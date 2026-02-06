La Municipalidad de San Salvador anuncia controles para evitar cobros irregulares de parqueo durante los conciertos de Shakira

Shakira inaugurará, el sábado 07 de febrero, una residencia de cinco conciertos en El Salvador como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. (Cortesía: Shakira)

La llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros a San Salvador para asistir a los conciertos de Shakira ha impulsado a la alcaldía central a implementar una serie de medidas de orden y seguridad en torno al Estadio Jorge “El Mágico” González.

Con vistas a garantizar una experiencia fluida, la municipalidad ha delimitado zonas exclusivas para la venta ambulante y prohibirá el cobro ilegal por aparcamiento en las zonas aledañas, según declaró el alcalde Mario Durán.

Como parte de este dispositivo, la vigilancia y sanciones serán estrictas para quienes intenten cobrar por el estacionamiento en la vía pública. El alcalde señaló que “no se permitirán cobros ilegales por parqueo”, precisando que el control se ejerce en un perímetro de 1 km alrededor del estadio con la participación del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la Policía Nacional Civil y el Ejército.

Además, la videovigilancia será constante mediante el sistema Sívar Seguro. Conforme al Artículo 75 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, quienes exijan retribuciones por el resguardo de vehículos enfrentarán multas que van de $51 a $900, confirmó Durán al medio.

La alcaldía de San Salvador establece zonas exclusivas para venta ambulante durante los conciertos de Shakira en el estadio Jorge “El Mágico” González. (cortesía de Alcaldía de San Salvador)

El edil insistió en que prácticas como el cobro arbitrario por estacionamiento pertenecen “a tiempos del pasado” y advirtió que la alcaldía no escatimará recursos para remitir a las autoridades a quienes las realicen.

Los asistentes que detecten un intento de cobro ilegal podrán reportarlo directamente para recibir atención inmediata. Durán invitó a los conductores: “Si usted se da cuenta de que le quieren cobrar, deje el vehículo sin ningún problema. Nosotros vamos a accionar de manera inmediata.”

El perímetro regulado para el comercio abarca ubicaciones definidas sobre la 45ª, 47ª y 49ª avenida —entre la 4ª calle Poniente y la alameda Roosevelt— así como en la avenida Olímpica y de la 6ª a la 10ª calle Poniente (entre la 49ª y 55ª avenida Sur).

El alcalde enfatizó que las aceras que bordean el estadio permanecerán libres de vendedores. Según Durán, estos espacios designados favorecen el orden y la seguridad, permitiendo que aquellos que busquen adquirir recuerdos de los conciertos puedan hacerlo bajo control de la alcaldía.

Un total de 375 agentes del CAM supervisarán la zona para asegurar el cumplimiento de las disposiciones. Otra prioridad de la alcaldía es la limpieza urbana: un equipo de 90 colaboradores, en turnos de 24 horas, cubre 15 arterias principales con el respaldo de 100 basureros estratégicamente ubicados.

El alcalde Mario Durán implementa un perímetro de 1 km de control para evitar cobros ilegales de estacionamiento en los alrededores del estadio. (Cortesía de la Alcaldía de San Salvador)

El ciclo de presentaciones de Shakira comprende cinco fechas: los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero. Durante este periodo, la organización municipal pondrá el máximo énfasis en el “marco del orden y de las acciones de buena manera” para resguardar la experiencia de los asistentes y mantener la ciudad en condiciones óptimas.

Opciones de transporte

Se ha previsto la implementación de un circuito especial de buses coordinado por el VMT, además de las rutas regulares 40, 44, 101 B y 8A, que operan en la zona.

La representante de Two Shows, Gloria Villacorta, anunció en conferencia de prensa que la productora ofrecerá transporte gratuito para los asistentes, como parte de las medidas para disminuir el tránsito en los alrededores del estadio Jorge “El Mágico” González.

CAM, Policía Nacional Civil y Ejército vigilan y sancionan a quienes intenten cobrar parqueo ilegal durante los conciertos de Shakira. (Cortesía Asamblea Legislativa)

Los puntos de abordaje establecidos incluyen las canchas Chapupo, el estacionamiento del estadio Cuscatlán y el parque Bicentenario, donde el estacionamiento será gratuito. También se habilitarán puntos en Multiplaza, Metrocentro y Metrosur San Salvador, con tarifa única para quienes retiren sus vehículos entre las 10:00 p.m. y 2:00 a.m. Las autoridades recomiendan consultar los anuncios del VMT próximos a la fecha del evento para confirmar el circuito especial de transporte.