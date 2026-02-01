El Salvador está en la recta final para modificaciones en el DUI, previo a comicios de 2027

Los plazos a las modificaciones en el DUI responden a lo establecido en el Código Electoral. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

Los salvadoreños tienen 27 días para realizar cambios en el Documento Único de Identidad (DUI), antes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cierre el plazo otorgado para las modificaciones, un proceso esencial de cara a las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.

En octubre de 2025, el entonces presidente del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, informó en entrevista televisiva la fecha límite para realizar cambios al documento de identidad salvadoreño.

“Los ciudadanos tienen hasta el 27 de febrero de 2026 para hacer cualquier modificación en cuanto a la dirección que aparece dentro del Documento Único de Identidad (DUI)”, dijo.

En ese sentido, quedan solo 27 días para realizar modificaciones, esto de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa electoral de El Salvador.

Tras un cambio realizado por la Asamblea Legislativa a la Constitución de la República, los salvadoreños deberán acudir a las urnas nuevamente en febrero de 2027. /EFE

Según las autoridades, la dirección registrada en el DUI incide en la elaboración del registro electoral, conocido popularmente como padrón electoral, pues sirve de referencia para definir dónde votará cada salvadoreño, y en qué municipio y departamento deberá emitir el sufragio para elegir al concejo municipal y diputados a la Asamblea Legislativa.

El artículo 14 del Código Electoral indica que el registro está “constituido por todos los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños y salvadoreñas que de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República se encuentran en capacidad de ejercer el sufragio”.

Al modificar la información en el DUI, se facilita que el RNPN proporcione datos certeros al TSE, como los nombres y apellidos; departamento, municipio, día, mes y año de nacimiento; nombre y apellido de la madre; nombre y apellido del padre; profesión u oficio y nivel de estudios realizados; estado familiar; municipio y lugar de residencia; sexo; firma y huella, entre otros, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 del mismo Código.

Esta información también es vital para poder asignarle a cada ciudadano el centro de votación más cercano a su lugar de residencia y facilitar de esta manera la emisión del sufragio.

El RNPN cuenta con kioscos automáticos en diferentes puntos del país para facilitar la emisión del DUI a los salvadoreños./ RNPN

El cierre del plazo para este trámite no es algo antojadizo, responde a los periodos establecidos en el artículo 20 del Código. “El registro electoral suspenderá el proceso de inscripción de ciudadanos y ciudadanas 180 días antes de la fecha señalada para celebrar las elecciones; y la modificación de residencias de ciudadanos y ciudadanas un año antes, debiéndose cerrar definitivamente 120 días antes de la fecha de las elecciones”, reza el mencionado artículo.

De acuerdo con el calendario electoral publicado por el TSE en su sitio web, al finalizar este proceso el ente colegiado iniciará con la fase II, misma que comprende la convocatoria y realización de elecciones internas de partidos políticos para elegir candidatos, cuya fecha límite prevista es el 29 de julio de este año.

Los tiempos varían para el extranjero de acuerdo con el calendario. Actualmente, el RNPN impulsa en el exterior una jornada extraordinaria para trámites de duis. En su cuenta de X la institución ha informado sobre jornadas que se están realizando en Estados Unidos, España y Canadá.

Un punto importante a considerar es que el proceso coincide este año con la renovación masiva de duis (más de 1.6 millones de documentos que se deben renovar); a raíz de ello, el RNPN ha programado reforzar las 24 oficinas que se encuentran alrededor del mundo con personal y equipo para atender trámites de renovaciones y cambios de dirección de residencia, entre otras diligencias, previo los comicios de 2027.