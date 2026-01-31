“Running El Salvador”: la carrera solidaria que une deporte y compromiso social ya tiene fecha

Descubre cómo la carrera Running El Salvador, una iniciativa del Movimiento Social Comunitario, convierte el esfuerzo de los corredores en ayuda real para quienes más lo necesitan. Cada inscripción contribuye a construir viviendas, entregar sillas de ruedas y llevar alimentos y juguetes a familias en situación de pobreza.

El próximo domingo 22 de marzo de 2026, El Salvador vivirá una jornada en la que el deporte y la solidaridad se fusionan con un propósito claro: transformar cada kilómetro recorrido en esperanza para las comunidades más vulnerables del país. La carrera “Running El Salvador”, impulsada por el Movimiento Social Comunitario y anunciada en redes sociales por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se posiciona como un evento inclusivo, abierto a corredores de todas las edades y niveles, y con un profundo sentido de responsabilidad social.

Bajo el lema “no se trata de llegar primero, se trata de llegar juntos”, la carrera propone una experiencia diferente, donde lo más relevante no es la velocidad ni el rendimiento deportivo, sino la voluntad de ayudar. El punto de partida será la Plaza Salvador del Mundo, un espacio emblemático de la capital, desde donde partirán tres recorridos de 2.5 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros, diseñados para favorecer la integración familiar y la participación de personas con distintas capacidades.

Lo recaudado a través de las inscripciones será destinado a programas de apoyo directo a comunidades en situación de vulnerabilidad. Entre los beneficiarios se encuentran personas que requieren sillas de ruedas, familias de escasos recursos que recibirán canastas solidarias y miles de niños y niñas que accederán a juguetes gracias a la iniciativa. Así, cada paso dado por los corredores, se convertirá en un aporte concreto para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

El Movimiento Social Comunitario promueve la carrera a través de sus redes sociales, donde comparte los artes y la información para los interesados en participar./(Movimiento Socia Comunitario)

El deporte como motor de transformación social

En los últimos años, El Salvador ha visto consolidarse distintas carreras solidarias como herramientas efectivas para la recaudación de fondos y el fortalecimiento del tejido comunitario. Ejemplos recientes, como la Lotería Run o la Sivar Run, han logrado combinar la práctica deportiva con la concientización social y la recaudación para causas de salud. “Running El Salvador” retoma ese espíritu y lo proyecta como una plataforma abierta, en la que cualquier persona puede participar y sumar su esfuerzo a una causa colectiva.

En sus redes sociales, el ministro Rolando Castro destacó la trayectoria del Movimiento Social Comunitario: “Hace más de 15 años construimos un sueño de apoyar a nuestras comunidades y en especial a los más vulnerables. Hoy es una realidad, el Movimiento está construyendo esperanzas con acciones concretas. Mantenerse 15 años llevando ayuda no es fácil. Pero nos queda mucho camino por recorrer y seguir transformando vidas”, escribió.

Un evento inclusivo y accesible

La carrera ha sido diseñada para ser “petfriendly”, permitiendo la participación de mascotas y promoviendo un ambiente familiar y festivo. Además, la inscripción y la entrega de kits se realizarán tanto en línea como de manera presencial, facilitando el acceso a personas de todo el país. El evento contará con señalización clara de las rutas, asistencia para los corredores y espacios de hidratación, garantizando la seguridad y el bienestar de los participantes.

La carrera no está dirigida solo para atletas, pueden participar todos los interesados./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del Movimiento Social Comunitario, “correr no es solo llegar a la meta, es avanzar con propósito. Hoy nace Running El Salvador, una carrera que transforma esfuerzo en solidaridad y kilómetros en esperanza para quienes más lo necesitan”.

El llamado a la ciudadanía

“Running El Salvador” invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada que va más allá de lo deportivo. La propuesta es clara: convertir la energía colectiva en acciones concretas que impacten positivamente en la vida de miles de personas. La convocatoria está abierta y no es necesario ser atleta profesional para participar; basta con tener la voluntad de contribuir y el deseo de ser parte de una cadena de solidaridad.

El evento se perfila como uno de los actos deportivos y sociales más relevantes del año, consolidando al deporte como un canal de integración, encuentro y ayuda mutua en El Salvador.