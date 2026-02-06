El Salvador

Migrantes retornados y jóvenes en El Salvador tendrán más oportunidades de empleo

El Ministerio de Trabajo y Swisscontact impulsan la iniciativa que permitirá a estas personas acceder a servicios especializados y acompañamiento individualizado, además de fortalecer el vínculo entre empresas y postulantes en situación de exclusión social y económica

La cooperación permitirá que personas vulnerables accedan a servicios especializados y acompañamiento individualizado, además de fortalecer el vínculo entre empresas y postulantes en situación de exclusión social y económica

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de El Salvador firmó este jueves un convenio de cooperación con el Proyecto PERSPECTIVAS pensado para multiplicar las oportunidades laborales de personas migrantes retornadas y jóvenes expuestos a riesgos migratorios. Esta alianza tiene como finalidad enfrentar las raíces económicas de la migración irregular y ofrecer alternativas concretas de inclusión social y laboral, informó el MTPS en su comunicado oficial.

El documento, que fue firmado por el Ministro Rolando y el director de País de Swisscontact, Colin Banning, establece que 600 personas —principalmente retornados, jóvenes vulnerables y otros grupos en situación de riesgo— accederán a servicios especializados para fortalecer su perfil de empleabilidad.

El acuerdo contempla la implementación de una nueva metodología de coaching laboral, que acompañará, de manera individualizada, a los beneficiarios en el proceso de integración al mercado de trabajo, facilitando especialmente la reinserción social y económica de los migrantes retornados.

Representantes del Ministerio y Proyecto PERSPECTIVAS firman un convenio de cooperación para fortalecer el Servicio Público de Empleo y ampliar las oportunidades de inserción laboral para poblaciones vulnerables (Foto: Ministerio de Trabajo de El Salvador)

El servicio basado en coaching permitirá, según el MTPS, articular de manera más eficiente los esfuerzos con el sector empresarial y favorecer una contratación inclusiva y sostenible. El Ministerio, en su papel de garante de los derechos laborales, facilitará una coordinación interinstitucional, así como el diálogo social y los compromisos técnicos con empresas, para impulsar oportunidades de empleo equitativas y robustecer la intermediación entre oferentes y demandantes de trabajo.

En paralelo, el convenio prevé el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo del MTPS a través de nuevas herramientas, equipamiento, estudios técnicos y la capacitación específica de su personal. Esta actualización institucional busca adecuar la respuesta pública a las nuevas demandas del mercado laboral y a las necesidades de las comunidades más expuestas a la exclusión.

El Proyecto PERSPECTIVAS, financiado por la Cooperación Alemana mediante el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica Swisscontact. Esta iniciativa está enmarcada en la colaboración entre la República Federal de Alemania y la región SICA.

Al respecto, el MTPS subrayó que la prioridad es promover “el empleo digno como vía para la estabilidad, la dignidad y el arraigo”, apostando por el fortalecimiento institucional y la articulación público-privada como elementos para impulsar soluciones sostenibles en los territorios más vulnerables del país.

Un migrante salvadoreño que fue deportado de Estados Unidos es abrazado por su padre en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en San Salvador, El Salvador, el 31 de enero de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El Salvador afrontó en 2025 un incremento en el número de personas retornadas, con más de 16,000 ciudadanos deportados, una cifra superior a la de los cinco años previos y que representa un aumento del 7.1 %, es decir, un total de 1,065 personas más que en 2024. Este repunte, informado por la Dirección General de Migración, se produce tras varios años de reducción, aunque aún no iguala los picos históricos de deportaciones ocurridos durante la segunda mitad de la década pasada.

Durante el último trimestre de 2025, 5,889 salvadoreños regresaron bajo procedimientos de deportación, constituyendo un alza de 67 % sobre el mismo periodo del año previo. De acuerdo con los registros oficiales, Estados Unidos fue el principal país de origen, al ser responsable del 91 % de estos casos, seguido por México con 5 %, y otros países con un 4 %. El retorno se realizó mayoritariamente vía aérea: 5,864 personas llegaron por esta vía, en contraste con solo 32 mediante transporte terrestre.

