documento oficial.

De acuerdo al informe, también la vulnerabilidad ante desastres naturales amplifica estas brechas sociales. En 2024, Centroamérica experimentó más de 12 millones de personas afectadas por 82 episodios peligrosos, tales como inundaciones, tormentas y deslizamientos de tierra.

La Cepal plantea que el
La Cepal plantea que el costo total de los daños y las pérdidas económicas relacionadas con estos desastres, de manera directa o indirecta, ascendió a 21,777 millones de dólares en la región. (Foto cortesía Protección Civil/archivo)

Según la CEPAL, estas emergencias provocaron la pérdida de más de 800 vidas y daños económicos estimados en USD 21,777 millones. El organismo señala que el cambio climático intensifica la frecuencia y el impacto de estos fenómenos, ubicando a la región entre las más expuestas del continente.

En ese sentido, el informe también alerta sobre la pérdida de cobertura boscosa en la región, que ha perdido 160 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Esto equivale a una reducción del área forestal regional del 53 % al 46 % en 2023. A pesar de esta merma, América Latina y el Caribe conservan una quinta parte de los bosques del mundo, aunque la deforestación sigue afectando la calidad ambiental y la biodiversidad.

Desaceleración económica y comercio regional

En el plano económico, Centroamérica muestra signos de desaceleración. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 proyecta que Centroamérica y México ha tenido un crecimiento modesto en 2025, influido por la baja expansión de la economía mexicana, que apenas llegaría al 1.0 %.

El comportamiento contrasta con el 2.9 % esperado en América del Sur y el promedio del 2.4 % para el producto regional. Las exportaciones e importaciones de bienes aumentaron en 2024, aunque la recuperación fue desigual entre países y el balance de la cuenta corriente permaneció negativo, con un resultado de -2.8 %.

Vista aérea de un gran
Vista aérea de un gran buque portacontenedores cargado de mercancías, navegando hacia mar abierto tras salir de un puerto industrial. La imagen resalta la magnitud del comercio marítimo y la logística global en el transporte de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos de salud pública: contaminación e instituciones

En materia de salud y ambiente, la contaminación del aire se perfila como un desafío urgente. Ningún país de la región cumple con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (agencia de la ONU) sobre material particulado (PM2.5), lo que implica riesgos para la salud pública, según la CEPAL.

La entidad recomienda atender a las consideraciones técnicas, ya que la mayoría de los datos proviene de organismos nacionales ajustados a estándares internacionales para garantizar la comparabilidad.

Temas Relacionados

CEPALCentroaméricaNaciones UnidasOrganización Mundial de la SaludPobreza MultidimensionalVulnerabilidad Climática

Últimas Noticias

Director suspendido del Organismo de Investigación Judicial denuncia a periodista costarricense ante el colegio profesional

Randall Zúñiga sostiene que hubo manipulación de denunciantes para crear pruebas incriminatorias en una causa penal, y cuestiona la integridad de las evidencias presentadas y la conducta de quienes participan en la investigación

Director suspendido del Organismo de

Aprueba préstamo de $16.7 millones para desarrollo de la primera infancia en El Salvador

La autorización permitirá la ejecución de iniciativas dirigidas al fortalecimiento de servicios de nutrición, educación básica y protección infantil, bajo un convenio con organismos multilaterales y conforme a la normativa vigente.

Aprueba préstamo de $16.7 millones

La inversión de Sanchia International fortalece la posición de El Salvador como hub industrial y exportador

La apertura de la nueva instalación impulsa el desarrollo industrial en el país y prevé la generación de más de mil empleos directos gracias a una inversión cercana a 25 millones de dólares.

La inversión de Sanchia International

Empresas en Panamá proyectan expansión en 2026 con más empleo y mejores ingresos

La mayoría de las compañías espera un entorno macroeconómico más estable y mejores condiciones para operar.

Empresas en Panamá proyectan expansión

Un convenio interinstitucional entre las autoridades de defensa y gobernación en Guatemala impulsa la creación de una cárcel de alta seguridad

El acuerdo formalizado contempla iniciativas de cooperación, creación de infraestructura crítica y mecanismos para fortalecer las capacidades ante desafíos en materia de seguridad que afronta la ciudadanía del país centroamericano

Un convenio interinstitucional entre las

TECNO

Google rompió los esquemas de

Google rompió los esquemas de la música: cómo crear letra y pista desde la IA Gemini

Los Guinness World Records más top en tecnología: del celular indestructible al router más potente

Este es el nuevo rol de los CEO como responsables directos de la transformación digital con IA

La mirada psicológica sobre los ‘therian’ y su alcance en redes sociales

Usar VPN para ver XUPER TV y Magis TV no evita los riesgos en el televisor y celular

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por archivos sexuales del

Escándalo por archivos sexuales del fundador de Playboy: viuda de Hugh Hefner denuncia posible exposición de menores de edad

¿Regreserá ‘America’s Next Top Model’? Esto es lo que se sabe

“Es la primera vez en mi vida que me nominan así”, afirma Wagner Moura por su llegada al Óscar como mejor actor

La tragedia de Miss J. después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar

Daniel Radcliffe pidió respeto para los nuevos protagonistas de ‘Harry Potter’: “Va a ser algo nuevo y diferente”

MUNDO

El rey Federico de Dinamarca

El rey Federico de Dinamarca visitó Groenlandia para mostrar su apoyo a la isla

Trump pidió al Reino Unido mantener el control de la isla Diego García: podría ser clave para responder un ataque de Irán

Estonia, que comparte frontera con Rusia, podría albergar armas nucleares de la OTAN en su territorio

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

Ucrania recibió USD 584 millones en ayuda militar de Estados Unidos y aliados a través de la iniciativa de la OTAN