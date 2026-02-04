Las importaciones superan exportaciones y elevan déficit comercial de El Salvador

La balanza comercial de El Salvador finalizó 2025 con un déficit de $11,419.82 millones, lo que representa un incremento del 20.3 % respecto al año anterior, según información del Banco Central de Reserva (BCR).
Durante ese periodo, el saldo negativo en el comercio exterior salvadoreño aumentó en $1,927.2 millones frente a 2024, cuando el déficit alcanzó $9,492.62 millones. Las importaciones totalizaron $17,848.32 millones en 2025, superando ampliamente a las exportaciones, que sumaron $6,428.52 millones el año pasado.
El Salvador mantiene a Guatemala y Honduras como sus principales socios en Centroamérica, aunque Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador de bienes y servicios salvadoreños, incluyendo textiles, productos agrícolas y plásticos.
La relación comercial con Estados Unidos adquirió relevancia especial, ya que este país aplicó un arancel del 10 % a las importaciones salvadoreñas a partir del 1 de agosto; sin embargo, al cierre de enero, los gobiernos de ambos países firmaron el primer “acuerdo de comercio reciproco en el Hemisferio Occidental”, lo que implicó la eliminación de aranceles y el objetivo de “fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras”, según la Administración de Donald Trump.
Según los datos oficiales del BCR, el sector de industrias manufactureras dominó la pauta importadora con un valor de 16,290.46 millones, desplazando ampliamente a otros rubros económicos. Dentro de este sector, el rubro “resto de productos” registró el mayor volumen, con $16,285.42 millones.
Eso implica que este sector lideró las importaciones al concentrar casi el 91% del total mensual. El resto de sectores, incluyendo comercio y energía, tuvo una participación considerablemente menor en el valor importado.
Poca compra de azúcar y café
De acuerdo con cifras del banco, el azúcar de caña y demás azúcares aportaron $4.94 millones, mientras que el café procesado sumó 0.10 millones.
El sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportó $855.15 millones, donde el café oro y otros cafés no procesados no registraron importaciones y el resto de productos agrícolas sumó la totalidad del monto.
Las cifras indican que las importaciones vinculadas a la explotación de minas y canteras representaron $164.16 millones, mientras que el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado alcanzó $23.44 millones.
El comercio al por mayor y menor, junto a la reparación de vehículos y motocicletas, sumó 59,96 millones.
En el segmento de maquila, la industria manufacturera de maquila totalizó $455.18 millones, con la maquila de prendas de vestir de punto en $190.90 millones, productos textiles en $181.75 millones y otros productos en $82.53 millones.
De acuerdo con los datos del cierre de 2025, la estructura de las importaciones mantuvo su tendencia con mayor peso en las manufacturas y una baja incidencia relativa de los productos primarios y la maquila. Esta composición refleja la alta dependencia del aparato productivo nacional respecto a insumos y bienes manufacturados provenientes del exterior.
Las ventas salvadoreñas al exterior
Mientras que las exportaciones salvadoreñas entre enero y diciembre de 2025 representaron un incremento cercano al 1.9 % respecto al año previo, según datos oficiales.
Los datos indican que también la industria manufacturera generó $5,289.17 millones en envíos al extranjero durante el periodo analizado. Estados Unidos sigue como el mayor destino de los bienes y servicios de El Salvador, seguido por Guatemala y Honduras.