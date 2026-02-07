Shakira arrasa El Salvador: fans invaden el aeropuerto y las fronteras para verla en vivo

Se proyecta que el 12% del público de los conciertos estará conformado por extranjeros, equivalente a aproximadamente 9.800 visitantes internacionales. (Imagen destacada)

El arribo masivo de turistas y fanáticos al Aeropuerto Internacional de El Salvador responde al furor provocado por los cinco conciertos de Shakira que se celebrarán en el país. Esta afluencia sin precedentes ha impulsado un operativo migratorio reforzado y ha llevado a una ocupación hotelera total, acompañado de una agitación permanente en los servicios turísticos locales.

En la frontera terrestre de El Amatillo, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), Carlos Cordero, detalló a los medios, durante una visita de supervisión, los preparativos específicos para sostener el alto flujo migratorio esperado. Señaló: “El presidente nos pidió mejorar el control del flujo migratorio. Hemos venido para ver el estado de la delegación y estamos configurando nuevos equipos. Vamos a tener disponibles 36 cabinas de atención para que el trámite sea más rápido”. También destacó que los viajeros que se desplacen a El Salvador solo deberán completar el registro de salida en San Salvador al regresar, ya que la información migratoria se compartirá con las autoridades salvadoreñas, evitando trámites duplicados en el paso de retorno.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador registra un incremento histórico de llegadas por los conciertos de Shakira en febrero de 2026. (Sivar Media)

La frontera de El Poy, situada en el municipio de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, para monitorear el flujo de personas que se dirigen al concierto en San Salvador.

Durante una cobertura de un canal hondureño, se observó un ambiente cotidiano y sin aglomeraciones inusuales. Según testimonios recabados en el lugar, la mayoría de los asistentes al evento provienen de los departamentos de Copán y Ocotepeque. La cercanía de la frontera con la capital salvadoreña facilita que muchos viajeros efectúen el recorrido y su regreso en el mismo día, lo que explica la normalidad en la zona fronteriza.

El último informe de la Dirección General de Migración y Extranjería indica que se desplegarán más de 300 agentes migratorios en el aeropuerto, 400 en las fronteras terrestres y 100 en los puntos marítimos, para agilizar el cruce de visitantes, minimizar congestiones y garantizar atención oportuna. Se proyecta que aproximadamente el 12% del público asistente estará conformado por extranjeros, es decir, cerca de 9.800 turistas internacionales sobre una concurrencia estimada de 82.000 personas para los primeros conciertos.

Más de 300 agentes migratorios refuerzan el aeropuerto y 400 las fronteras terrestres para facilitar el flujo de turistas internacionales. (PNC)

El impacto logístico se extiende a los servicios de transporte, pues las empresas de transporte incrementaron sus frecuencias desde Guatemala y Honduras para responder a la demanda de viajeros que buscan llegar a la capital salvadoreña. Al mismo tiempo, en pasos clave como Las Chinamas y la frontera La Hachadura las autoridades constatan la llegada ordenada pero constante de visitantes, mayormente centroamericanos. La Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X, informa que el flujo vehicular por la frontera Las Chinamas está en aumento.

Ante el crecimiento del flujo internacional, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de San Salvador activaron operativos especiales de seguridad, limpieza y movilidad urbana. Se solicita a quienes participen en los eventos contar con la documentación correspondiente: DUI válido para los países del convenio CA-4 o pasaporte vigente para el resto de los visitantes.