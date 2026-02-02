Shakira traslada su residencia a El Salvador en una caravana de 30 furgones

El equipo técnico y logístico de Shakira llegó a San Salvador con maquinaria especializada para sus conciertos. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)

El equipo técnico y de producción que acompaña a Shakira llegó a El Salvador durante la madrugada, transportando materiales de sonido, iluminación y escenografía necesarios para los conciertos que la artista colombiana ofrecerá en el estadio Jorge el “Mágico” González.

Según un video publicado en TikTok de la cuenta Qué Chivo Aquí, un total de treinta furgones arribaron al país centroamericano como parte de la logística de su residencia. Los vehículos transportaron equipo necesario para el evento.

El despliegue logístico requirió la coordinación de personal especializado y medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento, aparte del acompañamiento de las autoridades de Dirección General de Aduanas y Extranjería.

Dicho despliegue marca el inicio formal del montaje y representa una fase crucial en la preparación del espectáculo, que desde su anuncio acapara las miradas del mundo.

El operativo formó parte de la logística interna para la realización del evento, que requirió la coordinación de distintas instituciones para asegurar el ingreso y manejo adecuado de los implementos necesarios para el espectáculo internacional. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)

La presencia de la artista en El Salvador retoma un vínculo pausado por más de una década y supone un regreso esperado en un contexto de proliferación de grandes eventos musicales internacionales en la región.

Shakira ha incluido a San Salvador en una gira que logró agotar localidades en distintas ciudades de América Latina y Estados Unidos, pero única en Centroamérica.

Como es habitual en espectáculos de esta magnitud, la llegada de los furgones y el inicio del montaje han generado un impacto considerable en la logística urbana, con recomendaciones específicas emitidas por las autoridades para garantizar el acceso seguro y fluido de los miles de asistentes previstos.

Los organizadores establecieron estrictas medidas de seguridad en el entorno del estadio desde la llegada del material, resguardando equipos y trabajadores durante todo el proceso de montaje. La caravana de furgones que cruzó la frontera terrestre recibió custodia de las autoridades locales y asistencia de colaboradores de la productora.

Seguridad y logística en torno al evento

Shakira se presentará en el estadio exFlor Blanca los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero, con una serie de conciertos que incluirán sus principales éxitos y temas con mensajes de empoderamiento.

Portavoces de la empresa organizadora, Two Shows, explicaron al medio salvadoreño que el dispositivo técnico involucra a más de 200 personas y requiere coordinación experta para cumplir los plazos previstos.

La venta de entradas mantiene sectores ya agotados desde semanas anteriores, y la demanda generó recomendaciones de movilidad para sanitizar los flujos hacia el recinto, considerado el mayor de Centroamérica.

El concierto de Shakira en San Salvador es parte de una gira latinoamericana y estadounidense con entradas agotadas en varias ciudades. (Cortesía: Shakira)

La llegada de Shakira a El Salvador ha generado un movimiento sin precedentes en la industria del entretenimiento local. La cantante colombiana programó seis conciertos consecutivos en San Salvador como parte de su gira internacional, una residencia que ha colocado a la capital salvadoreña en el centro de la atención regional.

Las fechas confirmadas abarcan dos semanas de febrero de 2026, permitiendo al público elegir entre varias funciones. Los boletos para los espectáculos presentan una amplia gama de precios, desde 45 hasta 275 dólares, dependiendo de la ubicación en el recinto, lo que facilita el acceso a diferentes sectores de la población.

La logística para estos cinco conciertos incluyó acuerdos con autoridades locales para el control del tránsito y la seguridad en las inmediaciones del estadio. Además, la llegada de los treinta furgones implicó operativos especiales en las carreteras y zonas de carga de San Salvador, una acción que fue supervisada por personal de la organización y de la policía nacional.

La residencia de Shakira en El Salvador se perfila como una de las producciones más grandes que ha recibido el país. El impacto económico de la gira abarca hoteles, restaurantes y servicios asociados al turismo, dado que se espera la llegada de visitantes de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, así lo confirmó autoridades del Ministerio de Turismo en una conferencia de prensa hace unas semanas.