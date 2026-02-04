El Salvador

El Salvador registra más de 13,000 casos de diarreas y gastroenteritis en 2026

Las autoridades sanitarias notificaron que niños pequeños integran el grupo con mayor incidencia, mientras jóvenes y adultos también presentan cifras significativas, según datos oficiales recopilados al iniciar el año

Guardar
El Ministerio de Salud informó
El Ministerio de Salud informó más de 13 mil casos de diarrea y gastroenteritis en el país durante las dos primeras semanas de 2026. (Foto: cortesía)

Más de 13 mil casos de diarreas y gastroenteritis se registraron en el país durante las dos primeras semanas de 2026, según datos recientes del Ministerio de Salud. Entre los afectados, los niños de uno a cuatro años conformaron el grupo más vulnerable, con 2,551 casos notificados.

Los jóvenes de 20 a 29 años y los adultos de 30 a 39 años también presentaron cifras elevadas, con 2,042 y 1,906 casos respectivamente.

Las cifras hospitalarias reflejaron 343 egresos asociados a complicaciones, y la letalidad alcanzó el 0.29 % en este periodo. Los cuadros clínicos más graves se relacionaron con la pérdida de líquidos y electrolitos, lo que incrementó el riesgo de deshidratación en las personas afectadas.

Entre las regiones identificadas con mayor incidencia de enfermedades diarreicas agudas, destacan Usulután oeste, San Miguel centro, San Salvador oeste, San Salvador este y La Libertad sur. En cada uno de estos municipios se confirmaron tres casos relevantes durante la vigilancia epidemiológica.

Las investigaciones clínicas detectaron la presencia de patógenos como rotavirus tipo A, Campylobacter spp, Shigella spp y Escherichia coli en varios de los pacientes, lo que confirma la diversidad de agentes responsables de estos cuadros.

Los niños de uno a
Los niños de uno a cuatro años constituyen el grupo más vulnerable ante las enfermedades diarreicas agudas, con 2,551 casos reportados. (Farmaceuticonline)

En paralelo, el monitoreo sanitario detectó cuatro casos de fiebre tifoidea en la primera semana del año y cinco en la segunda, lo que mantiene la vigilancia sobre otras infecciones asociadas a la calidad del agua y los alimentos.

Enfermedades diarreicas según OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las enfermedades diarreicas representan la tercera causa de muerte en niños de uno a 59 meses, pese a ser afecciones prevenibles y tratables. La magnitud de esta problemática exige fortalecer las estrategias de salud pública para proteger a la infancia, el grupo más vulnerable.

A nivel global, la diarrea causa cada año la muerte de 443,832 niños menores de cinco años y de 50,851 niños de cinco a nueve años, según estimaciones de la OMS.

Diversos factores contribuyen al desarrollo de enfermedades diarreicas, siendo la infección la causa más frecuente. La contaminación de agua con heces facilita la transmisión de bacterias, virus y parásitos, sobre todo en contextos con higiene deficiente y carencia de servicios de saneamiento o acceso a agua potable.

Causas

Entre los niños menores de cinco años, los agentes virales más habituales son rotavirus, norovirus, adenovirus y astrovirus. Los patógenos bacterianos predominantes incluyen Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp y Campylobacter spp, mientras que entre los parásitos se encuentran Cryptosporidium, Giardia y Entamoeba spp.

El rotavirus y la E. coli afectan a niños de todas las edades, en tanto que los parásitos son más frecuentes entre los tres y cinco años. Las bacterias como E. coli, Salmonella y Shigella aparecen con mayor frecuencia en niños de seis a diez años, junto a virus como rotavirus, norovirus y sapovirus. Es fundamental considerar las particularidades de cada región para identificar las causas más comunes.

La malnutrición es otro factor de peso. Los niños que fallecen a causa de la diarrea suelen presentar desnutrición previa, lo que incrementa su vulnerabilidad ante estas enfermedades.

Además, cada episodio diarreico puede deteriorar aún más su estado nutricional. La diarrea figura entre las principales causas de malnutrición en menores de cinco años.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud destaca que las diarreas son la tercera causa de muerte en niños menores de cinco años en todo el mundo. (Foto: Archivo Atlántida)

La procedencia y calidad del agua es clave en la prevención. El consumo de agua contaminada con heces humanas, por ejemplo, provenientes de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, representa un alto riesgo. Incluso las heces animales pueden contener microorganismos capaces de desencadenar enfermedades diarreicas.

Otros factores incluyen la transmisión de persona a persona, especialmente cuando hay deficiencia en la higiene personal. El consumo de alimentos preparados o almacenados en condiciones insalubres, así como la manipulación y almacenamiento inseguros del agua en el hogar, incrementan las probabilidades de brotes. El pescado y marisco provenientes de aguas contaminadas también pueden ser fuente de infecciones diarreicas.

Consecuencias y recomendaciones

La deshidratación surge como la complicación más seria: la pérdida excesiva de agua y electrolitos por heces, vómitos, sudor y otras vías puede desencadenar síntomas que van desde irritabilidad y sed hasta letargo, así como, pérdida de conciencia.

Frente a este panorama, las autoridades y organismos internacionales insisten en la prevención: acceso a agua potable segura, servicios de saneamiento adecuados, lavado de manos con jabón, lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, higiene personal y alimentaria, educación sanitaria y vacunación contra rotavirus.

La alerta sanitaria permanece activa en los municipios de mayor riesgo. La recomendación prioritaria es reforzar las medidas de higiene y acudir sin demora a los centros de salud ante señales de deshidratación, especialmente en los grupos más expuestos.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludEl SalvadorOrganización Mundial de la SaludSalud PúblicaEnfermedades DiarreicasDeshidratación Infantil

Últimas Noticias

El FMLN iniciará proceso interno para definir candidatos en elecciones salvadoreñas de 2027

La dirigencia de la izquierda realizará este domingo la convocatoria formal que dará paso a la organización del proceso de selección de aspirantes, en medio de tensiones internas y nuevas reglas para participación de externos

El FMLN iniciará proceso interno

Cancillería de El Salvador anuncia cambios: Patricia Godínez liderará la agenda para la diáspora

La abogada y diplomática, reconocida por su trabajo en Europa, dirigirá los esfuerzos de integración y protección para los migrantes, en una etapa marcada por cambios institucionales y nuevos programas de atención

Cancillería de El Salvador anuncia

OEA destaca la solidez y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones durante los comicios en Costa Rica

Misión de la OEA valoró la capacidad operativa del órgano electoral, el cumplimiento de plazos y la inclusión de iniciativas para facilitar el voto a personas con discapacidad

OEA destaca la solidez y

El Ministerio de Educación de Guatemala reasume control de escuelas normales tras nueva ley

Las disposiciones aprobadas reorganizan el proceso de formación y habilitación de futuros profesores, otorgando nuevamente al ente gubernamental la responsabilidad de certificar a los egresados del sistema normalista

El Ministerio de Educación de

Anda anuncia suspensión temporal de agua en distritos de San Salvador y La Libertad por trabajos en Sistema Torogoz y Zona Norte

Una falla provocada por ráfagas de viento obligará a la autónoma a interrumpir el servicio de agua en zonas clave de San Salvador y La Libertad durante seis horas, mientras se realizan reparaciones eléctricas esenciales.

Anda anuncia suspensión temporal de

TECNO

¿Nueva Xbox en 2027? AMD

¿Nueva Xbox en 2027? AMD revela los planes de Microsoft para su próxima consola

‘The QuickShot’, el legendario joystick gamer de los 80, vuelva pero ahora para PC con nuevas funciones

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y tener el celular rápido

Las dos preguntas que debes hacer si en una llamada dicen que tu dinero está en peligro

Cómo limpiar y desinfectar tu Xbox y controles: guía para mantener la consola en buen estado

ENTRETENIMIENTO

La investigación de Lucy Letby:

La investigación de Lucy Letby: el documental de Netflix que cuestiona su condena y expone fallas en la investigación

Carlos Alberto Montaner tendrá una emotiva adaptación cinematográfica basada en sus memorias familiares

Channing Tatum fue operado tras sufrir una lesión en el hombro: “Otro desafío”

Timothy Busfield fue reemplazado en la “Ley y orden: UVE” tras acusaciones de abuso sexual

Chris Hemsworth reveló cómo el Alzheimer de su padre cambió su visión de la vida: “No estará aquí por siempre”

MUNDO

La investigación de Lucy Letby:

La investigación de Lucy Letby: el documental de Netflix que cuestiona su condena y expone fallas en la investigación

EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”

Esta importante ciudad europea tendrá un nuevo y enorme parque urbano

Un tribunal de Rusia condenó por cargos de terrorismo y extremismo a un humorista por sus chistes “de odio”

Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia