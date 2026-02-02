El Salvador

Shakira traslada su residencia a El Salvador en una caravana de 30 furgones

El equipo técnico y la escenografía ya están en San Salvador y la llegada de la cantante colombiana está a días de ocurrir, dejando claro que su gira es el evento internacional que nadie se quiere perder en la región

Guardar
El equipo técnico y logístico
El equipo técnico y logístico de Shakira llegó a San Salvador con maquinaria especializada para sus conciertos. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)

El equipo técnico y de producción que acompaña a Shakira llegó a El Salvador durante la madrugada, transportando materiales de sonido, iluminación y escenografía necesarios para los conciertos que la artista colombiana ofrecerá en el estadio Jorge el “Mágico” González.

Según un video publicado en TikTok de la cuenta Qué Chivo Aquí, un total de treinta furgones arribaron al país centroamericano como parte de la logística de su residencia. Los vehículos transportaron equipo necesario para el evento.

El despliegue logístico requirió la coordinación de personal especializado y medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento, aparte del acompañamiento de las autoridades de Dirección General de Aduanas y Extranjería.

Dicho despliegue marca el inicio formal del montaje y representa una fase crucial en la preparación del espectáculo, que desde su anuncio acapara las miradas del mundo.

El operativo formó parte de la logística interna para la realización del evento, que requirió la coordinación de distintas instituciones para asegurar el ingreso y manejo adecuado de los implementos necesarios para el espectáculo internacional. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)

La presencia de la artista en El Salvador retoma un vínculo pausado por más de una década y supone un regreso esperado en un contexto de proliferación de grandes eventos musicales internacionales en la región.

Shakira ha incluido a San Salvador en una gira que logró agotar localidades en distintas ciudades de América Latina y Estados Unidos, pero única en Centroamérica.

Como es habitual en espectáculos de esta magnitud, la llegada de los furgones y el inicio del montaje han generado un impacto considerable en la logística urbana, con recomendaciones específicas emitidas por las autoridades para garantizar el acceso seguro y fluido de los miles de asistentes previstos.

Los organizadores establecieron estrictas medidas de seguridad en el entorno del estadio desde la llegada del material, resguardando equipos y trabajadores durante todo el proceso de montaje. La caravana de furgones que cruzó la frontera terrestre recibió custodia de las autoridades locales y asistencia de colaboradores de la productora.

Seguridad y logística en torno al evento

Shakira se presentará en el estadio exFlor Blanca los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero, con una serie de conciertos que incluirán sus principales éxitos y temas con mensajes de empoderamiento.

Portavoces de la empresa organizadora, Two Shows, explicaron al medio salvadoreño que el dispositivo técnico involucra a más de 200 personas y requiere coordinación experta para cumplir los plazos previstos.

La venta de entradas mantiene sectores ya agotados desde semanas anteriores, y la demanda generó recomendaciones de movilidad para sanitizar los flujos hacia el recinto, considerado el mayor de Centroamérica.

El concierto de Shakira en
El concierto de Shakira en San Salvador es parte de una gira latinoamericana y estadounidense con entradas agotadas en varias ciudades. (Cortesía: Shakira)

La llegada de Shakira a El Salvador ha generado un movimiento sin precedentes en la industria del entretenimiento local. La cantante colombiana programó seis conciertos consecutivos en San Salvador como parte de su gira internacional, una residencia que ha colocado a la capital salvadoreña en el centro de la atención regional.

Las fechas confirmadas abarcan dos semanas de febrero de 2026, permitiendo al público elegir entre varias funciones. Los boletos para los espectáculos presentan una amplia gama de precios, desde 45 hasta 275 dólares, dependiendo de la ubicación en el recinto, lo que facilita el acceso a diferentes sectores de la población.

La logística para estos cinco conciertos incluyó acuerdos con autoridades locales para el control del tránsito y la seguridad en las inmediaciones del estadio. Además, la llegada de los treinta furgones implicó operativos especiales en las carreteras y zonas de carga de San Salvador, una acción que fue supervisada por personal de la organización y de la policía nacional.

La residencia de Shakira en El Salvador se perfila como una de las producciones más grandes que ha recibido el país. El impacto económico de la gira abarca hoteles, restaurantes y servicios asociados al turismo, dado que se espera la llegada de visitantes de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, así lo confirmó autoridades del Ministerio de Turismo en una conferencia de prensa hace unas semanas.

Temas Relacionados

ShakiraEl SalvadorCentroaméricaResidencia de Shakira

Últimas Noticias

Las autoridades panameñas intensifican el cerco al narcotráfico con cifras récord de decomisos

Los operativos efectuados desde el inicio de 2025 han permitido retirar más de setenta toneladas de sustancias ilícitas del mercado, con golpes económicos que ascienden a casi dos mil millones de dólares según estimaciones oficiales

Las autoridades panameñas intensifican el

El presidente Bukele anuncia próxima visita a Chile para cooperación en seguridad

La intención de establecer un intercambio en materia penitenciaria y políticas de combate al crimen organizado fue el principal tema abordado durante un encuentro entre el mandatario salvadoreño y el presidente electo chileno José Antonio Kast

El presidente Bukele anuncia próxima

El aumento de la participación electoral se registra en consulados de Costa Rica en el exterior

Las cifras proporcionadas por la autoridad costarricense muestran incrementos en el número de votantes en ciudades como Seúl, Canberra y Beijing, mientras que Shanghai presentó un descenso en comparación con procesos anteriores

El aumento de la participación

El presidente Abinader asistirá a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái

La participación del mandatario dominicano permitirá que República Dominicana se sitúe como actor en la conversación global sobre innovación estatal, tecnología y políticas para un desarrollo sostenible, junto a líderes de más de 150 países reunidos en el evento

El presidente Abinader asistirá a

65% de la producción textil salvadoreña se exporta a Estados Unidos

El sector textil nacional cerró octubre de 2025 con un fuerte crecimiento, exportando por más de $1.682 millones. Un nuevo acuerdo con Estados Unidos eleva las perspectivas y refuerza la competitividad internacional

65% de la producción textil

TECNO

Identifican más de mil objetos

Identifican más de mil objetos astronómicos inusuales en los datos del telescopio Hubble gracias a la IA

Interrumpir conversaciones: lo que revela la inteligencia artificial sobre quienes lo hacen

Cómo transformar tu celular en una herramienta práctica para manejar el televisor

Alertan sobre escasez de memoria DRAM en PC y smartphones por el crecimiento de la IA

Microsoft, Nvidia y Amazon negocian invertir hasta USD 60.000 millones en OpenAI

ENTRETENIMIENTO

La confusión de Joni Mitchell

La confusión de Joni Mitchell al ganar el Grammy se hizo viral: “¿Fui yo? ¿Quién ganó?”

“Golden” de “Las guerreras K-Pop” hizo historia al ganar el primer Grammy para el K-Pop

Yungblud gana su primer Grammy y homenajea a Ozzy Osbourne junto a Sharon: “El rock está regresando”

“Defying Gravity” de Cynthia Erivo y Ariana Grande se impone a “APT.” y “Golden” en los Grammy 2026

EN VIVO | Premios Grammy 2026: Todos los ganadores de la ceremonia principal

MUNDO

El régimen iraní identificó a

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo

Francia rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a fuerzas europeas y exigió el fin inmediato de la represión

El régimen de Irán dejó en libertad al activista Erfan Soltani después de pagar casi 12.600 dólares de fianza

Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con el régimen de Irán en medio de las tensiones con EEUU