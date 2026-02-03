Presidente Trump destaca la alianza con El Salvador como pilar de la estrategia estadounidense

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca, en Washington, el 14 de abril de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El presidente Donald Trump compartió un mensaje para conmemorar los 250 años de aniversario de Estados Unidos, donde destaca la firma de acuerdos comerciales con El Salvador y otros países de América Latina.

El mandatario norteamericano señaló que su administración ha impulsado estos acuerdos para facilitar el acceso a los mercados salvadoreños, junto a otros países de América Latina como Argentina, Ecuador y Guatemala.

De acuerdo con Trump, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a garantizar la seguridad, la prosperidad y la libertad en el hemisferio occidental.

El mandatario estadounidense resaltó que, durante su mandato, se han implementado medidas para proteger la frontera sur frente a amenazas externas y frenar el tráfico de drogas, al tiempo que se avanza en el desmantelamiento de redes narcoterroristas.

Imagen de archivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. 14 de abril de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

En ese contexto, Trump subrayó la importancia de los vínculos económicos con socios regionales: “He logrado acuerdos comerciales históricos con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, lo que permite un acceso mayor y más ágil a sus mercados. Impedimos que una potencia extranjera hostil controlara el Canal de Panamá“.

Sus declaraciones se producen en un contexto de cooperación sostenida entre Washington y el Ejecutivo salvadoreño, liderado por Nayib Bukele, quien ha reiterado en varias ocasiones su disposición a mantener relaciones estables y mutuamente beneficiosas con Estados Unidos.

Un acuerdo para fortalecer la cooperación

El nuevo acuerdo bilateral de comercio recíproco entre Estados Unidos y El Salvador ha sido evaluado como un instrumento central para fortalecer la cooperación estratégica en la región y afianzar la influencia estadounidense en Centroamérica.

Como señaló The Washington Post, la administración de Donald Trump considera este pacto un “camino tangible” para consolidar la presencia de Estados Unidos y profundizar las alianzas con gobiernos próximos, en particular tras los avances en materia de seguridad económica y nacional.

En la fase final de las negociaciones, ambos gobiernos acordaron la creación de un grupo de trabajo encargado de supervisar la ejecución de los compromisos asumidos y resolver cualquier disputa emergente. Esta estructura busca asegurar que la relación bilateral avance hacia estándares más equilibrados y adaptados a los intereses de cada parte.

Funcionarios estadounidenses y salvadoreños han sostenido un diálogo sostenido en los meses recientes para garantizar la efectividad del acuerdo, especialmente en temas vinculados a la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.

Representantes de Estados Unidos y El Salvador muestran los documentos firmados durante la formalización del primer acuerdo comercial recíproco entre ambos países, en una ceremonia oficial en Washington. (Cortesía del presidente Nayib Bukele)

El trato, anunciado el 29 de enero, introduce nuevos términos en el intercambio de bienes, servicios y cooperación económica.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Casa Blanca y citada por Reuters, los principales objetivos son facilitar el ingreso de productos estadounidenses al mercado salvadoreño y eliminar barreras no arancelarias que han complicado la relación comercial en años anteriores.

El pacto incluye compromisos para eliminar obstáculos regulatorios, impulsar el comercio digital y proteger derechos de propiedad intelectual, así como reforzar los estándares laborales y ambientales.

Por otra parte, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos explicó que El Salvador aceptará estándares estadounidenses en sectores como automóviles, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Se suprimirán requisitos de apostilla, se agilizarán certificaciones y se abrirá el mercado salvadoreño a nuevos productos agrícolas estadounidenses.

El acuerdo facilita la entrada de productos estadounidenses al mercado salvadoreño y elimina barreras no arancelarias históricas que afectaban la relación comercial. (Cortesía: )

Además, el tratado contempla incentivos para la inversión en energía, telecomunicaciones e infraestructura, y estipula mecanismos de cooperación regulatoria y ambiental, lo que incluirá el combate a la tala ilegal y una mayor transparencia regulatoria, según confirmó el Departamento de Estado estadounidense.

En el terreno comercial, el acuerdo prevé que se eliminarán los aranceles para exportaciones salvadoreñas que no compiten con la producción estadounidense, con énfasis en textiles y productos agrícolas regulados dentro del CAFTA.

Los datos más recientes, citados por Reuters, indican que el comercio entre ambos países superó 10.700 millones de dólares en 2024, con un superávit para Estados Unidos de 2.200 millones de dólares.

La sintonía política entre el gobierno de Trump y la administración de Nayib Bukele se manifestó en el compromiso de mantener vías de diálogo abiertas para implementar el acuerdo de manera eficiente y avanzar en los desafíos conjuntos de la seguridad regional.