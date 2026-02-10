El Salvador

CASATUR destaca el papel clave de los migrantes: “El mayor inversionista es el hermano lejano” en el turismo salvadoreño

El directivo de CASATUR recalca la relevancia de los salvadoreños residentes en el exterior. Su aporte económico transforma el entorno turístico nacional y diversifica la actividad empresarial, generando nuevas posibilidades para el sector

Guardar
Las vistas impresionantes y el
Las vistas impresionantes y el clima es uno de los principales atractivos del Parque Natural Cerro Verde, en Santa Ana./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

El impulso del turismo salvadoreño está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado por una dinámica inversión cuya característica principal es el uso de capital local y el aporte determinante de salvadoreños en el extranjero. Según informó Ricardo Granillo, directivo de CASATUR, este fenómeno ha sido posible gracias a la sinergia entre el sector privado y el apoyo estratégico del gobierno nacional, configurando un contexto que favorece la expansión de la oferta turística.

En los últimos meses, el sector ha registrado cifras récord. Granillo describió que en enero se recibieron 413 mil visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al año anterior y más del doble del volumen de 2019. Este flujo provino principalmente de Guatemala, con un 38%, seguido por Estados Unidos, Honduras y países europeos y suramericanos, ámbitos que antes no figuraban en el mapa turístico nacional.

El Ejecutivo de Nayib Bukele
El Ejecutivo de Nayib Bukele ha apostado por el turismo en las costas, principalmente para la práctica del deporte del surf, con el proyecto gubernamental Surfcity. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Uno de los datos más relevantes es el origen de los fondos que sostienen el acelerado desarrollo de la infraestructura hotelera, restaurantes y servicios asociados. Granillo explicó que casi el 90% de la inversión turística procede de bancos locales y de aportes de salvadoreños que residen en el exterior. “El mayor inversionista es el hermano lejano”, enfatizó Granillo en su diálogo en un espacio radial, al destacar que estos actores financieros no solo destinan recursos para grandes proyectos sino también para pequeñas y medianas instalaciones, contribuyendo a la diversificación de la industria. Esta tendencia ha generado que tanto inversionistas internacionales como nacionales quieran participar con la apertura de nuevos hoteles, restaurantes y centros de recreación.

El impacto económico es palpable. La organización de eventos de talla internacional, el crecimiento en la ocupación hotelera y el aumento en la cantidad de operadores turísticos han dado pie a un dinamismo que se refleja en el 100% de ocupación hotelera en la capital, y un 80% en zonas de playa y otros destinos.

Experiencias únicas y rincones destacados
Experiencias únicas y rincones destacados sorprenden a quienes exploran tradiciones y patrimonios del occidente y centro del país (Foto cortesía MITUR)

Granillo observó recientemente como la ocupación total en San Salvador forzaron a muchos visitantes a buscar alternativas en la costa, lo que permitió una mayor distribución de beneficios económicos hacia regiones que antes se consideraban deprimidas, como la zona del Golfo de Fonseca. “Ahora la gente está viendo oportunidades donde antes nadie invertía”, explicó el directivo de CASATUR.

En relación con la calidad de los servicios, Granillo señaló que la profesionalización del personal es un reto urgente. Con ese fin, CASATUR ha concretado alianzas con instituciones internacionales, como un instituto de hostelería en Andalucía, para capacitar a meseros, chefs y guías turísticos. “Hicimos un acuerdo con ellos, ya vinieron y se formó a los primeros 25 salvadoreños, entre restauranteros y chefs”, afirmó el dirigente, quien admitió que mejorar los estándares de servicio es fundamental para la competitividad del país en mercados exigentes, como el europeo, donde la atención y los detalles marcan la diferencia.

El Parque Natural Puerta del
El Parque Natural Puerta del Diablo es uno de los espacios más visitados por turistas nacionales y extranjeros./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

El crecimiento de la actividad turística también ha impulsado un auge inmobiliario, con precios que, de acuerdo con Granillo, alcanzan niveles solo comparables a otros destinos consolidados de la región. Planteó que, por ahora, la ocupación en condominios y alojamientos de alquiler temporal como Airbnb se mantiene alta, pero advirtió sobre la importancia de estabilizar los precios para evitar una “meseta” que limite el acceso a nuevos inversionistas.

Temas Relacionados

Turismo SalvadoreñoSan SalvadorCASATURRicardo GranilloInversión TurísticaEmpleo en TurismoEconomía

Últimas Noticias

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo inaugura operaciones el 24 de febrero

El nuevo tramo abarca cinco estaciones entre el kilómetro 9 de la autopista Duarte y Los Alcarrizos, con traslado gratuito hasta Semana Santa, y apunta a disminuir el tráfico y los tiempos de viaje en la capital dominicana

La Línea 2C del Metro

Expertos y sindicatos advierten sobre crisis humanitaria y económica ante la cancelación del TPS en Honduras

Especialistas subrayan que la medida, anunciada tras más de dos décadas de vigencia para los hondureños y nicaragüenses y varios años para los nepalíes, abre la puerta a un proceso judicial y diplomático cuyo desenlace aún está lejos de definirse

Expertos y sindicatos advierten sobre

El Cortés Blanco florece y viste de amarillo El Salvador

La aparición masiva de flores despierta admiración y conciencia ambiental. Usuarios de todas las edades documentan el suceso, ampliando el interés por la botánica y la conservación de especies autóctonas

El Cortés Blanco florece y

El “Efecto Chelo”: El Salvador destaca entre los países con mayor avance en el tenis centroamericano

El Salvador no solo celebra los hitos históricos de Marcelo Arévalo en la élite de la ATP, sino que se consolida hoy como la potencia hegemónica del tenis en Centroamérica

El “Efecto Chelo”: El Salvador

Estados Unidos y El Salvador amplían acuerdo bilateral de protección de patrimonio cultural hasta 2030

El convenio bilateral, considerado el más antiguo en América, facilita la repatriación de artefactos y promueve la cooperación interinstitucional para preservar la herencia cultural y asegurar ventajas académicas y económicas

Estados Unidos y El Salvador

TECNO

Así son los perros robot

Así son los perros robot que apoyarán en la seguridad durante el Mundial 2026

La música generada por IA ya suena en las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno

Cómo la protección de datos se ha vuelto el gran reto e la ciberseguridad en la era de la IA

La frase que se le atribuye a Stephen Hawking y revela quiénes tienen las mentes más fuertes y ruidosas

Google ahora permite a los usuarios eliminar datos privados de sí mismos en los resultados de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Juliana Aiden habló sobre la

Juliana Aiden habló sobre la posibilidad de volver a ‘La Ley y el Orden’

Steven Spielberg reflexiona sobre su fascinación por la vida en otros planetas: “No es una posibilidad, sino una garantía”

Eva Mendes revela quién es el único coprotagonista de Ryan Gosling del que “ha estado celosa”

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

Rosalía revela lo más decepcionante que le ha hecho un hombre

MUNDO

Al menos nueve muertos y

Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá

Mediante donaciones y programas fiscales, instituciones culturales británicas reciben arte y piezas culturales emblemáticas

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

Zelensky reestructurará la defensa aérea de Ucrania tras nuevos ataques rusos

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso