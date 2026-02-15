Águila, cien años de historia: los diecisiete títulos, el legado y una afición que marcó a El Salvador

El Club Deportivo Águila celebra en 2026 su centenario reafirmando su estatus como símbolo del fútbol salvadoreño y centroamericano. (Cortesía: C.D. Águila)

El Club Deportivo águila celebra en 2026 su centenario, reafirmando su posición como uno de los equipos más exitosos y emblemáticos de El Salvador, con diecisiete títulos de liga y una proyección internacional que marcó un hito para el fútbol centroamericano. Este 15 de febrero, la institución conmemora cien años desde su fundación en San Miguel, una trayectoria tejida con grandes gestas, rivalidades y una afición reconocida por su fidelidad y tradición inquebrantable.

El impacto del club trasciende los logros deportivos: constituye un símbolo de identidad cultural para San Miguel, El Salvador y toda la región, uniendo a generaciones alrededor de los colores negro y naranja.

En el recorrido por su historia, destaca especialmente el triunfo de la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1976, logrado tras imponerse al Robinhood de Surinam, colocándose así entre los escasos equipos centroamericanos que alcanzaron este trofeo internacional. La influencia de Águila se sustenta también en su exitosa participación en torneos como la Copa El Salvador y la Supercopa salvadoreña, reforzando su rol protagónico en la escena futbolística nacional e internacional.

Con diecisiete títulos de liga, Águila se posiciona entre los equipos más laureados de la Primera División de El Salvador. (Cortesía: C.D. Águila)

El origen y la consolidación

La fundación del Club Deportivo águila se remonta al 15 de febrero de 1926 en San Miguel, como una iniciativa de un grupo de jóvenes visionarios liderados por Don Víctor Vanegas, quienes establecieron la entidad con un enfoque inicial en distintas disciplinas deportivas. Recién en 1956, bajo la dirección del doctor Miguel Félix Charlaix, el club incursionó formalmente en el fútbol competitivo y obtuvo el ansiado ascenso a la Primera División salvadoreña, iniciando así un capítulo de éxitos sostenidos.

A partir de su ingreso al máximo nivel, el equipo acumuló diecisiete campeonatos de liga, ubicándose como el segundo club con más títulos en la historia de la Primera División, solo detrás de FAS y Alianza, ambos con diecinueve trofeos. Estos logros consolidaron al club en el podio del fútbol nacional, alimentando distintas rivalidades y ampliando su influencia en todo el país.

El triunfo internacional más importante del Águila fue la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1976 ante el Robinhood de Surinam. (Cortesía: C.D. Águila)

Las leyendas que forjaron la historia

El recorrido deportivo de águila está definido por figuras que se transformaron en íconos, reflejando el desarrollo y proyección del fútbol salvadoreño y centroamericano. Entre los nombres que dejaron huella destaca Juan Francisco Barraza, símbolo de los años 60 y el primer gran referente de la institución en la élite nacional; en su honor, el estadio del club lleva su nombre como testimonio de su legado.

En la década de los 70 sobresalió Mario Castillo, integrante clave del plantel que conquistó el título de la CONCACAF en 1976, mientras que Luis Baltazar Ramírez Zapata, apodado “El Pelé Zapata”, se consolidó como el máximo goleador histórico del club. Zapata, nacido en 1954, marcó el único tanto de El Salvador en los Mundiales (España 1982), y anotó más de 180 goles a lo largo de su carrera, un registro destacado tanto a nivel nacional como internacional.

La lista de referentes se extiende hasta el presente con Benji Villalobos, portero de treinta y siete años que ha dedicado la mayor parte de su carrera al club, consiguiendo tres títulos de la Primera División y convirtiéndose en uno de los ídolos más reconocidos del Águila actual. Más allá de estos nombres, una multitud de talentos nacionales e internacionales contribuyeron al desarrollo y proyección de los “águiluchos” a lo largo de un siglo.

La afición del Club Deportivo Águila destaca por su fidelidad, con barras emblemáticas como La Súper Naranja y La Inmortal 12. (Cortesía: C.D. Águila)

La mística de su afición

La intensidad y lealtad de la afición de Club Deportivo águila representan uno de los pilares fundamentales de la institución. El equipo cuenta con tres barras referenciales: La Súper Naranja, La Inmortal 12 y La Banda de la Capital, consideradas las agrupaciones de seguidores más grandes de El Salvador. La Súper Naranja surgió como la primera barra organizada, con sus raíces documentadas desde 1995; La Inmortal 12 se formó hacia el final del Torneo Clausura 2004, mientras que La Banda de la Capital fundada en mayo de 2010, expandió rápidamente su estructura mediante filiales en distintas zonas de San Salvador y otros departamentos, ganando el apelativo de “La Gloriosa Banda de la Capital”.

El peso del legado y la rivalidad

Los festejos del centenario subrayan la influencia de águila en la identidad y la vida cultural salvadoreña. El club honra no solo los diecisiete títulos de liga y el trofeo internacional, sino también el espíritu de pertenencia que ha transmitido a la afición. La nobleza y la fidelidad de los hinchas constituyen un rasgo que distingue al equipo, capaz de generar profundas rivalidades y amistades, como la que mantienen con la Furia Verde del Marathón de Honduras.

El Club mantiene una de las rivalidades más intensas en el fútbol salvadoreño, donde destacan cuatro enfrentamientos clásicos que movilizan a miles de aficionados en todo el país. El Superclásico Salvadoreño frente al Club Deportivo FAS es considerado el partido de mayor convocatoria e historia, con ambos equipos posicionados como los máximos ganadores de la Primera División de El Salvador, acumulando17 y 19 títulos respectivamente. La competencia por la supremacía nacional y la disputa por la mayor cantidad de campeonatos han convertido este cruce en el eje central del balompié salvadoreño.

En el Estadio Juan Francisco Barraza se han escrito numerosos capítulos de gloria, y cada jornada revive el compromiso y la pasión transmitidos durante estas cien temporadas. El Club Deportivo águila cierra su primer siglo como un referente deportivo y cultural, portando una estirpe que atraviesa generaciones y fronteras en El Salvador.