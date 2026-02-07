El Salvador

Autoridades salvadoreñas incautan droga valorada en más de USD 70 millones en lo que va de 2026

Las autoridades salvadoreñas intensifican los operativos marítimos y terrestres, logrando decomisos millonarios y detenciones clave en rutas estratégicas para el tráfico internacional de drogas durante los primeros meses del año

Guardar
El Salvador intensifica operativos antidrogas
El Salvador intensifica operativos antidrogas capturando a decenas de sospechosos y decomisando cocaína, marihuana y metanfetaminas en varias regiones del país. (cortesía Policía Nacional Civil)

Durante el primer mes y la primera semana de febrero de 2026, El Salvador ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico, con una serie de operativos que han permitido la captura de múltiples sospechosos y la incautación de diversas cantidades de drogas, dinero y vehículos en diferentes regiones del país.

Según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la División Antinarcóticos, las acciones se desplegaron en municipios como Mejicanos, Ilopango, Santa Tecla, Tonacatepeque, Candelaria de la Frontera, Berlín, Chalchuapa, Sonsonate, San Miguel y en la zona costera de La Libertad.

De acuerdo con la información otorgada por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, uno de los decomisos más relevantes se produjo al sur de playa Toluca, en el departamento de La Libertad, donde las unidades especializadas de la PNC interceptaron una embarcación que transportaba 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a los 10 millones de dólares.

En este operativo fueron capturados Handy Yocimar Medina Gómez, salvadoreño, y Carlos Roberto Quezada Orellana, de nacionalidad guatemalteco-mexicana. Las autoridades atribuyen estos resultados a la vigilancia permanente en la zona costera, que ha sido reforzada ante el aumento de intentos de tráfico marítimo.

La Policía Nacional Civil y la División Antinarcóticos incautan 398 kilogramos de cocaína valorados en más de 10 millones de dólares cerca de playa Toluca, La Libertad. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de 2026, se han incautado 2,815 kilogramos de cocaína, valorados en más de 70 millones de dólares. Buena parte de estas incautaciones se concentra en operativos marítimos, donde la colaboración con la Fuerza Armada y el uso de tecnología de rastreo han permitido detectar embarcaciones antes de que alcancen territorio nacional. la PNC subraya que las autoridades mantienen el despliegue de unidades especiales en rutas identificadas como puntos críticos para el paso de estupefacientes.

Otras incautaciones

Durante los mismos días, la PNC reportó la detención de dos ciudadanos guatemaltecos, Keny Josué Contreras López y Williams Rodiccson Rolando Barrera Yoccute, quienes intentaron ingresar al país con dos porciones grandes de cocaína valoradas en 50,228 dólares.

El procedimiento, realizado en el kilómetro 95 de la carretera de Frontera San Cristóbal a Santa Ana, contó con el apoyo del equipo canino K9 Mirko, que permitió localizar una caleta oculta dentro del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

En zonas urbanas y rurales, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo patrullajes y allanamientos que derivaron en la captura de más de una docena de personas relacionadas con delitos de tráfico, posesión y tenencia de drogas.

En el municipio de Mejicanos, José Rafael Cruz Mejía y Steven Eduardo Viches Alemán fueron detenidos con porciones de marihuana, cocaína y metanfetamina, además de tres celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.

Operativos permiten detectar caletas ocultas
Operativos permiten detectar caletas ocultas con ayuda de equipo canino, frustrando intentos de ingreso de cocaína al país. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

En Santa Tecla, Carlos Enrique Solís y Miguel Alfredo Casanga Girón resultaron aprehendidos por portar marihuana y dinero, mientras que en Ilopango, Jorge Eduardo Guzmán Bonilla fue localizado con varias porciones de marihuana, una calculadora, una báscula digital, un celular y dinero en efectivo.

Los operativos en áreas residenciales continúan, como el realizado en la urbanización Cumbres de San Bartolo, Tonacatepeque, donde Jorge Alexander González Coreas fue remitido por posesión de marihuana y cocaína, además de portar 300 dólares en efectivo y un celular.

Acciones similares se ejecutaron en Chalchuapa, donde Alberto Fernando Escalante Salazar transportaba varios paquetes de marihuana valorados en 2,347.45 dólares, y en la colonia Tazumal, donde Ana Elizabeth Rodríguez Ardón fue intervenida con cuatro porciones de marihuana y un celular.

La ofensiva también alcanzó a estructuras criminales. En Sonsonate Centro, la División Antinarcóticos y equipos de las Fuerzas Especiales capturaron a Alfredo Oswaldo Reyes López, alias Puchi, perfilado como miembro de la MS13, y a Deysi Carolina García Ortiz, con 13 porciones de cocaína, cuatro de marihuana y tres de metanfetamina, además de celulares, un vehículo, dinero y una balanza electrónica. Reyes López enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Extranjeros enfrentan la justicia por delitos de tráfico, posesión y tenencia

La justicia salvadoreña también ha dictado condenas en procesos relevantes. Ocho extranjeros recibieron sentencias de entre 14 y 17 años de prisión por delitos de tráfico, posesión y tenencia de drogas, en un caso donde los estupefacientes alcanzaron un valor de 38,9 millones de dólares.

De acuerdo con EFE, estos fallos forman parte de una estrategia judicial que busca sancionar tanto a los operadores locales como a quienes usan la región como corredor internacional.

Refuerzo interinstitucional con patrullajes, allanamientos
Refuerzo interinstitucional con patrullajes, allanamientos y uso de tecnología contribuye a reducir el uso de El Salvador como corredor del narcotráfico internacional. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El contexto regional explica parte de la presión sobre El Salvador. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 la droga incautada en territorio nacional superó las 25 toneladas, con un valor estimado de 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 se decomisaron más de 17,2 toneladas, valoradas en 422,7 millones de dólares.

La mayoría de estos cargamentos corresponde a cocaína interceptada en el Pacífico, aunque las incautaciones de marihuana, crack y metanfetaminas también han aumentado.

En respuesta a la evolución de las rutas del narcotráfico, el gobierno ha reforzado la coordinación entre la PNC, la División Antinarcóticos y la Fuerza Armada, priorizando el patrullaje en puntos estratégicos, allanamientos preventivos y el uso de tecnología para la detección de caletas y embarcaciones.

EFE señala que, según las autoridades, estas acciones han permitido reducir el uso del territorio salvadoreño como corredor para el tráfico internacional y fortalecer la persecución penal de los responsables.

Los resultados recientes reflejan un esfuerzo sostenido para enfrentar las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y limitar el impacto de estas actividades en comunidades locales y rutas internacionales.

Las operaciones continúan en todo el país, con un enfoque en la vigilancia permanente y la cooperación interinstitucional, en línea con los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en materia de seguridad y justicia

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilEl SalvadorDivisión AntinarcóticosFuerza ArmadaNarcotráficoIncautación de Drogas

Últimas Noticias

Asfura llega a Mar-a-Lago con agenda centrada en aranceles, inversión y migración

La anticipación en torno al encuentro bilateral entre Nasry “Tito” Asfura y Donald Trump refleja la expectativa de los sectores político, empresarial y diplomático hondureños ante la posibilidad de lograr avances concretos en los temas de aranceles, inversión y migración.

Asfura llega a Mar-a-Lago con

Autoridades de Estados Unidos amplían la búsqueda de familia guatemalteca desaparecida en Alabama

La desaparición de Aurelia Choc Cac y sus hijos mantiene en vilo a la comunidad mientras las agencias federales coordinan labores de rastreo apoyadas por vecinos, en medio de un contexto de vulnerabilidad para personas inmigrantes

Autoridades de Estados Unidos amplían

Asesinan a balazos a reconocido abogado en Honduras y crece la alarma por la violencia contra profesionales del derecho

A la conmoción ciudadana se suma una demanda de justicia por parte de su familia y llamados de protección urgente para representantes del sector legal vinculados a disputas territoriales, según testimonios de seres cercanos

Asesinan a balazos a reconocido

El Salvador y la India fortalecen vínculos con acuerdos en educación y desarrollo

Las autoridades de ambas naciones formalizan una alianza estratégica orientada a promover programas de formación académica, iniciativas de infraestructura y oportunidades de capacitación profesional para ciudadanos salvadoreños en el marco de una cooperación bilateral ampliada

El Salvador y la India

Presidenta electa de Costa Rica adoptará el modelo de seguridad de Bukele para enfrentar el narcotráfico

Laura Fernández buscará implementar nuevas medidas en materia de seguridad, inspiradas en el modelo que permitió reducir la violencia dentro del territorio salvadoreño

Presidenta electa de Costa Rica

TECNO

¿Tu celular suena cuando lo

¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

Por qué debemos activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Nubank, el banco digital más valioso de América Latina, comienza su expansión hacia Estados Unidos

Así es el nuevo megadron que puede transportar hasta 400 kilogramos

¿Quién navega realmente por la web? Los bots de IA ya representan una de cada 50 visitas en internet

ENTRETENIMIENTO

Christie’s rematará piezas emblemáticas de

Christie’s rematará piezas emblemáticas de The Beatles, Kurt Cobain y Jack Kerouac de la colección Jim Irsay

El éxito global de Bad Bunny bajo la lupa de un científico de Harvard: cómo la identidad y la innovación redefinen la música urbana

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne

“Si sigo siendo Spider-Man después de cumplir los 30, habré hecho algo mal”, afirmó Tom Holland sobre su futuro en Marvel

La serie Wonder Man revela el lado humano tras los superpoderes

MUNDO

Estados Unidos eliminó los aranceles

Estados Unidos eliminó los aranceles adicionales del 25% a productos de India

Donald Trump aseguró que EEUU tuvo “buenas conversaciones” con Irán y confirmó una segunda reunión entre las delegaciones

Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar un nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

Soldados y civiles ucranianos regresan tras años de cautiverio ruso mientras el conflicto y los ataques continúan sin tregua

ISIS reivindicó el atentado terrorista en una mezquita en Pakistán que dejó 31 muertos más de 160 heridos