El Salvador registra más de 13,000 casos de diarreas y gastroenteritis en 2026

El Ministerio de Salud informó más de 13 mil casos de diarrea y gastroenteritis en el país durante las dos primeras semanas de 2026. (Foto: cortesía)

Más de 13 mil casos de diarreas y gastroenteritis se registraron en el país durante las dos primeras semanas de 2026, según datos recientes del Ministerio de Salud. Entre los afectados, los niños de uno a cuatro años conformaron el grupo más vulnerable, con 2,551 casos notificados.

Los jóvenes de 20 a 29 años y los adultos de 30 a 39 años también presentaron cifras elevadas, con 2,042 y 1,906 casos respectivamente.

Las cifras hospitalarias reflejaron 343 egresos asociados a complicaciones, y la letalidad alcanzó el 0.29 % en este periodo. Los cuadros clínicos más graves se relacionaron con la pérdida de líquidos y electrolitos, lo que incrementó el riesgo de deshidratación en las personas afectadas.

Entre las regiones identificadas con mayor incidencia de enfermedades diarreicas agudas, destacan Usulután oeste, San Miguel centro, San Salvador oeste, San Salvador este y La Libertad sur. En cada uno de estos municipios se confirmaron tres casos relevantes durante la vigilancia epidemiológica.

Las investigaciones clínicas detectaron la presencia de patógenos como rotavirus tipo A, Campylobacter spp, Shigella spp y Escherichia coli en varios de los pacientes, lo que confirma la diversidad de agentes responsables de estos cuadros.

Los niños de uno a cuatro años constituyen el grupo más vulnerable ante las enfermedades diarreicas agudas, con 2,551 casos reportados. (Farmaceuticonline)

En paralelo, el monitoreo sanitario detectó cuatro casos de fiebre tifoidea en la primera semana del año y cinco en la segunda, lo que mantiene la vigilancia sobre otras infecciones asociadas a la calidad del agua y los alimentos.

Enfermedades diarreicas según OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las enfermedades diarreicas representan la tercera causa de muerte en niños de uno a 59 meses, pese a ser afecciones prevenibles y tratables. La magnitud de esta problemática exige fortalecer las estrategias de salud pública para proteger a la infancia, el grupo más vulnerable.

A nivel global, la diarrea causa cada año la muerte de 443,832 niños menores de cinco años y de 50,851 niños de cinco a nueve años, según estimaciones de la OMS.

Diversos factores contribuyen al desarrollo de enfermedades diarreicas, siendo la infección la causa más frecuente. La contaminación de agua con heces facilita la transmisión de bacterias, virus y parásitos, sobre todo en contextos con higiene deficiente y carencia de servicios de saneamiento o acceso a agua potable.

Causas

Entre los niños menores de cinco años, los agentes virales más habituales son rotavirus, norovirus, adenovirus y astrovirus. Los patógenos bacterianos predominantes incluyen Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp y Campylobacter spp, mientras que entre los parásitos se encuentran Cryptosporidium, Giardia y Entamoeba spp.

El rotavirus y la E. coli afectan a niños de todas las edades, en tanto que los parásitos son más frecuentes entre los tres y cinco años. Las bacterias como E. coli, Salmonella y Shigella aparecen con mayor frecuencia en niños de seis a diez años, junto a virus como rotavirus, norovirus y sapovirus. Es fundamental considerar las particularidades de cada región para identificar las causas más comunes.

La malnutrición es otro factor de peso. Los niños que fallecen a causa de la diarrea suelen presentar desnutrición previa, lo que incrementa su vulnerabilidad ante estas enfermedades.

Además, cada episodio diarreico puede deteriorar aún más su estado nutricional. La diarrea figura entre las principales causas de malnutrición en menores de cinco años.

La Organización Mundial de la Salud destaca que las diarreas son la tercera causa de muerte en niños menores de cinco años en todo el mundo. (Foto: Archivo Atlántida)

La procedencia y calidad del agua es clave en la prevención. El consumo de agua contaminada con heces humanas, por ejemplo, provenientes de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, representa un alto riesgo. Incluso las heces animales pueden contener microorganismos capaces de desencadenar enfermedades diarreicas.

Otros factores incluyen la transmisión de persona a persona, especialmente cuando hay deficiencia en la higiene personal. El consumo de alimentos preparados o almacenados en condiciones insalubres, así como la manipulación y almacenamiento inseguros del agua en el hogar, incrementan las probabilidades de brotes. El pescado y marisco provenientes de aguas contaminadas también pueden ser fuente de infecciones diarreicas.

Consecuencias y recomendaciones

La deshidratación surge como la complicación más seria: la pérdida excesiva de agua y electrolitos por heces, vómitos, sudor y otras vías puede desencadenar síntomas que van desde irritabilidad y sed hasta letargo, así como, pérdida de conciencia.

Frente a este panorama, las autoridades y organismos internacionales insisten en la prevención: acceso a agua potable segura, servicios de saneamiento adecuados, lavado de manos con jabón, lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, higiene personal y alimentaria, educación sanitaria y vacunación contra rotavirus.

La alerta sanitaria permanece activa en los municipios de mayor riesgo. La recomendación prioritaria es reforzar las medidas de higiene y acudir sin demora a los centros de salud ante señales de deshidratación, especialmente en los grupos más expuestos.