Las importaciones superan exportaciones y elevan déficit comercial de El Salvador

Imagen destacada

La balanza comercial de El Salvador finalizó 2025 con un déficit de $11,419.82 millones, lo que representa un incremento del 20.3 % respecto al año anterior, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

Durante ese periodo, el saldo negativo en el comercio exterior salvadoreño aumentó en $1,927.2 millones frente a 2024, cuando el déficit alcanzó $9,492.62 millones. Las importaciones totalizaron $17,848.32 millones en 2025, superando ampliamente a las exportaciones, que sumaron $6,428.52 millones el año pasado.

El Salvador mantiene a Guatemala y Honduras como sus principales socios en Centroamérica, aunque Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador de bienes y servicios salvadoreños, incluyendo textiles, productos agrícolas y plásticos.

La relación comercial con Estados Unidos adquirió relevancia especial, ya que este país aplicó un arancel del 10 % a las importaciones salvadoreñas a partir del 1 de agosto; sin embargo, al cierre de enero, los gobiernos de ambos países firmaron el primer “acuerdo de comercio reciproco en el Hemisferio Occidental”, lo que implicó la eliminación de aranceles y el objetivo de “fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras”, según la Administración de Donald Trump.

Para Alejandro, "el comercio exterior hoy está un poco más abierto de lo que venía siendo años atrás. Está mejor encaminado" (Foto: Shutterstock)

Según los datos oficiales del BCR, el sector de industrias manufactureras dominó la pauta importadora con un valor de 16,290.46 millones, desplazando ampliamente a otros rubros económicos. Dentro de este sector, el rubro “resto de productos” registró el mayor volumen, con $16,285.42 millones.

Eso implica que este sector lideró las importaciones al concentrar casi el 91% del total mensual. El resto de sectores, incluyendo comercio y energía, tuvo una participación considerablemente menor en el valor importado.

Poca compra de azúcar y café

De acuerdo con cifras del banco, el azúcar de caña y demás azúcares aportaron $4.94 millones, mientras que el café procesado sumó 0.10 millones.

El sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportó $855.15 millones, donde el café oro y otros cafés no procesados no registraron importaciones y el resto de productos agrícolas sumó la totalidad del monto.

Las cifras indican que las importaciones vinculadas a la explotación de minas y canteras representaron $164.16 millones, mientras que el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado alcanzó $23.44 millones.

El comercio al por mayor y menor, junto a la reparación de vehículos y motocicletas, sumó 59,96 millones.

Refiriéndose al rubro textil, Esteban comenta que "hoy estamos en un escenario distinto, con una industria abierta a competir con el mundo, y eso obliga a actualizarse rápidamente, profesionalizarse y entender cuáles son las tendencias globales (Foto: Shutterstock)

En el segmento de maquila, la industria manufacturera de maquila totalizó $455.18 millones, con la maquila de prendas de vestir de punto en $190.90 millones, productos textiles en $181.75 millones y otros productos en $82.53 millones.

De acuerdo con los datos del cierre de 2025, la estructura de las importaciones mantuvo su tendencia con mayor peso en las manufacturas y una baja incidencia relativa de los productos primarios y la maquila. Esta composición refleja la alta dependencia del aparato productivo nacional respecto a insumos y bienes manufacturados provenientes del exterior.

Las ventas salvadoreñas al exterior

Mientras que las exportaciones salvadoreñas entre enero y diciembre de 2025 representaron un incremento cercano al 1.9 % respecto al año previo, según datos oficiales.

Los datos indican que también la industria manufacturera generó $5,289.17 millones en envíos al extranjero durante el periodo analizado. Estados Unidos sigue como el mayor destino de los bienes y servicios de El Salvador, seguido por Guatemala y Honduras.