El Salvador

La selección femenina de El Salvador publica nómina para Eliminatoria y amistosos

El equipo nacional conforma su lista de 27 jugadoras para la próxima fecha FIFA, incluidos duelos clasificatorios y encuentros de preparación internacional, bajo la dirección de Eric Acuña, quien analiza los recientes resultados y retos inmediatos

La Selección Femenina de El
La Selección Femenina de El Salvador publica la convocatoria definitiva para la Eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027. (Federación Salvadoreña de Fútbol)

La Selección Mayor Femenina de El Salvador se prepara para nuevos desafíos en la Eliminatoria rumbo a Brasil 2027, con la publicación de la nómina definitiva para la próxima fecha FIFA.

Este anuncio, según la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), implica compromisos inmediatos en la competencia clasificatoria y una serie de amistosos internacionales que servirán de preparación para consolidar al equipo.

El entrenador Eric Acuña reconoció el valor del sólido triunfo 3-0 ante Honduras en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González en diciembre del 2025, pero advirtió que la falta de precisión ofensiva sigue siendo una tarea pendiente.

Me voy un poquito preocupado con la cantidad de goles que fallamos; es demasiado”, dijo Acuña según el comunicado de FESFUT. Este resultado dejó a El Salvador en el segundo puesto del Grupo F, por detrás de Trinidad y Tobago, que superó por 0-5 a Barbados y se adueñó del liderato gracias a la mayor diferencia de goles.

El Salvador ocupa el segundo
El Salvador ocupa el segundo puesto del Grupo F, por detrás de Trinidad y Tobago, debido a la diferencia de goles en la Eliminatoria Mundialista. (Federación Salvadoreña de Fútbol)

Tras la victoria, Acuña subrayó: “Los partidos se ganan con goles, y meter tres goles de diecinueve ocasiones es muy poco. La superioridad se vio, pero no se reflejó en el marcador”. Además, destacó el desempeño de la defensa salvadoreña: “Nos vamos sin goles en contra, que es lo que a mí me gusta. Tenemos una defensa muy sólida y Honduras ni siquiera tuvo un tiro directo”.

La Selección Femenina de El
La Selección Femenina de El Salvador se prepara para enfrentar a Barbados el 1 de marzo en el Estadio Nacional Las Delicias. (Federación Salvadoreña de Fútbol)

El grupo de 27 jugadoras citadas incluye a futbolistas que militan tanto en clubes nacionales como en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México.

Figuran nombres como Idalia Serrano (Volos 2004 – Grecia), Samantha Valadez y Juana Plata (El Salvador), Riley Meléndez (Ferro Carril Oeste – Argentina), Elyssa Hernandez (Seattle University – EUA), Elaily Represa (San Luis – México) y Brenda Cerén (Atlas – México), entre otras. La concentración del plantel está programada a partir del 18 de febrero.

Hemos realizado un esfuerzo interinstitucional que nos ha permitido coordinar dos partidos internacionales de categoría 1 durante la fecha FIFA, que se llevará a cabo del 8 al 16 de julio de 2024, declaró Diogo Gama, Director de Selecciones Nacionales.

El profesor Eric Acuña agradeció a la Federación por su continuo apoyo a las Selecciones Femeninas y expresó: “Este tipo de encuentros nos ayuda a seguir avanzando. Queremos ser prudentes, por lo que enfrentamos a selecciones siguiendo un orden piramidal adecuado”.

Últimos 5 partidos de la Selección femenina

En sus cinco partidos más recientes, El Salvador consiguió victorias ante Honduras (3-0), Nicaragua F (2-0) y Panamá (5-0), mientras sufrió derrotas frente a Costa Rica en dos ocasiones, por 1-0 en ambos encuentros. La serie histórica más reciente muestra tres triunfos y dos caídas, con un balance de 11 goles a favor y 2 en contra.

El siguiente duelo oficial será el domingo 1 de marzo en el Estadio Nacional Las Delicias, ante Barbados, dentro de la segunda fecha de las Eliminatorias Mundialistas. Posteriormente, la Selección Femenina de El Salvador se desplazará a Perú para disputar dos amistosos los días 4 y 7 de marzo, parte de la preparación para fortalecer el rendimiento y cohesión del equipo en el proceso clasificatorio.

