Las multas de tránsito, en El Salvador, suben un 73 % en 2026

(Foto: Viceministerio de Transporte)

Un incremento del 73 % en las multas de tránsito ha marcado el año 2026, de acuerdo con los registros del Viceministerio de Transporte (VMT). Durante este periodo, las autoridades contabilizaron más de 9.430 infracciones, superando ampliamente las cifras del año anterior.

El mayor peso de las sanciones recae en los vehículos particulares y otras categorías, que sumaron 7.365 multas. Este grupo concentra el 78 % del total de infracciones detectadas en el periodo evaluado.

En el caso del transporte de carga, se reportaron 1.693 sanciones, lo que equivale al 18 % del total. El transporte colectivo, por su parte, acumuló 378 multas, apenas un 4 %.

La comparación con 2025 evidencia el salto: ese año se habían registrado 5.458 infracciones. La tendencia al alza, confirmada por los datos del VMT, apunta a un refuerzo en la vigilancia y el cumplimiento de la normativa vial.

Estadísticas recientes de accidentes de tránsito

Durante los dos primeros meses de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que los incidentes viales han superado los 2.433 casos. Esta cifra refleja un incremento del 33 % al compararla con el mismo periodo del año anterior.

El saldo de personas lesionadas también experimentó un crecimiento considerable. En apenas ocho semanas, 1.520 personas sufrieron algún tipo de lesión relacionada con accidentes de tránsito, lo que equivale a un aumento del 33 % frente a 2025.

En el dato de fallecidos, el observatorio contabilizó 150 víctimas mortales, lo que representa un ascenso del 39 % respecto al año previo.

El segmento de los motociclistas ha resultado especialmente vulnerable en este periodo. Un total de 539 motociclistas estuvieron involucrados en percances viales, un 59 % más que el año anterior. De ellos, 518 sufrieron lesiones (64 % de incremento), y 59 perdieron la vida, lo que supone un incremento del 90 % frente a los 31 fallecidos reportados en 2025.

Por áreas geográficas, San Salvador encabeza la lista de departamentos con mayores siniestros, registrando 874 accidentes. Le siguen La Libertad, con 263 incidentes, y San Miguel, con 214.

Entre los factores más frecuentes que explican estos accidentes aparecen la distracción al volante, la invasión de carril y la velocidad inadecuada, según los reportes oficiales.

Incidentes de las últimas horas

En la zona de la calle a Monserrat y 47 avenida sur, cerca de la gasolinera Texaco y la colonia Luz, en San Salvador, se registró un accidente de tránsito donde un motociclista fue impactado por un vehículo particular que intentaba ingresar a la colonia.

Comandos de Salvamento acudió al lugar para brindar auxilio al motociclista, quien resultó lesionado en el percance.

(Foto: Comandos de Salvamento)

En otro hecho, ocurrido en la carretera a Huizúcar, el conductor de una motocicleta perdió el control en una curva y sufrió lesiones. Comandos de Salvamento proporcionó atención prehospitalaria y realizó el traslado del herido hacia un hospital.

En este último accidente, una persona adicional recibió asistencia en el sitio, según informaron los equipos de emergencia.

Recomendaciones

Para reducir el riesgo de accidentes viales y evitar sanciones, las autoridades insisten en la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad en los vehículos.

Respetar los límites de velocidad es clave para disminuir la probabilidad de incidentes graves.

Evitar cualquier tipo de distracción al volante, en especial el uso del teléfono móvil, contribuye a mantener la atención en la carretera.

No conducir bajo los efectos del alcohol es fundamental para proteger la vida propia y la de los demás.

Las autoridades recomiendan el uso del cinturón de seguridad, respeto a los límites de velocidad y evitar distracciones para reducir sanciones y accidentes viales. (Imagen ilustrativa)

El mantenimiento regular de automóviles y motocicletas garantiza un funcionamiento adecuado y reduce el riesgo de fallos mecánicos en circulación.

En el caso de los motociclistas, el uso de casco certificado y chaleco reflectante es esencial para aumentar la protección y la visibilidad, especialmente en condiciones de poca luz.

La aplicación constante de estas recomendaciones puede marcar la diferencia y contribuir a calles más seguras para todos.