CASATUR destaca el papel clave de los migrantes: “El mayor inversionista es el hermano lejano” en el turismo salvadoreño

Las vistas impresionantes y el clima es uno de los principales atractivos del Parque Natural Cerro Verde, en Santa Ana./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

El impulso del turismo salvadoreño está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado por una dinámica inversión cuya característica principal es el uso de capital local y el aporte determinante de salvadoreños en el extranjero. Según informó Ricardo Granillo, directivo de CASATUR, este fenómeno ha sido posible gracias a la sinergia entre el sector privado y el apoyo estratégico del gobierno nacional, configurando un contexto que favorece la expansión de la oferta turística.

En los últimos meses, el sector ha registrado cifras récord. Granillo describió que en enero se recibieron 413 mil visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al año anterior y más del doble del volumen de 2019. Este flujo provino principalmente de Guatemala, con un 38%, seguido por Estados Unidos, Honduras y países europeos y suramericanos, ámbitos que antes no figuraban en el mapa turístico nacional.

El Ejecutivo de Nayib Bukele ha apostado por el turismo en las costas, principalmente para la práctica del deporte del surf, con el proyecto gubernamental Surfcity. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Uno de los datos más relevantes es el origen de los fondos que sostienen el acelerado desarrollo de la infraestructura hotelera, restaurantes y servicios asociados. Granillo explicó que casi el 90% de la inversión turística procede de bancos locales y de aportes de salvadoreños que residen en el exterior. “El mayor inversionista es el hermano lejano”, enfatizó Granillo en su diálogo en un espacio radial, al destacar que estos actores financieros no solo destinan recursos para grandes proyectos sino también para pequeñas y medianas instalaciones, contribuyendo a la diversificación de la industria. Esta tendencia ha generado que tanto inversionistas internacionales como nacionales quieran participar con la apertura de nuevos hoteles, restaurantes y centros de recreación.

El impacto económico es palpable. La organización de eventos de talla internacional, el crecimiento en la ocupación hotelera y el aumento en la cantidad de operadores turísticos han dado pie a un dinamismo que se refleja en el 100% de ocupación hotelera en la capital, y un 80% en zonas de playa y otros destinos.

Experiencias únicas y rincones destacados sorprenden a quienes exploran tradiciones y patrimonios del occidente y centro del país (Foto cortesía MITUR)

Granillo observó recientemente como la ocupación total en San Salvador forzaron a muchos visitantes a buscar alternativas en la costa, lo que permitió una mayor distribución de beneficios económicos hacia regiones que antes se consideraban deprimidas, como la zona del Golfo de Fonseca. “Ahora la gente está viendo oportunidades donde antes nadie invertía”, explicó el directivo de CASATUR.

En relación con la calidad de los servicios, Granillo señaló que la profesionalización del personal es un reto urgente. Con ese fin, CASATUR ha concretado alianzas con instituciones internacionales, como un instituto de hostelería en Andalucía, para capacitar a meseros, chefs y guías turísticos. “Hicimos un acuerdo con ellos, ya vinieron y se formó a los primeros 25 salvadoreños, entre restauranteros y chefs”, afirmó el dirigente, quien admitió que mejorar los estándares de servicio es fundamental para la competitividad del país en mercados exigentes, como el europeo, donde la atención y los detalles marcan la diferencia.

El Parque Natural Puerta del Diablo es uno de los espacios más visitados por turistas nacionales y extranjeros./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

El crecimiento de la actividad turística también ha impulsado un auge inmobiliario, con precios que, de acuerdo con Granillo, alcanzan niveles solo comparables a otros destinos consolidados de la región. Planteó que, por ahora, la ocupación en condominios y alojamientos de alquiler temporal como Airbnb se mantiene alta, pero advirtió sobre la importancia de estabilizar los precios para evitar una “meseta” que limite el acceso a nuevos inversionistas.