El Salvador se rinde ante Shakira: la artista es nombrada Huésped de Honor tras arrasar con su tour

Shakira durante su tercer concierto consecutivo en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, donde reunió a miles de seguidores en el marco de su residencia centroamericana (Foto cortesía Noticiero El Salvador).

La entrega de las llaves de San Salvador a Shakira marcó un nuevo hito en la relación entre la estrella colombiana y la capital salvadoreña. La Alcaldía de San Salvador rindió homenaje a la artista no solo por su trayectoria, sino por el impacto directo de su Residencia Centroamericana, que atrajo a miles de visitantes y situó a la ciudad en el centro del circuito musical regional.

La ceremonia, realizada en las oficinas municipales, incluyó la entrega formal de la Llave de la Ciudad y del correspondiente Diploma de Huésped de Honor a manos de tres menores de edad. Según la publicación oficial de la alcaldía, el reconocimiento respondió tanto a la “gran trayectoria” de la cantante como al “impacto histórico” de sus presentaciones en el país durante la gira Las mujeres ya no lloran world tour.

La entrega de la llave de San Salvador a Shakira reconoce su impacto en la proyección internacional de la ciudad. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El epicentro musical

La institución municipal publicó en sus redes: “¡Gracias por elegir nuestra capital y convertirla en el epicentro musical de la región!”. La frase reflejó el efecto inmediato que tuvo la llegada de la artista para el sector turístico y de entretenimiento local.

En los días previos al acto de reconocimiento, la ciudad experimentó un aumento considerable del flujo de visitantes extranjeros. Se reportó que cientos de turistas acudieron a El Salvador para asistir a una de las cinco fechas del tour de la cantante. La acumulación de fanáticos en calles y alojamientos impactó la dinámica urbana que generó ingresos notables para la economía local.

La Alcaldía de San Salvador distinguió a Shakira por su influencia en la cultura y el turismo con la Llave de la Ciudad. (Foto cortesía Alcaldía en San Salvador)

Shakira comentó en sus plataformas digitales la entrega simbólica, centrando su agradecimiento en los protagonistas más jóvenes de la ceremonia: “Gracias por las llaves de la ciudad que me dieron estos niños”, afirmó la cantante en sus redes oficiales.

La reacción en plataformas sociales mostró el alcance global de la noticia y el perfil internacional del evento, potenciando la visibilidad de San Salvador como destino cultural para espectáculos multitudinarios. Autoridades locales destacaron públicamente la importancia de convertirse en sede de eventos que trascienden lo nacional y proyectan la ciudad hacia los circuitos de entretenimiento más competitivos de Centroamérica.

El acto destacó la capacidad de San Salvador para atraer grandes eventos musicales y visitantes durante el tour de Shakira. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El acto de distinción oficial surgió en un contexto de éxito comercial y mediático para la artista, quien finalizó su residencia en la capital el domingo 15 con capacidad completa en cada fecha programada.

Con la entrega de la Llave de la Ciudad y el diploma correspondiente, la alcaldía reiteró su mensaje: “¡Gracias por elegir nuestra capital y convertirla en el epicentro musical de la región!”.