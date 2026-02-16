El Salvador

El incendio en San Salvador deja tres fallecidos por asfixia al intentar refugiarse en una pila de agua, según autoridades

La emergencia ocurrida en la madrugada del viernes consumió varias estructuras antiguas llenas de materiales inflamables, lo que dificultó la evacuación y propició un desenlace fatal para los integrantes de una familia originaria de Nahuizalco

Bomberos intentan controlar un incendio
Bomberos intentan controlar un incendio de grandes dimensiones que consume un edificio en el centro de la ciudad de San Salvador (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

Las autoridades de Protección Civil de El Salvador confirmaron que tres personas fallecieron por asfixia tras intentar protegerse de un incendio ocultándose en una pila de agua dentro de una vivienda, durante el siniestro que afectó el centro de San Salvador.

El hecho resalta la magnitud del incendio que consumió varias edificaciones y la desesperación de las víctimas, quienes optaron por una alternativa fatal en su intento por sobrevivir.

Las declaraciones del director de Protección Civil, Luis Amaya, días después del siniestro arrojaron luz sobre las circunstancias del incendio y las condiciones que facilitaron su expansión. Amaya explicó que la presencia de materiales altamente inflamables, madera, lámina y cartón en las construcciones antiguas del centro de San Salvador actuó como combustible, acelerando la propagación de las llamas.

Señaló: “Toda esa zona está conformada por viviendas del siglo pasado; hay mucha lámina, madera y cartón, además de cielos falsos de madera. Todo eso, como ustedes saben, cuando ocurre un incidente de este tipo, se convierte en el combustible perfecto para que las llamas se propaguen”.

Tres víctimas del incendio en
Tres víctimas del incendio en el Centro Histórico de San Salvador eran originarias de Nahuizalco y buscaban mejores oportunidades laborales en la capital.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los reportes indican que el incendio alcanzó la categoría estructural nivel 3, uno de los más altos según el Cuerpo de Bomberos, debido al alcance y la rapidez con que destruyó viviendas, talleres de serigrafía y bodegas de negocios en la intersección de la 4ª avenida Sur y la 8ª calle Oriente.

Decisión desesperada de las víctimas

Luis Amaya subrayó que la conducta de las víctimas respondió al temor de sufrir quemaduras, cómo se ha registrado en otros casos. Según relató en entrevista matutina Diálogo 21, personas que se encontraban en la misma vivienda les advirtieron que era necesario salir a la calle: “Nosotros le dijimos, salgan, evacuemos”, indicaron a las autoridades, pero la familia habría evacuado en dirección a una pila. ”De repente, cuando no se tiene una verdadera concepción de la magnitud que puede llegar a alcanzar un incendio, todos empiezan con un conato. Absolutamente todos empiezan con un conato. Entonces, probablemente no midieron la capacidad, lo subestimaron”.

El funcionario detalló que los cuerpos se encontraron en una pila, donde intentaron refugiarse para evitar las quemaduras. Solamente uno de los cadáveres presentaba signos de quemadura, mientras que en los otros la causa del fallecimiento fue la asfixia, al quedar atrapados y sin posibilidad de escape: “Los cuerpos se encontraron en una pila, estaban buscando la forma de evacuarse y solo uno de los cuerpos presentaba signos de quemadura, el resto no sino asfixia”.

Las víctimas del incendio residían
Las víctimas del incendio residían en estructuras vulnerables, una situación común entre quienes migran del campo a la ciudad en El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)

La tragedia afectó de manera irreversible a una familia originaria del distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Norte. Miguel Antonio Catalán, Mariela Haydee Zacapa Hernández, ambos de 35 años, y su hija Alejandra, de cinco años, fueron identificados entre las víctimas. Según Protección Civil, la madre y la hija recibieron un último adiós en Sonsonate, donde sus familiares organizaron una ceremonia fúnebre la mañana del domingo.

Mientras que el cuerpo de Miguel Antonio Catalán, aun no había sido entregado debido a que sería sometido a pruebas de ADN, indicaron fuentes externas.

Procedimientos de investigación en las infraestructuras afectadas

La zona afectada incluye edificaciones antiguas utilizadas como viviendas, negocios y talleres, donde los elementos inflamables estaban presentes en la estructura misma. Esta configuración contribuyó a la intensidad del incendio, que comenzó durante la madrugada del viernes y exigió la intervención simultánea de Cuerpos de Bomberos, Protección Civil y otros equipos de socorro, quienes trabajaron en la contención del fuego y la evacuación de la zona bajo condiciones de alto riesgo.

Bomberos inspeccionan el interior de
Bomberos inspeccionan el interior de una estructura calcinada tras el incendio en el centro de San Salvador, donde los daños materiales son evidentes y persisten las labores de evaluación y remoción de escombros (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Tras la extinción total de las llamas, los equipos de emergencia iniciaron la investigación bajo el procedimiento denominado “causa y fuente”, a cargo de Bomberos de El Salvador, con el objetivo de determinar los factores específicos que originaron el incendio y evaluar la posibilidad de reactivación en otros sectores. Según Protección Civil, este proceso inicia una vez que se confirma la total eliminación de focos activos y la seguridad de la zona, por lo que los resultados finales aún se encuentran en espera.

Este incendio ha tenido un impacto devastador tanto en la infraestructura urbana como en la vida de las familias residentes, dejando en evidencia las limitaciones estructurales de los edificios antiguos y la necesidad de fortalecer la prevención ante emergencias de este tipo en el centro de San Salvador.

