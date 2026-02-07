El Salvador

Shakira arrasa El Salvador: fans invaden el aeropuerto y las fronteras para verla en vivo

El furor por la residencia de la artista colombiana ha puesto a prueba el sistema migratorio, con refuerzo especial de agentes y nuevas medidas para agilizar la llegada de casi diez mil turistas extranjeros a los shows

Guardar
Se proyecta que el 12%
Se proyecta que el 12% del público de los conciertos estará conformado por extranjeros, equivalente a aproximadamente 9.800 visitantes internacionales. (Imagen destacada)

El arribo masivo de turistas y fanáticos al Aeropuerto Internacional de El Salvador responde al furor provocado por los cinco conciertos de Shakira que se celebrarán en el país. Esta afluencia sin precedentes ha impulsado un operativo migratorio reforzado y ha llevado a una ocupación hotelera total, acompañado de una agitación permanente en los servicios turísticos locales.

En la frontera terrestre de El Amatillo, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), Carlos Cordero, detalló a los medios, durante una visita de supervisión, los preparativos específicos para sostener el alto flujo migratorio esperado. Señaló: “El presidente nos pidió mejorar el control del flujo migratorio. Hemos venido para ver el estado de la delegación y estamos configurando nuevos equipos. Vamos a tener disponibles 36 cabinas de atención para que el trámite sea más rápido”. También destacó que los viajeros que se desplacen a El Salvador solo deberán completar el registro de salida en San Salvador al regresar, ya que la información migratoria se compartirá con las autoridades salvadoreñas, evitando trámites duplicados en el paso de retorno.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador registra un incremento histórico de llegadas por los conciertos de Shakira en febrero de 2026. (Sivar Media)

La frontera de El Poy, situada en el municipio de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, para monitorear el flujo de personas que se dirigen al concierto en San Salvador.

Durante una cobertura de un canal hondureño, se observó un ambiente cotidiano y sin aglomeraciones inusuales. Según testimonios recabados en el lugar, la mayoría de los asistentes al evento provienen de los departamentos de Copán y Ocotepeque. La cercanía de la frontera con la capital salvadoreña facilita que muchos viajeros efectúen el recorrido y su regreso en el mismo día, lo que explica la normalidad en la zona fronteriza.

El último informe de la Dirección General de Migración y Extranjería indica que se desplegarán más de 300 agentes migratorios en el aeropuerto, 400 en las fronteras terrestres y 100 en los puntos marítimos, para agilizar el cruce de visitantes, minimizar congestiones y garantizar atención oportuna. Se proyecta que aproximadamente el 12% del público asistente estará conformado por extranjeros, es decir, cerca de 9.800 turistas internacionales sobre una concurrencia estimada de 82.000 personas para los primeros conciertos.

Más de 300 agentes migratorios refuerzan el aeropuerto y 400 las fronteras terrestres para facilitar el flujo de turistas internacionales. (PNC)

El impacto logístico se extiende a los servicios de transporte, pues las empresas de transporte incrementaron sus frecuencias desde Guatemala y Honduras para responder a la demanda de viajeros que buscan llegar a la capital salvadoreña. Al mismo tiempo, en pasos clave como Las Chinamas y la frontera La Hachadura las autoridades constatan la llegada ordenada pero constante de visitantes, mayormente centroamericanos. La Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X, informa que el flujo vehicular por la frontera Las Chinamas está en aumento.

Ante el crecimiento del flujo internacional, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de San Salvador activaron operativos especiales de seguridad, limpieza y movilidad urbana. Se solicita a quienes participen en los eventos contar con la documentación correspondiente: DUI válido para los países del convenio CA-4 o pasaporte vigente para el resto de los visitantes.

Temas Relacionados

ShakiraEl SalvadorDirección General de MigraciónMinisterio de TurismoTurismo InternacionalOperativos Migratorios

Últimas Noticias

Asfura llega a Mar-a-Lago con agenda centrada en aranceles, inversión y migración

La anticipación en torno al encuentro bilateral entre Nasry “Tito” Asfura y Donald Trump refleja la expectativa de los sectores político, empresarial y diplomático hondureños ante la posibilidad de lograr avances concretos en los temas de aranceles, inversión y migración.

Asfura llega a Mar-a-Lago con

Autoridades de Estados Unidos amplían la búsqueda de familia guatemalteca desaparecida en Alabama

La desaparición de Aurelia Choc Cac y sus hijos mantiene en vilo a la comunidad mientras las agencias federales coordinan labores de rastreo apoyadas por vecinos, en medio de un contexto de vulnerabilidad para personas inmigrantes

Autoridades de Estados Unidos amplían

Asesinan a balazos a reconocido abogado en Honduras y crece la alarma por la violencia contra profesionales del derecho

A la conmoción ciudadana se suma una demanda de justicia por parte de su familia y llamados de protección urgente para representantes del sector legal vinculados a disputas territoriales, según testimonios de seres cercanos

Asesinan a balazos a reconocido

El Salvador y la India fortalecen vínculos con acuerdos en educación y desarrollo

Las autoridades de ambas naciones formalizan una alianza estratégica orientada a promover programas de formación académica, iniciativas de infraestructura y oportunidades de capacitación profesional para ciudadanos salvadoreños en el marco de una cooperación bilateral ampliada

El Salvador y la India

Presidenta electa de Costa Rica adoptará el modelo de seguridad de Bukele para enfrentar el narcotráfico

Laura Fernández buscará implementar nuevas medidas en materia de seguridad, inspiradas en el modelo que permitió reducir la violencia dentro del territorio salvadoreño

Presidenta electa de Costa Rica

TECNO

¿Tu celular suena cuando lo

¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

Por qué debemos activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Nubank, el banco digital más valioso de América Latina, comienza su expansión hacia Estados Unidos

Así es el nuevo megadron que puede transportar hasta 400 kilogramos

¿Quién navega realmente por la web? Los bots de IA ya representan una de cada 50 visitas en internet

ENTRETENIMIENTO

Christie’s rematará piezas emblemáticas de

Christie’s rematará piezas emblemáticas de The Beatles, Kurt Cobain y Jack Kerouac de la colección Jim Irsay

El éxito global de Bad Bunny bajo la lupa de un científico de Harvard: cómo la identidad y la innovación redefinen la música urbana

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne

“Si sigo siendo Spider-Man después de cumplir los 30, habré hecho algo mal”, afirmó Tom Holland sobre su futuro en Marvel

La serie Wonder Man revela el lado humano tras los superpoderes

MUNDO

Estados Unidos eliminó los aranceles

Estados Unidos eliminó los aranceles adicionales del 25% a productos de India

Donald Trump aseguró que EEUU tuvo “buenas conversaciones” con Irán y confirmó una segunda reunión entre las delegaciones

Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar un nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

Soldados y civiles ucranianos regresan tras años de cautiverio ruso mientras el conflicto y los ataques continúan sin tregua

ISIS reivindicó el atentado terrorista en una mezquita en Pakistán que dejó 31 muertos más de 160 heridos