Autoridades salvadoreñas incautan droga valorada en más de USD 70 millones en lo que va de 2026

El Salvador intensifica operativos antidrogas capturando a decenas de sospechosos y decomisando cocaína, marihuana y metanfetaminas en varias regiones del país. (cortesía Policía Nacional Civil)

Durante el primer mes y la primera semana de febrero de 2026, El Salvador ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico, con una serie de operativos que han permitido la captura de múltiples sospechosos y la incautación de diversas cantidades de drogas, dinero y vehículos en diferentes regiones del país.

Según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la División Antinarcóticos, las acciones se desplegaron en municipios como Mejicanos, Ilopango, Santa Tecla, Tonacatepeque, Candelaria de la Frontera, Berlín, Chalchuapa, Sonsonate, San Miguel y en la zona costera de La Libertad.

De acuerdo con la información otorgada por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, uno de los decomisos más relevantes se produjo al sur de playa Toluca, en el departamento de La Libertad, donde las unidades especializadas de la PNC interceptaron una embarcación que transportaba 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a los 10 millones de dólares.

En este operativo fueron capturados Handy Yocimar Medina Gómez, salvadoreño, y Carlos Roberto Quezada Orellana, de nacionalidad guatemalteco-mexicana. Las autoridades atribuyen estos resultados a la vigilancia permanente en la zona costera, que ha sido reforzada ante el aumento de intentos de tráfico marítimo.

La Policía Nacional Civil y la División Antinarcóticos incautan 398 kilogramos de cocaína valorados en más de 10 millones de dólares cerca de playa Toluca, La Libertad. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de 2026, se han incautado 2,815 kilogramos de cocaína, valorados en más de 70 millones de dólares. Buena parte de estas incautaciones se concentra en operativos marítimos, donde la colaboración con la Fuerza Armada y el uso de tecnología de rastreo han permitido detectar embarcaciones antes de que alcancen territorio nacional. la PNC subraya que las autoridades mantienen el despliegue de unidades especiales en rutas identificadas como puntos críticos para el paso de estupefacientes.

Otras incautaciones

Durante los mismos días, la PNC reportó la detención de dos ciudadanos guatemaltecos, Keny Josué Contreras López y Williams Rodiccson Rolando Barrera Yoccute, quienes intentaron ingresar al país con dos porciones grandes de cocaína valoradas en 50,228 dólares.

El procedimiento, realizado en el kilómetro 95 de la carretera de Frontera San Cristóbal a Santa Ana, contó con el apoyo del equipo canino K9 Mirko, que permitió localizar una caleta oculta dentro del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

En zonas urbanas y rurales, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo patrullajes y allanamientos que derivaron en la captura de más de una docena de personas relacionadas con delitos de tráfico, posesión y tenencia de drogas.

En el municipio de Mejicanos, José Rafael Cruz Mejía y Steven Eduardo Viches Alemán fueron detenidos con porciones de marihuana, cocaína y metanfetamina, además de tres celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.

Operativos permiten detectar caletas ocultas con ayuda de equipo canino, frustrando intentos de ingreso de cocaína al país. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

En Santa Tecla, Carlos Enrique Solís y Miguel Alfredo Casanga Girón resultaron aprehendidos por portar marihuana y dinero, mientras que en Ilopango, Jorge Eduardo Guzmán Bonilla fue localizado con varias porciones de marihuana, una calculadora, una báscula digital, un celular y dinero en efectivo.

Los operativos en áreas residenciales continúan, como el realizado en la urbanización Cumbres de San Bartolo, Tonacatepeque, donde Jorge Alexander González Coreas fue remitido por posesión de marihuana y cocaína, además de portar 300 dólares en efectivo y un celular.

Acciones similares se ejecutaron en Chalchuapa, donde Alberto Fernando Escalante Salazar transportaba varios paquetes de marihuana valorados en 2,347.45 dólares, y en la colonia Tazumal, donde Ana Elizabeth Rodríguez Ardón fue intervenida con cuatro porciones de marihuana y un celular.

La ofensiva también alcanzó a estructuras criminales. En Sonsonate Centro, la División Antinarcóticos y equipos de las Fuerzas Especiales capturaron a Alfredo Oswaldo Reyes López, alias Puchi, perfilado como miembro de la MS13, y a Deysi Carolina García Ortiz, con 13 porciones de cocaína, cuatro de marihuana y tres de metanfetamina, además de celulares, un vehículo, dinero y una balanza electrónica. Reyes López enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Extranjeros enfrentan la justicia por delitos de tráfico, posesión y tenencia

La justicia salvadoreña también ha dictado condenas en procesos relevantes. Ocho extranjeros recibieron sentencias de entre 14 y 17 años de prisión por delitos de tráfico, posesión y tenencia de drogas, en un caso donde los estupefacientes alcanzaron un valor de 38,9 millones de dólares.

De acuerdo con EFE, estos fallos forman parte de una estrategia judicial que busca sancionar tanto a los operadores locales como a quienes usan la región como corredor internacional.

Refuerzo interinstitucional con patrullajes, allanamientos y uso de tecnología contribuye a reducir el uso de El Salvador como corredor del narcotráfico internacional. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El contexto regional explica parte de la presión sobre El Salvador. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 la droga incautada en territorio nacional superó las 25 toneladas, con un valor estimado de 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 se decomisaron más de 17,2 toneladas, valoradas en 422,7 millones de dólares.

La mayoría de estos cargamentos corresponde a cocaína interceptada en el Pacífico, aunque las incautaciones de marihuana, crack y metanfetaminas también han aumentado.

En respuesta a la evolución de las rutas del narcotráfico, el gobierno ha reforzado la coordinación entre la PNC, la División Antinarcóticos y la Fuerza Armada, priorizando el patrullaje en puntos estratégicos, allanamientos preventivos y el uso de tecnología para la detección de caletas y embarcaciones.

EFE señala que, según las autoridades, estas acciones han permitido reducir el uso del territorio salvadoreño como corredor para el tráfico internacional y fortalecer la persecución penal de los responsables.

Los resultados recientes reflejan un esfuerzo sostenido para enfrentar las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y limitar el impacto de estas actividades en comunidades locales y rutas internacionales.

Las operaciones continúan en todo el país, con un enfoque en la vigilancia permanente y la cooperación interinstitucional, en línea con los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en materia de seguridad y justicia