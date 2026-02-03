Hasta el 70 % de las empresas industriales acató implementación de la Ley de Quincena 25 en El Salvador

Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales en El Salvador (ASI): "Vimos que era un tema que se sugería a las empresas que pudieran apoyarlo, porque como era voluntario, fácil alrededor del 60 o 70% de empresas industriales que hemos consultado. Hicieron un gran esfuerzo las empresas, que era un gasto que no estaba previsto". (Cortesía ASI).

La Ley de Quincena 25 ha impulsado a un amplio porcentaje del sector industrial salvadoreño a adaptarse rápidamente, según destacó Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales de El Salvador.

Arriaza subrayó que, durante la fase inicial voluntaria, "la mayor parte de empresas industriales se sumó, fácil alrededor del 60 o 70% de empresas industriales que hemos consultado“.

Al analizar el impacto sobre las empresas, Arriaza remarcó que el sector asumió una carga inesperada: "Hicieron un gran esfuerzo las empresas, que era un gasto que no estaba previsto“. A pesar de ello, resaltó los posibles beneficios fiscales de la medida, al afirmar que ”la ventaja es que esto puede ser deducible del Impuesto Sobre la Renta (IVA)“.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales enfatizó, en conferencia de prensa este lunes, que la finalidad del incentivo era clara: estimular el crecimiento nacional. En sus palabras, "generó la posibilidad de cooperar ya al crecimiento económico general que era la principal idea, que al haber más liquidez, eso genera más actividad económica“.

Con la mirada puesta en el futuro, Arriaza aseguró que la industria cumplió con la aplicación de la ley, y recordó que próximamente enfrentará la etapa obligatoria: "el sector industrial cumplió con este tema y ya el otro año hay un año para prepararse (para el pago obligatorio de la Quincena 25)“.

Las compañías han aceptado de forma voluntaria pagar el salario adicional que contempla la nueva ley Quincena 25. (Foto: X)

El Gobierno de El Salvador aprobó en enero la Ley Quincena 25, una medida que establece un ingreso complementario para empleados del sector público y privado con salarios mensuales de hasta $1.500. Los beneficiarios recibirán el equivalente al 50 % de su salario entre el 15 y el 25 de enero cada año, monto que no sustituirá su salario ordinario ni tendrá descuentos por impuesto sobre la renta, ISSS ni AFP; además, no podrá ser embargado.

A partir de 2026, la Ley Quincena 25 se vio de aplicación obligatoria para trabajadores del sector público, mientras que en el sector privado se implementó de forma voluntaria y gradual. Las empresas privadas que realizaron este pago obtendrán un beneficio fiscal que les permite deducir el 100 % del monto entregado en el Impuesto sobre la Renta.

La obligatoriedad de la disposición se extenderá también al sector privado desde 2027. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, detalló en conferencia de prensa que quienes hayan laborado un año o más recibirán la totalidad de la Quincena 25, mientras que quienes tengan menos tiempo recibirán una fracción proporcional, siguiendo las normas del aguinaldo.

El funcionario subrayó que se trata de un ingreso extraordinario, otorgado “de manera intacta” y dirigido directamente al trabajador.

“Sí tiene una proyección presupuestada de que va a cancelar el Impuesto sobre la Renta, porque es una institución formal, una empresa formal, con trabajadores formales”, enfatizó también el funcionario.

Estas son algunas de las empresas que apoyan la medida económica que impulsa el gobierno salvadoreño. (Foto: X)

Para entonces, el titular del ministerio adelantó que los empleados que saldrían favorecidos ronda entre los 950 mil. Vale mencionar que según datos del plan anual de trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de 2025, el total de inscripciones de trabajadores es de 155,549.

Quienes no se verán beneficiados de la medida son los empleados por servicios profesionales.