Gobierno y sector privado firman convenio para el desarrollo del Área Metropolitana de San Salvador

El acuerdo interinstitucional apuesta por la integración de capacidades del sector privado y la planificación pública en la gestión urbana del Área Metropolitana de San Salvador (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) establecieron un convenio de cooperación interinstitucional tras una firma celebrada en la capital salvadoreña, en la que ambas entidades definieron el impulso a un desarrollo sostenible y competitivo, conjugando capacidades del sector privado y la planificación pública.

El sello de este acuerdo se inscribe en el marco de una búsqueda sostenida entre actores públicos y privados de El Salvador por consolidar una agenda integral de desarrollo local.

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) concentra buena parte de la actividad económica y urbana del país, lo que exige soluciones conjuntas ante retos como la expansión urbana desordenada, la captación de inversiones y el fortalecimiento de oportunidades sociales.

En ese contexto, las alianzas estratégicas buscan superar la tradicional fragmentación institucional, impulsar la gobernanza colaborativa y potenciar la sostenibilidad urbana como base del crecimiento económico con inclusión social.

Alianza para impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible

El convenio compromete a Camarasal a promover programas de formación, asesoría empresarial, emprendimiento y empleabilidad, además de facilitar el acceso de empresas salvadoreñas a mercados nacionales e internacionales. OPAMSS, en tanto, aportará información técnica y normativa, estudios de planificación estratégica e impulsará iniciativas de desarrollo local orientadas a robustecer la competitividad metropolitana.

Otro apartado del acuerdo promueve la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el fomento de alianzas entre sector privado, academia y cooperación internacional; estos elementos se perfilan como centrales para el crecimiento económico y la cohesión social en el AMSS.

Se plantea, además, la creación de un Comité Enlace Interinstitucional a cargo del seguimiento, coordinación y propuesta de mejoras durante la implementación de los compromisos asumidos.

Para la evaluación de los proyectos derivados del convenio, las partes acordaron la integración de un comité responsable de coordinar acciones y verificar el avance de las iniciativas comprometidas.

Compromisos conjuntos y mecanismos de cooperación

Durante la firma, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, destacó que el convenio reafirma la convicción de que “el desarrollo del país se construye con alianzas sólidas y visión de largo plazo”.

Escobar también sostuvo que la articulación entre sector público y privado constituye un “motor para fortalecer la competitividad empresarial, atraer inversión y generar más oportunidades” tanto para el AMSS como para El Salvador en su conjunto.

La OPAMSS y Cámara de Comercio e Industria de El Salvador sellan un convenio para impulsar el desarrollo sostenible y competitivo del Área Metropolitana de San Salvador. (Cortesía: Luis Rodríguez)

Por su parte, Luis Eduardo Rodríguez, director ejecutivo de OPAMSS, subrayó que el acuerdo permitirá articular esfuerzos técnicos e institucionales enfocados en la planificación territorial, la sostenibilidad urbana y la generación de oportunidades económicas y sociales en el área metropolitana.

El AMSS, motor económico y social de El Salvador

El AMSS concentra cerca de 1,7 millones de habitantesy representa el principal núcleo económico, político y social de El Salvador, según datos difundidos por Reuters.

Este conglomerado urbano, conformado formalmente en 1993 y ampliado en 2024 con la incorporación de nuevos distritos, abarca una extensión de1.167 kilómetros cuadrados e integra 23 distritos distribuidos en siete municipios, entre los que destacan San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán.

Vista panorámica del Centro Histórico de San Salvador, epicentro de inversiones y proyectos de revitalización urbana que transforman el corazón del AMSS. (Cortesía: El Centro Histórico SV)

El Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en el epicentro de una renovación urbana sin precedentes. Desde 2023, la inversión privada en esta zona superó los 176 millones de dólares y atrajo a más de 1,4 millones de visitantes en 2024.

Las autoridades han promovido la recuperación de espacios públicos, restauración de edificios emblemáticos y la apertura de nuevas ofertas culturales y gastronómicas. Este proceso, impulsado por el gobierno municipal y respaldado por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), ha generado un nuevo dinamismo en el corazón de la capital.

La expansión urbana y el dinamismo económico del AMSS plantean retos significativos, como la gestión del tráfico, la planificación territorial y la vulnerabilidad ante desastres naturales.