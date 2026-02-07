El Salvador

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

La cantante colombiana abre su serie de conciertos en la capital salvadoreña, donde su equipo contará con un comedor exclusivo que celebra el platillo nacional y fusiona la música internacional con la identidad local.

La artista colombiana llega a
La artista colombiana llega a El Salvador como parte de su giera "Las Mujeres ya no Lloran World Tour". / (REUTERS/Agustin Marcarian)

La llegada de Shakira a El Salvador marca un capítulo destacado en la convergencia entre la música internacional y las tradiciones locales. La artista colombiana ofrecerá cinco conciertos en el Estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador, donde su equipo y ella tendrán acceso exclusivo a un espacio gastronómico creado especialmente para la ocasión: Pupusería La Loba. Esta iniciativa responde a una solicitud directa del staff de la cantante y busca acercar la cultura del país a través de su platillo más emblemático.

Gloria Villacorta, representante de la productora Two Shows, explicó a Diario El Salvador, que la operación de Pupusería La Loba comienza este sábado 7 de febrero, coincidiendo con la apertura de la serie de espectáculos que se extenderán los días 8, 12, 14 y 15 de febrero. Villacorta subrayó el objetivo de otorgar autenticidad local a la gira y remarcó: “No hay nada más auténtico que involucrar algo tan nuestro como la pupusa”. El comedor servirá pupusas a diario al equipo de Shakira durante ensayos y presentaciones, integrando la cocina tradicional en la experiencia artística.

La productora confirmó a Diario El Salvador que la Pupusería La Loba funcionará como comedor exclusivo para la cantante y su staff durante toda la residencia. De este modo, la propuesta refuerza la conexión entre la tradición salvadoreña y un evento de alcance global, mientras la serie de conciertos atrae a público y trabajadores de diversos países.

La presentación de la artista
La presentación de la artista en El Salvador ha movilizado diferentes áreas y ha dinamizado el comercio local./ (REUTERS/Agustin Marcarian)

La residencia de Shakira ha movilizado sectores como el turismo, la hotelería y el comercio local, que reportan un aumento de visitantes nacionales e internacionales. Cerca del 12% del público esperado proviene del extranjero, generando impacto positivo en la ocupación hotelera y los servicios turísticos. Las autoridades han implementado dispositivos de seguridad y movilidad para facilitar el acceso al estadio y proteger a los asistentes.

El impacto de la serie de conciertos va más allá del espectáculo musical. Para la productora Two Shows, la colaboración con Shakira fortalece la imagen de El Salvador como sede de eventos internacionales y exhibe la capacidad del país para albergar producciones de gran escala. La experiencia de Pupusería La Loba se suma a otras acciones para proyectar la cultura nacional y ofrecer recuerdos únicos a quienes participan en el evento.

La presencia de Shakira y la apuesta por resaltar la pupusa como símbolo nacional posicionan a El Salvador ante los ojos del mundo y abren nuevas posibilidades para futuros espectáculos internacionales.

¿Qué son las pupusas y qué representan para los salvadoreños?

Las pupusas constituyen el platillo nacional de El Salvador y se elaboran a base de masa de maíz o arroz, rellenas tradicionalmente con queso, frijoles, chicharrón o combinaciones de estos ingredientes. Se cocinan en comales y se acompañan con curtido (ensalada de repollo fermentada) y salsa de tomate. Su origen se remonta a tiempos precolombinos y, con el paso de los años, las pupusas han consolidado su papel como símbolo de identidad, celebración y orgullo para los salvadoreños.

Es el platillo más representativo
Es el platillo más representativo e icónico de la cocina salvadoreña, que no puede faltar en la mayoría de hogares del país. / (Ministerio de Turismo)

Consumidas en hogares, mercados y pupuserías de barrio, las pupusas representan un punto de encuentro social y cultural. La preparación y consumo de este platillo trascienden lo gastronómico, ya que refuerzan lazos familiares y comunitarios. La inclusión de una pupusería exclusiva para Shakira y su equipo en el marco de una gira internacional subraya el valor simbólico de este alimento, que trasciende fronteras como emblema de hospitalidad y autenticidad.

