El metrocable movilizará hasta 7,000 pasajeros por hora entre la Zacamil y el Centro Histórico de San Salvador

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que en las estaciones de metrocable se contará con locales comerciales. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El metrocable que se construye en San Salvador prevé transportar hasta 7,000 pasajeros por hora en ambos sentidos, beneficiando a unas 200,000 personas de la zona de Mejicanos y áreas cercanas. Según detalló el ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, la obra se extiende por 3.5 kilómetros desde la colonia Zacamil hasta el Centro Histórico de San Salvador.

El ministro explicó que el proyecto tendrá cuatro estaciones: la primera en la colonia Zacamil sobre la 5a. avenida Norte, la segunda frente a la Universidad de El Salvador, la tercera en el sector del Centro de Gobierno y la última en la calle Rubén Darío, cerca del Hospital 1 de Mayo. “Con este proyecto consideramos que vamos a beneficiar cerca de 200,000 mil personas, aproximadamente”, afirmó el funcionario, quien señaló que actualmente un usuario puede tardar hasta una hora y cuarto en ese recorrido, tiempo que se reducirá a menos de un cuarto de hora.

La operación del metrocable está prevista durante 18 horas al día, comenzando alrededor de las 3:00 de la mañana y finalizando cerca de las 9:00 de la noche, superando el horario habitual del transporte colectivo. “La idea es que este sistema pueda tener un horario más extendido, para poder garantizar que la población que viaja hacia el centro histórico, las personas que están en el centro histórico, puedan regresar después, sin ningún problema”, destacó Rodríguez.

La flota incluirá 153 góndolas, cada una con capacidad para diez pasajeros sentados, y con espacio para personas con movilidad reducida. “La capacidad va a ser de diez pasajeros sentados por góndola. Son 153 góndolas las que se han adquirido para este proyecto, con la posibilidad de poder incrementar de acuerdo a la demanda”, sostuvo el ministro. Todas las estaciones serán accesibles para personas con movilidad reducida. “Va a tener rampas, elevadores, todo lo necesario en las cuatro estaciones para que las personas puedan movilizarse sin ningún inconveniente”, aseguró el funcionario.

Las primeras obras para la construcción del metrocable ya iniciaron en las cercanías del Parque Cuscatlán, en San Salvador. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El sistema estará soportado por 22 torres de concreto, cada una cimentada sobre diez pilotes, para un total de 220 pilotes a lo largo del recorrido. El equipamiento electromecánico se adjudicó a la empresa francesa Poma, líder mundial en este tipo de transporte. “Nosotros pedimos el full, el full extra. Por la seguridad de la población salvadoreña se han tomado medidas de diseño, cumplimos con normativas internacionales de calidad para poder garantizar que cada una de las pilas de las torres y de cada obra que se haga, sea con la mejor calidad posible”, detalló Rodríguez.

La inversión para esta etapa supera los $110 millones, de los cuales $56 millones corresponden al sistema electromecánico y el resto a la obra civil. El ministro remarcó: “Es un proyecto bastante grande, una inversión millonaria la que se está ejecutando. Son más de $100 millones los que se están invirtiendo para el desarrollo de esta obra”.

En cuanto al costo del pasaje, el ministro informó que aún no se ha definido una tarifa final, aunque garantizó que no representará un incremento para los usuarios. “La decisión del tema del pasaje siempre va a ser en beneficio de cada uno de ellos, que no genere mayor impacto. La idea es que, de alguna manera, se mantengan los gastos que la población normalmente tiene al abordar unidades de transporte público”, precisó. El sistema de pago permitirá el uso de tarjetas, billetes y monedas: “La idea es tener algo parecido a lo que existe en los parqueos de los centros comerciales, que uno mete las monedas o los billetes o paga con tarjeta. La gente podrá tomar la decisión de pagar como lo desee”.

La construcción del metrocable tiene un plazo de 18 meses desde el inicio de las obras. Según el ministro, el proyecto se desarrolla “pensando en integrarlo” a futuros sistemas de transporte como metro o tranvía, y forma parte de un plan integral para descongestionar las principales vías de la capital.