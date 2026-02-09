El 55.7% de los salvadoreños respalda la reelección indefinida, según encuesta

Más de la mitad de los salvadoreños respalda la posibilidad de una reelección presidencial sin restricciones, evidenciando una transformación profunda en la percepción ciudadana sobre los límites al mandato presidencial.

De acuerdo con los datos recabados, el 55.7 % de las personas consultadas expresó su apoyo a que el presidente, Nayib Bukele, para que pueda repetir en el cargo de forma indefinida, situando este tema en el centro del debate público salvadoreño y marcando una tendencia que influirá en el rumbo político del país.

El análisis de la opinión ciudadana recogido por La Prensa Gráfica Datos muestra que, además de la mayoría favorable a la reelección sin límites, existe una franja de 22.8 % que respalda la posibilidad de reelección, aunque esta no debe ser inmediata.

Por otro lado, el 12% de los encuestados manifestó su posición contraria, prefiriendo suprimir por completo cualquier tipo de reelección presidencial, mientras que el 9.4% se mostró indeciso o no respondió a la consulta.

Los resultados de dicha encuesta fueron compartidos por el mandatario salvadoreño en sus redes sociales.

Más de la mitad de los salvadoreños respalda la reelección presidencial sin límites, según encuesta nacional de opinión. REUTERS/Al Drago

En relación con la confianza en el sistema electoral, la percepción dominante es de optimismo respecto al respeto por la voluntad ciudadana. El 75.8 % de los consultados afirmó confiar en que el resultado reflejará fielmente la decisión de los votantes en las próximas elecciones, debido a que el país se encuentra en año preelectoral.

Frente a este panorama favorable, un 10.5 % declaró desconfianza en que se cumpla la voluntad popular y el 9% sostuvo que esa confianza solo es parcial. El 4.7 % de los participantes prefirió no pronunciarse o indicó desconocimiento sobre el grado de fiabilidad del proceso.

El Salvador avanza en la segunda etapa del ciclo electoral rumbo a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

El interés por participar en los comicios presidenciales de 2027 es considerablemente elevado entre la población. El 69.3 % aseguró que “definitivamente acudirá a votar” y el 17,9 % consideró “probable” su participación, lo que revela una intención de compromiso en ascenso.

Solo el 4.1% señaló que probablemente no asistirá, en tanto el 5.1% confirmó que no irá a votar y el 3.5% rehusó responder. Estas cifras proyectan la posibilidad de una participación ciudadana robusta en la próxima contienda electoral.

Las causas que motivan la asistencia a las urnas muestran una diversidad que va desde el sentido de responsabilidad ciudadana hasta factores coyunturales y opiniones sobre la gestión actual.

Según indicó la encuesta, el deber y la obligación de votar junto con la valoración del voto como un derecho ciudadano influyen directamente en la decisión de participar, agrupando ambos motivos un 13.2 % de las respuestas.

Un 10.9% justificó su voto en el respaldo a la labor realizada durante el actual gobierno. Otras razones señaladas son la costumbre de votar 8.1%, el deseo de sostener los cambios 6.9 % y la importancia percibida en ejercer el sufragio 5 %

La reelección indefinida divide opiniones: 55,7% la apoya, mientras un 12% desea eliminarla totalmente en El Salvador. Casa de S.M. el Rey

Los resultados también detallan que el 32.1% de quienes prevén abstenerse atribuyen su decisión a la desconfianza en el proceso electoral, siendo este el factor principal de la abstención. Al mismo tiempo, el 7.1 % manifestó que la falta de candidatos atractivos desalienta su participación y el 6.3% citó dificultades logísticas o de salud.

Un mínimo porcentaje respondieron que su asistencia dependerá de la oferta electoral, 3.6%, mientras el rechazo a la reelección, los compromisos laborales y la falta de interés por el proceso alcanzan cada uno cifras menores.

El resto de motivos se distribuye en porcentajes reducidos, incluyendo quienes ven la abstención como un derecho más o tienen una tradición de no votar.