El Salvador

Una joven salvadoreña protagoniza la boda más vista del año durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La unión legal de una joven salvadoreña y su pareja, en pleno espectáculo de Bad Bunny, sorprendió a millones de espectadores en el Super Bowl y puso en alto la representación latina, con la ceremonia oficiada por el pastor Antonio Reyes

(REUTERS)
(REUTERS)

Una joven de origen salvadoreño se ha convertido en el centro de atención global al casarse en el escenario del Super Bowl durante la presentación de Bad Bunny, en una ceremonia legal oficiada por el pastor Antonio Reyes. La boda, transmitida en vivo ante millones de espectadores, marcó un hito en la historia del evento deportivo.

La protagonista, de nacionalidad salvadoreña, contrajo matrimonio con su pareja, un joven de origen mixto europeo y mexicano, ambos residentes del sur de California.

El pastor Antonio Reyes, quien ofició la ceremonia, relató en una entrevista con Edición Digital que la invitación para participar en el espectáculo surgió de manera inesperada.

“Recibí una llamada de una amiga en Los Ángeles, quien me informó que un promotor buscaba a alguien para llevar a cabo una boda, aunque no me dieron detalles sobre la pareja ni el contexto”, explicó Reyes.

La conexión entre el pastor y el evento se forjó gracias a los lazos que mantiene con la comunidad de Los Ángeles, ciudad donde ejerció su labor pastoral durante varios años. “Yo pastoreé varios años en Los Ángeles y, por eso, tenía amigos en la industria”, indicó el pastor en la entrevista recogida por el respectivo medio.

Lo que parecía parte de un espectáculo se convirtió en una boda real. Una pareja cumplió su sueño de casarse en el escenario con Bad Bunny, y hablamos con el pastor que hizo posible este momento único e inolvidable.

El momento en que Antonio Reyes recibió la confirmación de que la boda se celebraría durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl estuvo marcado por el asombro.

“Me enviaron un contrato de confidencialidad. Cuando mi esposa lo leyó, comenzó a gritar y me dijo: ‘Eso es para Benito’”, relató el pastor. La sorpresa inicial se transformó en emoción al comprender que sería parte de uno de los momentos más vistos del año.

Respecto a la pareja seleccionada, el pastor detalló que ambos habían enviado invitaciones a diversas celebridades para su boda, incluido el propio Bad Bunny. El equipo del artista contactó a los jóvenes para ofrecerles la oportunidad de casarse durante el show de medio tiempo, un hecho inédito en la historia del evento, de acuerdo con el testimonio recogido por Edición Digital.

La ceremonia celebrada en el Super Bowl fue legal y cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley en el estado de California, según confirmó Antonio Reyes. El pastor subrayó el carácter auténtico y emotivo de la unión: “No fue parte de un espectáculo, sino un ‘sí, acepto’ de verdad, con amor genuino y testigos en todo el mundo”.

Una pareja se dio el 'sí, acepto' de la manera más inesperada: en pleno escenario durante una presentación de Bad Bunny. Conoce la historia del pastor Antonio Reyes, quien ofició esta boda real y legal frente a millones de espectadores.

La intervención de Antonio Reyes en el evento lo llevó a alcanzar notoriedad internacional. “Ya medio mundo lo conoce”, señalaron los conductores del respectivo medio, quienes anticiparon que el pastor podría ser convocado nuevamente en futuras celebraciones que involucren figuras de la música internacional.

Presencia de banderas latinas y el mensaje de Bad Bunny

Durante la ceremonia, el escenario del Super Bowl se llenó de banderas de distintos países latinoamericanos, entre ellas la de El Salvador. Las imágenes transmitidas a nivel mundial mostraron la diversidad de la audiencia y el reconocimiento a la identidad latina.

La presencia de estas banderas acompañó la celebración de la boda y sirvió como símbolo de representación para millones de espectadores. Bad Bunny aprovechó el espacio para enviar un mensaje de inclusión y orgullo a las comunidades latinoamericanas.

Una actuación llena de orgullo y sabor latino. Bad Bunny se apoderó del escenario más grande del mundo con un show inolvidable, ondeando la bandera de Puerto Rico y uniendo a todo un continente con su música.

El artista destacó la importancia de visibilizar las raíces y la cultura de la región en un evento de alcance global. La bandera de El Salvador, en particular, resaltó en medio del espectáculo y fue motivo de orgullo para la joven protagonista de la boda y para la comunidad salvadoreña en el exterior.

Temas Relacionados

Bad BunnySuper BowlEl SalvadorEntretenimientoBoda Super Bowl

